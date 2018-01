Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro a pus mana pe imagini bomba cu Ioana Bran, propusa ministru al Tineretului si Sportului. Daca acum pozeaza in ipostaze foarte serioase si in haine foarte decente, trebuie sa stiti ca tanara de 31 de ani nu a fost dintotdeauna asa.

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In finala de la Melbourne se vor duela principalele doua favorite. Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki,…

- Marcel Toader a divortat in cursul zilei de astazi de Maria Constantin. Divortul a avut loc astazi la ora 16:00. Mai mult de atat, separarea a avut loc pe ascuns. Spynews a aflat detalii in exclusivitate.

- Celebritatea nu-i impiedica pe artisti sa fie partenerii perfecti. Asa au stat lucrurile si in cazul unui celebru cantaret ce a facut furori cu piesele sale la inceputul anilor 2000. Acesta a facut orice pentru ca sotia sa sa fie pe deplin multumita, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Raluca, soția lui Pepe, duce o viața lipsita de griji, singura ei preocupare parand sa fie sa iși creasca fetițele in cele mai bune condiții, sa fie mama perfecta pentru el. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, iși rezerva timp și pentru ea.

- Caroline Wozniacki și Elina Svitolina, a doua și, respectiv, a patra favorita, sunt la un pas de duelul prevazut din semifinale. Daneza s-a calificat, azi, in sferturi de finala, dupa ce a trecut de Magdalena Rybarikova in doua seturi, 6-3, 6-0, și revine in aceasta faza la Melbourne dupa o pauza de…

- Elina Svitolina, a patra favorita a turneului Australian Open, a invins-o azi pe Katerina Siniakova in trei seturi cu 4-6, 6-2, 6-1, dar a dezvaluit ca era sa nu participe la aceasta ediție a Australian Open. In plus, aceasta continua sa acuze probleme medicale. "Nu m-am simțit deloc bine pe teren,…

- Dupa ce a devenit tata pentru a doua oara, Liviu Varciu pare sa-si fi schimbat radical comportamentul. Vesnicul adolescent al showbiz-ului romanesc s-a transformat intr-un tata model, iar imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt dovada clara acestui lucru.

- Dupa ce a facut „pasul cel mare” si si-a dus aleasa inimii in fata ofiterului Starii Civile, Cristian Daminuta, unul dintre cei mai rasfatati sportivi de pe scena fotbalistica de la noi din tara, vrea sa organizeze o nunta ca-n filme. Spynews.ro a aflat suma colosala pe care fostul jucator de la Inter…

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- Este, probabil, cel mai rasunator caz de divorț din showbiz, chiar daca celebritațile in cauza nu au dorit sa vorbeasca prea mult despre problemele lor din cuplu. Dar, daca eu nu vor sa spuna nimic, paparazii Spynews.ro au gasit raspunsul pe care incercau sa il doseasca.

- Scandalul dintre Ionel Ganea si sotia sa, Dana, continua si de Sarbatori. Dupa ce femeia a anuntat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca este hotarata sa divorteze, fostul mare fotbalist a inceput sa se razbune pe cea care ii este, cel putin in acest moment, consoarta.

- Dupa ce a trecut printr-o desparțire cu scandal, Marcel Toader se pare ca si-a gasit, in sfarsit, linistea si a uitat-o definitv pe Maria Constantin. Spynews.ro – cel mai tare site monden din Romania – a aflat in compania cui va petrece Revelionul omul de afaceri.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Jucatoarea Simona Halep, liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu, informeaza wtatennis.com.La dublu vor mai evolua trei romance, Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara. Olaru face pereche cu sportiva ucraineana Olga Savciuk,…

- Mai sunt 4 etape din sezonul regular și apoi va incepe play-off-ul. Așa cum multa lume se aștepta, CFR Cluj, FCSB și CS U Craiova sunt principalele favorite la titlu in Liga 1. Lideri sunt ardelenii, care au doua puncte peste ecihpa lui Gigi Becali și 6 peste olteni. Diferențele se vor injumatați atunci…

- Una dintre cele mai indragite artiste din industria muzicala romaneasca a facut marturisiri uluitoare. Nico a povestit reporterilor Spynews.ro cateva episoade din copilaria sa, atunci cand se certa cu surorile sale pe cadourile primite de la Moș Craciun.

- Sigur o mai tineti minte pe Cornelia, cea care era prezenta la fiecare mare eveniment al manelistilor. Genele ei kilometrice faceau ravagii in urma cu niste ani, dar se pare ca dansatoare a renuntat la look-ul care a facut-o celebra. Cornelia a participat la aniversarea Oanei Lis si a surprins pe toata…

- Kennya, una dintre cele mai apreciate prestatoare de show-uri dedicate adultilor, ascunde in spatele zambetului o adevarata drama. Focoasa bruneta a facut dezvaluiri emotionante, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele grele pe care le traieste. Starleta a ajuns la sapa de lemn, chiar de…

- Dupa ce Florin Salam a declarat in exclusivitate pentru Spynews ca nu va exista nicio impacare intre el si Roxana Dobre, bruneta continua sa arate intregii lumi ca viata merge inainte si ca poate trece peste asta cu zambetul pe buze. Ultima postare a sa a starnit multe critici dure.

