- Echipa Chelsea Londra, detinatoarea trofeului, a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia de liga secunda Nottingham Forest, intr-o partida din turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal, disputata sambata. Ambele goluri ale partidei de pe Stamford Bridge au fost marcate de…

- Cesc Fabregas (31 de ani) va juca, sambata, contra lui Nottingham Forest, ultimul sau meci pentru Chelsea si va pune capat unui drum legendar in Premier League. De saptamana viitoare, spaniolul e asteptat la AS Monaco, unde se va reuni cu Thierry Henry, fostul sau coleg de la Arsenal.

- Cesc Fabregas (31 de ani) s-a ințeles cu francezii de la AS Monaco. Chelsea va primi 25 de milioane de euro in schimbul mijlocașului spaniol. Jumatatea dezastruoasa de sezon pe care a avut-o AS Monaco ii face pe patronii fostei campioane din Ligue 1 sa scoata bani serioși din buzunare. Monegascii profita…

- Primul mare transfer din 2019 vine din Anglia, acolo unde Chelsea a ajuns la un cosensns cu Borussia Dortmund pentru transferul mijlocașului american Christian Pulisic (20 de ani). Conform Guardian sport, nemții și-au dat acordul pentru a-l vinde pe Pulisic la Chelsea contra sumei de 64 de milioane…

- "Padurarii" vor incerca sa obtina transferul lui Karl Darlow de la Newcastle United. Darlow a jucat la Nottingham Forest pana in 2014, cand a fost transferat la Newcastle United. Pentru aceasta din urma, portarul a aparat de 58 de ori, dar numai o data in acest sezon, chiar in meciul impotriva fostei…

- Mijlocașul spaniol Cesc Fabregas, 31 de ani, devine liber de contract in vara și va pleca de la Chelsea. Presa din Anglia scrie ca favorita pentru obiținirea semnaturii campionului mondial și european este AC Milan. Formația din Italia are un avantaj major fața de alte echipe: Daniella Semaan, soția…

- Chelsea a pierdut primul meci de la inceputul acestui sezon, in toate competitiile, si in acelasi timp prima partida cu Maurizio Sarri la carma echipei. Trupa de pe Stamford Bridge a fost invinsa in derby-ul rundei, impotriva lui Tottenham, scor 3-1.Internationalii britanici Dele Alli si Harry…

- Glenn Hoddle, fostul internațional și selecționer al Angliei, a implinit azi 61 de ani. El l-a adus la Chelsea pe Dan Petrescu, in 1995. Chiar de ziua lui, acesta a leșinat in studioul BT Sport și a fost transportat de urgența la spital. Postul BT Sport a comunicat ca Hoddle a fost…