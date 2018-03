Stiri pe aceeasi tema

- Consumul tot mai mare de continut video a determinat totusi o cerere mai mare pentru tabletele cu ecrane de 10 inchi. Vanzarile de tablete de pe piata locala au scazut anul trecut cu peste 200.000 de unitati sau 30%, coborand astfel sub pragul de 500.000 de unitati, recul care era asteptat…

- Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai, scrie Promotor, care dezvaluie din caracteristicile acestui autovehicul al viitorului.

- Avand in vedere Avertizarea meteorologica si hidrologica de Cod Portocaliu s-au luat urmatoarele masuri: -s-a colaborat eficient cu administratorii drumurilor si cu celelalte institutii cu atributii, in vederea asigurarii viabilitatii cailor de transport si limitarii/inlaturarii efectelor negative ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. …

- Citeste si: Romania are doar 265 mp de comert alimentar la mia de locuitori, de doua ori mai putin decat Germania Afacerile din comert au crescut cu 7,6% in primele zece luni ale anului, cu un avans de 12,4% in octombrie Piata totala de retail din Romania - comert, mobila, electroIT, moda -, evaluata…

- Romania ocupa ultimul loc in Europa si antepenultimul loc in lume in indexul statusului profesorului in societate, aceasta meserie fiind vazuta ca una nedorita si neplacuta pe plan local, arata rezultatele unui studiu despre statutul profesorilor realizat de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL)…

- In luna ianuarie 2018, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 1,8% ca serie bruta si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,8%, informeaza INS. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- O firma din Gorj a solicitat la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) licenta de tranzactionare a gazelor. Ar fi al treilea operator din domeniu, dupa OPCOM si Bursa Romana de Marfuri. Dumitru Chirita, presedintele ANRE...

- ,,Politica noastra este una de neînteles, care atenteaza la viitorul tarii - este prostie sau rea-vointa?'' Se întreaba retoric economistul Mircea Coșea într-un interviu pentru Bursa.

- Afacerile L’Oreal Romania au crescut anul trecut cu peste 10%, apropiindu-se de 350 mil. lei, conform estimarilor ZF. Pentru acest an oficialii companiei afirma ca si-au bugetat o noua crestere de doua cifre. Pentru L’Oreal 2017 a fost cel mai bun an de pana acum, din istoria de 20…

- De la 1 ianuarie 2019, am putea avea costa reduse la TVA pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare, conform unui proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari ai PSD, ALDE și minoritați.

- In luna ianuarie 2018 s-au eliberat 2009 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale, in crestere fata de cele 1.561 de autorizatii eliberate in perioada similara din 2017, informeaza INS. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Directorul sportiv al echipei nationale a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a intors la FC Viitorul de la Fiorentina, unde nu a fost tratat cu seriozitate. "A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cat a stat acolo i-a prins bine, dar el a fost considerat…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, locul 1 mondial si cap de serie nr. 1, va juca finala turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.862.925 euro, impotriva bulgarului Grigor Dimitrov, cap de serie nr.2. In semifinale, Federer l-a invins pe italianul Andreas Seppi in doua seturi,…

- Milena Ciciotti, starleta din mediul online, sustine ca femeile au sansa de a se "naste virgine iar". Cu toate ca este casatorita, tanara in varsta de 21 de ani sustine ca a descoperit o noua tehnica revolutionara.

- Sub egida Fundației AlegRO Cea de-a cincea serie a sintezelor anuale editate de Agenția Independenta de Presa AMOS NEWS, dedicata evenimentelor de pe parcursul anului 2017 a fost tiparita la Tipografia ”SEMNE” sub egida Fundației AlegRO și va putea fi gasita in perioada urmatoare in librarii. Realizata…

- Victoria Beckham a spus ca nu exista nicio sansa ca Spice Girls sa sustina turnee, potrivit contactmusic.com. Vedeta in varsta de 43 de ani, a declarat, intr-un interviu acordat revistei Vogue, inainte de prezentarea colectiei sale de toamna/iarna la Paris Fashion Week, ca ea si colegele sale de trupa…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% in anul 2017 fata de 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta este o crestere-record a ultimilor cel putin 15 ani in care INS a emis comunicate periodice referitoare la productia industriala. Din anul…

- Madalina Ghenea a debutat in lumea modellingului la numai 14 ani, dar nu a aratat intotdeauna asa cum o stim acum. Madalina Ghenea (29 de ani) este considerata una dintre cele mai frumoase romance, dar multi spun ca a apelat la medicul estetician pentru cateva „imbunatatiri”.

- Mircea Lucescu (72 de ani) a dezvaluit, vineri, intr-un interviu acordat presei italiene, ca fiul sau, Razvan (48 de ani), a fost la un pas de a semna cu echipa Crotone. Experimentatul tehnician a marturisit ca isi doreste ca fiul sau sa ii calce pe urme si sa antreneze in Serie A.