- In Spania, catalanii isi aleg astazi parlamentul regional intr-un scrutin anticipat, convocat de guvernul de la Madrid, pentru a opri procesul secesionist din provincie. 17.000 de agenti, majoritatea din politia locala, vor asigura securitatea alegerilor in cele aproape o mie de localitati, unde sunt…

- Cu siguranța, problemele conjugale dintre Roxana Dobre si Florin Salam au cutremurat lumea showbiz-ului romanesc. Amanunte picante din viata de cuplu a celor doi au iesit la iveala, iar Spynews.ro - cel mai tare site monden din Romania - vi le prezinta in exclusivitate.

- Dupa scandalul de luna trecuta, de la postul national de radio, Andrei Gheorghe a suferit o schimbare radicala de comportament. Durul de odinioara s-a facut baiat cuminte! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Dupa ce s-a tot zvonit ca Florin Salam s-ar fi desparțit de Roxana Dobre, lucru, de altfel, infirmat de toți cei din familia manelistului, reporterii Spynews.ro au intrat in posesia unor inregistrari care demonstreaza ca celebrul artist nu are niciun fel de probleme de genul.

- Iubita lui Liviu Varciu este una dintre femeile care atrage atentia la fiecare aparitie. Asa s-a intamplat si zilele trecute cand paparazzi Spynews.ro au surprins-o pe Anda Calin in cea mai emotionanta ipostaza!

- Laurette trece, in aceasta perioada, prin momente dificile, fiind in mijlocul unui dovorț dificil de omul de afaceri Ciprian Nistor, acesta din urma acuzand-o de infidelitate. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa, in weekend, așa cum știe ea mai bine.

- Nicu de la Plenita, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanti producatori ai manelistilor, s-a stins din viata la sfarsitul lunii iunie, la doar 56 de ani, din cauza unui atac cerebral. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie motivul pentru care Nicu se rasuceste in mormant si va prezinta…

- Teo Trandafir a reactionat dupa ce paparazzi Spynews au surprins-o la cumparaturi. Teo Trandafir a fost surprinsa intr-un mall din Capitala, insotita de un barbat. Aceasta a avut un comportament neobisnuit, a dat impresia ca se plictiseste la shopping si a fost distanta de barbatul care o insotea.

- Dupa ce Spynews.ro a publicat, in exclusivitate, vestea ca Ciprian Nistor este decis sa divorțeze de Laurette, susținand ca aceasta i-ar fi fost infidela, celebrul model a decis sa spuna care este adevarul cu privire la relația lor.

- Dupa ce paparazii Spynews.ro au prezentat dovada ca intre Flavia, frumoasa ”vecina” a matinalilor Antenei 1 și Codin Maticiuc se desfașoara o adevarata poveste de dragoste, fanii celor doi au ”navalit” pe conturile lor de socializare.

- Dinamo se afla doar pe locul 7 in Liga I, in afara play-off-ului, iar patronul Ionut Negoita a incercat sa il schimbe pe antrenorul Vasile Miriuta cu Claudiu Niculescu. „Principal” la FC Voluntari, grupare alaturi de care a castigat Cupa si Supercupa Romaniei, „Clau-Gol” a refuzat sa vina in „Stefan…

- Relația dintre Simona Halep și Radu Marian Barbu, devoalata de Spynews.ro, i-a lasat pe toți cei din jurul lor cu gura cascata. Iar motivul este evident, toți cei apropiați lor afland din presa de relația lor, cei doi tacand malc pe aceasta tema.

- Gica Popescu si-a facut aparitia in zona Dorobanti din Capitala fara podoaba capilara, fiind surprins de SpyNews. "Baciul" s-a tuns periuta si este aproape de nerecunoscut. Din Dorobanti, fostul fotbalist a mers la o intalnire de afaceri. Dupa cateva zeci de minute petrecute in sediul unei firme,…

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times.

- Dupa ce a oferit imaginile serii, atunci cand a plans ca un copil, in fata unei audiente numeroase, Denis Alibec s-a aruncat in bratele unei femei. Spynews.ro a aflat detalii uimitoare din intimitatea starului de la FCSB.

- Dupa ce in urma cu o luna paparazzii SpyNews.ro au obtinut imagini in exclusivitate cu Sandra Izbasa si Petrisor Ruge din nou impreuna, acum frumoasa gimnasta a afirmat ca nu se grabeste la altar.

- Adelina Pestrițu este, cu siguranța, fericita. Iar dovada cea mai bune este adusa de imaginile pe care paparazzii Spynews.ro le-au obținut in urma cu cateva seri, focoasa bruneta fiind surprinsa in ipostaze mai mult decat explicite in compania iubitului ei.

- Serban Huidu ajunge din nou in fata judecatorilor la patru ani dupa ce a fost condamnat cu suspendare pentru accidentul rutier soldat cu trei morti.Serban Huidu a fost citat intr-un proces, alaturi de mai multe persoane, pentru a recupera banii de la o societate comerciala intrata in faliment.…