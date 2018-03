Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul inscrierii la școala, mai exact in clasa pregatitoare, pentru copiii care, la vara, vor finaliza grupa mare de gradinita. La nivelul judetului Buzau sunt disponibile peste 180 de clase. Cele mai multe sunt solicitate la scolile mari din municipiul Buzau. De pilda, Scoala nr. 11 este…

- O mașina a Poliției a fost avariata, miercuri, de roata desprinsa de la un TIR. Incidentul s-a petrecut in momentul in care echipajul de Poliție se afla la cercetarea unui accident pe DN 1 B, in județul Buzau, in care fusese implicata o Dacia Logan care s-a rasturnat din cauza unei manevre bruște a…

- Simularea examenului de Evaluare Nationala la limba și literatura romana s-a desfașurat aproape fara probleme in județul Buzau. Desi 80% dintre profesorii buzoieni semnasera pentru boicotarea simularii, ieri, o singura școala din județ a ramas pe poziții. Este vorba despre Liceul Special pentru Deficienti…

- Centrul Cultural ”Alexandra Nechita” a gazduit spectacolului omagial ”Bucuria Primaverii”, organizat de Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui. Evenimentul, oferit parinților și cadrelor didactice, a fost sustinut de elevi, care au incantat publicul spectator prin prestația deosebita. De la dansuri populare,…

- Municipalitatea buzoiana este pusa pe fapte mari. In contextul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, care presupune și comemorarea erorilor ingropați la Buzau, edilii vor sa faca din poarta de intrare in oraș dinspre Ploiești o adevarata carte de vizita pentru municipiu. Cheia de bolta a intregului…

- Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Unirii din Buzau. Tanarul, aflat la volanul unei masini, a pierdut controlul autoveculului si a intrat in cinci masini parcate. Politistii veniti la fata locului au stabilit ca autorul are 24 de ani, este din comuna Tisau si avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- In perioada 9 – 11 februarie a.c. s-a desfasurat la Sinaia „Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor”. Tema scolii politice a fost „Romania construita de tineri”, unul dintre proiectele majore asumate de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Marcel Chelaru, primarul independent al comunei botosanene Suharau, este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Pentru al 15-lea an consecutiv, locuitorii din Cavnic au fos invitati sa participe la cea de-a XIV -a ediție a “Serbarilor Lenkerului” . Competitia este dedicata cavnicarilor de toate varstele care stiu sa dirijeze saniuta cu volan unica in tara. Inca de la primele ore ale diminetii de sambata, 10 februarie,…

- Constantin Dragomir: „Nu stiu ce sa-i spun omului, nu sunt de reavointa, dar nu stiu ce sa-i spun omului!” Constantin Dragomir, secretarul scolii gimnaziale din Bradeanu, judetul Buzau, a inceput sa faca documentele pentru data de 14 februarie, cand trebuie sa le dea angajatilor salariile. Cand a vazut…

- Mama unui copil nevazator din Prahova lupta sa fie acceptata la orele de curs, alaturi de fiul sau. Initial, reprezentantii scolii au fost de acord cu prezenta ei, apoi au refuzat-o, motivand ca “ceilalti copii nu-si pot trai adolescenta”. Inspectoratul Judetean Scolar trebuie sa gaseasca o solutie.…

- Caz grav de discriminare intr-un liceu din Ploiesti. Un elev orb nu mai este lasat sa intre in scoala cu mama ca si insotitor. Femeia are acest drept legat, iar adolescentul nevazator a...

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Buzau, Ploiesti si Galati, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. Buzau si al jandarmilor, au efectuat 15 perchezitii domiciliare, 12 pe raza judetului Buzau si 3 pe raza…

- Scene de film au avut loc, marți seara, pe Bulevardul Republicii, din Ploiești. Un barbat a fost pus la pamant de polițiști, care l-au saltat in stația TCE de langa Școala "Sf. Vasile", de cum a coborat dintr-un autobuz care circula pe traseul 30. O cititoare a surprins momentul și a trimis imaginile…

- Prof. Andreea Tanasescu Atmosfera de sarbatoare, in weekend-ul care a trecut, la Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, unde – timp de doua zile – s-a derulat o noua ediție a Concursului interjudețean de interpretare artistica a personajelor…

- 14 eleve si o profesoara au ajuns la spital dupa ce au inhalat spray lacrimogen. Incidentul a avut loc la scoala din satul Pereni, raionul Rezina. Gazul toxic a fost improșcat de un copil din clasa a noua, in timpul pauzei dintre ore.

