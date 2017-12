Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Maharu, fostul iubit al Simonei Sensual, este aproape de nerecunoscut din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Barbatul a ramas fara par si a mai slabit, insa, cu toate acestea, nu vrea in ruptul capului sa renunte la stilul de viata care l-a consacrat. A

- Monica Tatoiu (61 ani) trece prin clipe dificile dupa ce s-a lovit grav la șold . Este necesara sa fie supusa unei intervenții chirurgicale, așadar a dorit sa trasmita un mesaj urmaritorilor de pe Facebook pentru ca aceștia sa nu iși faca griji, noteaza click.ro. Prietenii virtuali au reacționat imediat…

- Un dosar penal a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi in urma evenimentului produs, luni, la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” Calarasi unde șapte elevi au acuzat dureri abdominale dupa ce au consumat suc cumparat de la chioșcul din incinta unitații de invațamant. Purtatorul…

- Dupa o perioada lunga in care a fost ingenuncheat de o boala crunta, iar toata lumea isi facea griji cu privire la starea lui de sanatate, Nicu Maharu pare ca si-a revenit miraculos. Recent, „Regele petrecerilor” a dat un chef monstru, alaturi de prietenii sai.

- Oana Pellea a criticat dur publicul și organizatorii ultimului spectacolul in care Stela Popescu a evoluat. Fiica celebrului Amza Pellea le-a reproșat tuturor ca nu au chemat ambulanța dupa ce Stelei Popescu i s-a facut rau in timpul evenimentului, actrița avand nevoie de ajutor medical.Actrița…

- Lumea a fost șocata sa-l vada pe Cornel Palade fotografiat in spital, cu mai multe vanatai pe fața. Imaginea a fost postata chiar de fiica sa, marți seara, pe Facebook. Ada a ținut din start sa anunțe ca totul „Este totul in regula”, pentru a-i liniști pe fani. Ulterior, fiica actorului a dat de ințeles…

- Asa tata, asa fiica! Diana Enache si-a sarbatorit in stil mare ziua de nastere. S-a aranjat, s-a facut frumoasa, si-a luat prietenele si a iesit in club. Iar acolo a avut parte de o mare surpriza.

- Viorel Lis a fost externat din spital, la doar cateva zile dupa intervenția chirurgicala suferita zilele trecute. Este șocant insa, ce a facut fostul edil al Capitalei inainte de a ajunge acasa. Soția lui l-a surprins la…pacanele și a facut imaginea puplica pe contul de socializare. Viorel Lis nu se…

- O familie din Noua Zeelanda a ajuns, in stare grava, la spital, dupa ce ar fi mancat carnea unui porc mistreț. Shibu Kochummen, soția sa Subi Babu și mama acestuia, Alekutty Daniel, au leșinat, dupa ce au consumat carnea animalului, au scris prietenii de familie pe Facebook, potrivit BBC News. Starea…

- AGRESIV…Un barbat de 32 de ani din municipiul Vaslui, impatimit al jocurilor de noroc, a ajuns la spital dupa ce s-ar fi ranit grav. Suparat ca a pierdut bani la pacanele, tanarul a lovit ecranul aparatului si s-ar fi ranit destul de grav, daca tinem cont de pata de sange ramasa de la acesta in [...]

- Vești incredibile pentru parinții care refuza operația fiicei grav bolnave! Dis de dimineața, Bianca, fetița de 8 ani care sufera de cancer in faza avansata a fost consultata de un doctor specialist de la Spitalul Marie Curie din Capitala. Medicul a spus ca cea mica trebuie supusa de urgența unei intervenții…

- In general, la mesele in familie participa membrii familiei nucleu: cuplul, copii, parintii cuplului. Sigur, exista si o frecventa in prezenta celorlalti membrii ai familiei, insa este mai redusa - surorile sau fratii participa in proportie de 25%, socrii in proportie de 11%, bunicii in proportie…

- Anca Serea a fost internata in spital in urma cu doar cateva ore. Vedeat s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic, care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii. Anca Serea a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav si-au dus fetita de un an si jumatate de urgenta la medic, dupa ce s-a imbolnavit. Aceasta are dureri in gat, febra ridicata, tuseste si este foarte racita.

