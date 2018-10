A fost cutremur in Buzau

Seismografele au inregistrat un cutremur produs in prima zi a saptamanii in zona seismica Vrancea, mai exact in judetul Buzau. Miscarea telurica a fost una de intensitate mica, avand magnitudine 2.4. Si fost inregistrata la 13 si 20 de minute, la o adancime de 97 de kilometri, din cate a anuntat Institutul National de Fizica […] A fost cutremur in Buzau… [citeste mai departe]