- Retailerul german REWE a finalizat procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, fostele magazine XXL Mega Discount, a anuntat, joi, retailerul. În noul format, magazinele Penny Market ocupă aproximativ 40% din suprafaţa totală…

- Un elev din Ploiesti a fost batut de doi colegi de scoala, la iesirea de la ore. Evenimentul a avut loc pe strada Bobalna, iar agresorii sunt doi tiner in varsta de 15 ani. Victima s-a ales cu nasul rupt, parintii acesteia fiind cei care au sunat la Politiei pentru a reclama agresiunea. Iata…

- Centrul Judetean de Cultura Prahova organizeaza la Ploiesti, in data de 24 ianuarie, un spectacol dedicat aniversarii Unirii Principatelor Romane din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. In acest an, evenimentul are o insemnatate aparte, in contextul in care in 2018 se sarbatoreste centenarul Marii…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, ieri, 22 ianuarie 2018, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“. Ministrul Liviu Pop a anuntat ca voucherele de vacanta se vor acorda in urmatoarele doua…

- O eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in…

- Politistii au inceput o ancheta la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a…

- Sala de clasa nu are doar rolul de a gazdui cursuri la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu. Mai nou, a devenit locul de desfașurare a unor operațiuni periculoase. Cel puțin asta demonstreaza o intamplare petrecuta vineri, 19 ianuarie, la școala, cand cativa elevi au provocat o explozie, dupa ce au…

- Joi, 18 ianuarie, 35 de elevi insotiti de cadre militare si didactice au participat la activitatea de promovare a Colegiului National Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Scoala gimnaziala ,,Ioan Vladutiu” Ludus si Scoala gimnaziala ,,Avram Iancu” Tarnaveni, in cadrul proiectului ”Performanta…

- Timp de zece ani, copiii din comuna buzoiana Limpezis au facut scoala in caminul cultural unde nu au lipsit soarecii si gandacii. Astazi, o suta de elevi din aceeasi comuna au fost primiti intr-o scoala noua.

- "Am aflat cu stupoare cum in CeX PSD a fost executat fara drept la replica Mihai Tudose. Ceea ce ma ingrijoreaza este bineinteles atat starea Romaniei cat si “talentul” unora din Buzau de a confunda “smecheria” cu modul cum se conduce un judet. Nu se poate sa confunzi mismasurile “a la Cislau”,

- Un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant a emis de catre Ministerul Educatiei. Printre prevederi se numara și interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au fost sesizati despre prezenta unui autovehicul in afara partii carosabile, intre localitatile Balhacu si C.A. Rosetti. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat…

- Un tanar din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Amețit de etnobotanice, acesta parasise carosabilul și aștepta in mașina sa-și revina din starea in care intrase dupa consumul substanțelor. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele…

- Cadrele didactice din Buzau mai au de asteptat. Daca in lunile din 2017 acestia au primit salariile de cele mai multe ori nu mai departe de data de 5 a fiecarei luni din luna ianuarie 2018 s-a schimbat legislatia. Potrivit oficialilor, noua legislatie a salarizarii a facut ca, calculul acestora sa duca…

- Eveniment deosebit la Vatican, unde Papa Francisc a botezat 34 de bebelusi, 18 fetite si 16 baietei. Ceremonia a avut loc in celebra Capela Sixtina. Multi dintre parinti sunt angajati ai Vaticanului.

- Primaria comunei Dumitrești organizeaza la inceput de 2018 tradiționalul bal popular care are loc an de an in satul Lastuni. Sunt așteptate seara, pe 1 ianuarie, la petrecerea de Sfantul Vasile, peste 300 de persoane. Se va canta, dansa și totul va fi foarte bine organizat incat toți…

- Imaginea unui baiat care a ingenuncheat la catafalcul Regelui Mihai, cand acesta era depus in Sala Tronului Palatului Regal din București a emoționat pe toți cei care au vazut-o. Adolescentul care a generat momentul invața la Colegiul „Sfantul Sava” din București, școala in care a invațat și Regele…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport are responsabilitatea pregatirii si gestiunii portofoliului de proiecte pentru finantarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 si post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport. Conform prevederilor…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Președintele Consiliului Județean Cluj a semnat autorizația de construire în vederea executarii lucrarilor de modernizare a caminului cultural din satul Salișca, comuna Cîțcau. „Dincolo de nevoia de a aduce toate cladirile publice la standardele mileniului III, caminul…

- Turul Ciclist al României, competiție înființata în 1934, a fost organizat ultima oara în anul 2013, când a avut loc cea de-a 50-a ediție. Conform proiectului MTS, Turul Ciclist al României 2018, care va avea loc în perioada 18-23 septembrie, va uni regiunile…

- Panica, strigate de ajutor și multa durere. Asta a provocat astazi directoarea Școlii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din Buzau, cea care a intrat cu mașina in plin intr-un grup de șase persoane care așteptau sa iși ia copiii de la școala.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Șase persoane au fost ranite de mașina condusa chiar de directoarea școlii.