- Mama Deliei, internata in spital timp de doua luni, inainte de a o naște pe artista. Gina Matache a vorbit la tv, despre un subiect mai delicat din viața ei. Mama Deliei se pregatește sa devina bunica. Fiica ei, Oana va naște primul copil in perioada sarbatorilor de iarna . Gina Matache a povestit cit…

- Catalin Maruta nu i-a dat drumul din brate micutei Eva, protejand-o asa cum a putut mai bine, scrie spynews.ro. Ajuns de urgenta pe mainile medicilor, sotul Andrei s-a ales cu o orteza la piciorul stang. Va trebui sa o poarte o vreme, in functie de cum evolueaza lucrurile. Citeste si Catalin…

- Debut cu stangul in competiția pentru postul de funcționar public la Primaria Ghimbav pentru ecologistul Catalin Namaescu, președintele executiv al PER care se vrea subprefect, pe o combinație PSD – ALDE – primarul George Scripcaru. Namaescu a infrant cu „scorul” de 4,45 la examenul susținut la Ghimbav,…

- O femeie din Vrancea care mergea catre casa dupa ce a fost externata de la un spital din Capitala a murti, luni, intr-o benzinarie de la iesirea din municipiul Buzau catre Focsani. Femeia era pasagera in masina condusa de fiica sa, i s-a facut rau, iar echipajele medicale au incercat minute intregi…

- Vladimir Draghia și iubita sa și-au creștinat fetița, iar la eveniment le-au fost alaturi o mulțime de apropiați. In weekend, vedeta TV și iubita Alice au fost foarte emoționați, deoarece micuța lor Zora a primit numele de botez. La eveniment au participat familiile celor doi, nașii, dar și prieteni…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au o fetița adorabila, Sofia Natalia. Prietenii celor doi i-au spus clar vedetei cu cine seamana micuța. Bianca Dragușanu are o familie foarte frumoasa alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care ii este coleg și la postul de televiziune Kanal D . Din…

- Bianca, fiica lui Nicu Maharu, este considerata de toți cei care o cunosc drept o femeie dura. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere rezultatele pe care le obține in ringul de box. Cu toate acestea, ea are și o latura pe care nu i-o cunoaște decat soțul ei...

- Florea Burnea a creat panica in familia Maria Ciobanu dupa ce a suferit preinfarctul, informeaza Romania TV. De dragul fiicei sale, Camelia Ciobanu, artista a mers la spital sa vada care este starea barbatului. Citeste si Scandalul dintre Dragos si Ionut Dolanescu, departe de a se fi incheiat.…

- Este fericire mare in familia lui Betty Salam! Tanara artista si iubitul ei au un nou membru in casa, iar ea l-a pozat imediat pentru a il arata tuturor. Fiica lui Florin Salam si Catalin Visanescu si-au luat un caine.

- Cuadratura Luna-Marte poate provoca probleme de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Într-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile întâmpinate, sa încercam…

- Maharu, bolnav grav, pare sa faca tot ce ii sta in putința pentru a regla toate lucrurile care nu sunt in regula in viața lui. Iar ”prima pe lista” pare sa fie relația pe care o are cu Bianca, fiica lui, cei doi certandu-se de curand din cauza opiniilor diferite cu privire la ceea ce ar trebui sa se…

- Fiica lui Vasilica Ceterașu mai are puțin și implinește un an de zile, cea mai frumoasa perioada din viața celor doi parinți. Aceștia au ajuns zilele acestea cu fetița lor la doctor, in București.

