- Florin Pastrama, soțul lui Brigitte Sfat a fost agresat in plina strada de doi barbați, in urma cu cateva momente, relateaza Romania TV. Se pare ca cei doi șoți au fost sa vada o casa pe care au cumparat-o de la banca. Aceștia au platit o parte din bani și astazi s-au dus sa vada din nou terenul…

- Florin Pastrama s-a ales cu mai multe rani, iar fața sa este tumefiata. Incidentul s-a petrecut in zona Fundeni din Capitala. In cele mai noi imagini aparute cu soțul lui Brigitte se poate observa ca acesta are capul bandajat in zona fruntii. In plus, afaceristul are pantalonii ridicati la piciorul…

- Florin Pastrama trece prin clipe total neasteptate! Sotul lui Brigitte Sfat a fost batut cu bestialitate. www.spynews.ro publica imagini absolut socante cu Florin, surprinse imediat dupa ce a fost implicat intr-un conflict.

- In timp ce parintii Luizei Melencu, tinera de 18 ani din Caracal, considerata cea de-a doua victima a lui Gheorghe Dinca, refuza sa mai colaboreze cu procurorii, acestia la randul lor au anuntat ca nu vor sa mai lucreze in acest caz cu medicii de la Institutul de Medicina Legala.

- Florin Pastrama e innebunit dupa alimentele afrodisiace, cum sunt fructele de mare. Pe contul sau de Instagram, Florin Pastrama s-a fotografiat la restaurant, in timp ce in fața lui avea un platoul imens cu fructe de mare. Soțul lui Brigitte Sfat a transmis un mesaj cu totul neașteptat legat de fructele…

- Florin Pastrama a dezvaluit ca ar fi trebuit sa faca nunta in urma cu 11 ani, insa a fost nevoit sa o anuleze. Soțul lui Brigitte Sfat a explicat care a fost motivul. Florin Pastrama a facut marturisiri la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, unde a fost invitat cu soția sa, Brigitte Sfat. El a dezvaluit…