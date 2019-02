Stiri pe aceeasi tema

- E unul dintre cei mai curajoși oameni pe care i-ai putut vedea in ultima perioada. Alexander White are incredere ca adversarii de pe scena Canta acum cu mine nu vor ezita sa-și arate calitațile vocale, fara teama și emoții.

- Raluka a fost intotdeauna o femeie discreta, mai ales atunci cand vine vorba de viata personala. Iar despartirea s-ar fi produs in mare liniste si fara prea mult tam-tam, dupa cum unul dintre apropiatii cantaretei a marturisit pentru SpyNews. Raluka, declaratii incendiare despre Ana Baniciu.…

- Ieri era, azi... nu mai e si uite asa, Raluka, se pare ca, a ramas singurica in prag de sarbatori. Dupa o relatie care a durat mai bine de doi ani, artista si iubitul si-ar fi spus "adio". Ruptura dintre cantareata si omul alaturi de care se vedea o viata-ntreaga, s-ar fi petrecut in urma cu ceva timp.…

- Desi ponderea costurilor directe in retea a crescut, ANRE constata ca tarifele aprobate nu inregistreaza cresteri semnificative, deoarece, concomitent, s-a redus profitul operatorilor la un nivel rezonabil, prin aprobarea unei rate reglementate a rentabilitatii de 5,66%. "Ca urmare a analizei…

- Un tanar de 32 de ani din Targoviste a fost salvat in ultimul moment de la sinucidere. Satul de problemele cu care se confrunta, a decis sa-si puna capat zilelor. Anuntul a fost postat chiar pe Facebook, iar prietenii sai si Politia i-au salvat viata.

- Carmen Negoita a fost surprinsa dis-de-dimineata in bratele unui barbat controversat din showbiz! Nimeni altul decat Catalin Cazacu. Cei doi se aflau in fata unui club de fite in Capitala, dupa o noapte de distractie.