- PAL-V Liberty, primul vehicul comercial care poate circula legal si pe sosea si in aer, a intrat in producția de serie și va fi lansata in luna martie 2018. Cei care vor dori insa sa aiba masina-avion in garaj vor trebui sa scoata din buzunar 400.000 de dolari. Pe siteul companiei a fost deschisa și…

- Chelsea este in cautarea unui nou manager, in cazul in care Antonio Conte va parasi echipa, iar soluția salvatoare vine din Serie A. Maurizio Sarri, tehnicianul care a facut minuni pe banca lui Napoli, ducand-o pe prima poziție in campionatul italian, dupa cele mai bune prestații din ultimii 30 ani,…

- Rezerva de lux in ultimul timp la Betis Sevilla, internaționalul Alin Tosca a fost imprumutat in Serie A. Echipa italiana are drept de achiziționare definitiva a jucatorului la finalul actualului sezon, pentru doua milioane de...

- Portarul echipei Juventus, Gianluigi Buffon, a anuntat la un post de televiziune din Italia ca se va lua o decizie in privinta retragerii sale doar dupa ce va purta o discutie cu presedintele clubului, Andrea Agnelli. Gianluigi Buffon a implinit duminica 40 de ani si, conform declaratiilor sale,…

- Lazio Roma, adversara celor de la FCSB in 16-imile Europa League, a fost invinsa de AC Milan, scor 2-1, in derbiul etapei cu numarul XXII din Serie A. Formatia pregatita de Simone Inzaghi era neinvinsa de opt partide (in toate competitiile).

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Perechea româna Irina Begu/Monica Niculescu va juca în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open cu cuplul rus Ekaterina Makarova/Elena Vesnina. Marti, la Melbourne, în sferturile de finala, Begu si Niculescu, capi de serie numarul 10, au trecut…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, favorit 1, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman, cap de serie 24, cu 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-3 la capatul a trei ore si 51 minute…

- Hagi junior a fost rascumparat de Viitorul, care-i va plati Fiorentinei 2 milioane euro, suma pe care a incasat-o la transferul sau in Italia, in iulie 2016. Totodata, scriu italienii, formația Viola va primi și 30 la suta dintr-un viitor transfer al mijlocașului care a bifat doua apariții in Serie…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016, ca serie bruta, cu 11,5%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul…

- Mijlocașul Barcelonei, Rafinha, și atacantul lui Liverpool, Daniel Sturridge, ar putea ajunge in aceasta iarna la Inter Milano.Site-ul calciomercato.it susține ca Rafinha este unul din cele mai importante nume aflate pe lista de achiziții al lui Inter in aceasta iarna. Aceeași sursa susține ca brazilianul…

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Benevento a invins cu 3-2 pe Sampdoria (locul 6), la capatul unui joc spectaculos. Bihoreanul George Pușcaș a fost titular și a evoluat pana in minutul 58 cand a fost inlocuit cu D’Alessandro. Golurile au fost marcate de Coda 69, 84, Brignola 90+1, respectiv Caprari 45+1 si Kownacki…

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Fotbal Club Viitorul anunta, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca echipa campioana a României a transmis în data de 30 decembrie în mod oficial clubului italian Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv, Pantaleo Corvino, o oferta de cumparare…

- Medicul barladean Gabriel Simiciuc a castigat cate 2000 de euro de la Antena 1 si Simona Gherghe, pe de o parte, dar si de la Catalina Gancianu, o femeie care l-a acuzat in emisiunea vedetei tv ca i-a imbolnavit copilul de ciroza. Totul s-a intamplat in editia din 22 octombrie 2014 a show-ului…

- Capitanul naționalei Romaniei, Vlad Chiricheș, ar putea pleca din Serie A in campionatul Turciei. Presa din „Țara Semilunei“ a notat astazi ca fundașul lui Napoli a intrat in atenția gruparii Trabzonspor, ocupanta a locului șapte din Super Lig, care a ...

- Actrița Emilia Popescu a marturisit ca se teme cumplit de o boala grea. este vorba despre Alzheimer. Emilia Popescu, care anul acesta a implinit 51 de ani , este una dintre actrițele care reușesc sa aduca zambetul pe fețele romanilor cu rolurile pe care le interpreteaza. Emilia Popescu, care are o relație…

- Dupa ce Sevilla l-a dat afara saptamana trecuta pe Eduardo Berizzo, care s-a operat de cancer la prostata, clubul spaniol il are pe lista scurta pe Vincenzo Montella care a condus-o pe AC Milan, timp de un an și jumatate. Oficialii de pe "Sanchez Pizjuan", președintele Jose Castro și directorul sportiv…