- La cateva luni de la nașterea micuței Petra, Madalin Ionescu a facut public un clip video filmat in spital, cu puțin timp inainte de externare. Fanii lui de pe Facebook au putut-o vedea pe Cristina Șișcanu pe patul de spital, cu fetița nou-nascuta la piept. Foarte obosit, ca orice proaspat tatic, Madalin…

- Problemele financiare sunt printre cele mai neplacute. Atunci cand ai o defectiune in casa, probleme de sanatate sau ai nevoie de bani pentru salvarea sau extinderea afacerii tale, ai nevoie urgenta de bani. In aceste cazuri, bancile nu prea au cum sa te ajute deoarece aprobarea dosarului de credit…

- Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați barbați din showbiz-ul romanesc, și fiica lui, frumoasa Bianca, par deciși sa nu se mai impace. Culmea este insa ca, de cand e bolnav, Nicu nu a facut eforturi sa se impace cu ea, ba chiar dimpotriva.

- Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, nu s-a simtit bine in ultima perioada si, de voie, de nevoie a mers, astazi, la o clinica din Bucuresti pentru a fi supusa mai multor investigatii. „E bine ca macar o data pe an sa ne facem analize. Eu azi…

- Fiica lui Marius Moga cu Bianca a A®mplinit recent doi aniAYori. De ziua ei, micuAa a avut parte de o petrecere frumoasAƒ. InvitatAƒ la o emisiune TV, soAia celebrului artist a surprins pe toatAƒ lumea. DeAYi nu a scAƒpat de kilogramele A®n plus, ea era A®ntr-o formAƒ foarte bunAƒ. AZn plus, Bianca…

- “Regele petrecerilor” a ajuns intr-o situatie dificila. Dupa ce a primit o lovitura dura din partea propriului copil, Nicu Maharu, a ajuns sa isi planga de mila in fata apropiatilor.

- Exista o versiune mult mai buna a aplicației Facebook Messenger, scrie The Independent. Facebook a facut posibil ca aplicația Messenger Lite sa poata fi folosita in mai multe țari. Au fost eliminate multi parti inutile ale aplicației, precum Facebook Stories și Gifs. Procedand astfel, utilizatorii…

- Sculptorita Daisy Boyd, in varsta de 28 de ani, a fost gasita moarta la un spital privat din Londra, la doar cateva luni dupa ce s-a despartit de logodnicul ei Dan Macmillan, mostenitor al unei edituri valorand 300 de milioane de lire, scrie observator.ro.

- Etta Ng, fiica in varsta de 18 ani a actorului Jackie Chan (63 de ani), a declarat in mod public ca este gay si ca are o relatie cu un model canadian. Tanara si starul de la Hollywood nu au avut insa niciodata o relatie apropiata.

- Liviu Varciu și fiica lui, Carmina, intr-un live de senzație. Prezentatorul tv și-a amuzat din nou prietenii virtuali care i-au lasat zeci de mesaje in drepul filmulețului. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu are 15 ani, iar artistul are grija de ea ca de ochii din cap, in speranța ca adolescenta nu va…

- Prezența discreta in showbiz, in ciuda faptului ca tatal sau este unul dintre cei mai cunoscuți barbați din domeniu, focoasa bruneta a decis ca și-a gasit sufletul pereche. Și, pentru a fi sigura ca nu o va incurca, vreo secunda cineva, s-a maritat in mare secret.

- Oana Roman a suferit AYi ea de boala secolului, depresia, AYi a vrut sAƒ le dea sfaturi prietenilor AYi fanilor, povestind cum s-a descurcat ea sAƒ o A®nvingAƒ. Fiica fostului premier a ajuns la psihiatru, pentru tratament!

- Ada Palade, in varsta de 28 de ani, este deja actrița și canta intr-o trupa, așa ca este invațata cu scena. Nu a reușit insa sa se obișnuiasca nici pana acum cu emoțiile pe care le are atunci cand știe ca tatal sau este printre spectatori

- Prezentatoare de televiziune Gabriela Cristea este una dintre vedetele din showbiz care nu are nicio problema sa se afișeze fara pic de fard in fața admiratorilor. In urma cu o saptamana, Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus pe lume o fetița, Victoria, rezultat al mariajului…