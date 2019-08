Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a anunțat in aceasta dimineața lotul final pentru meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile EURO 2020! FCSB nu are nici macar un jucator convocat! Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp…

- ROMANIA - SPANIA // A mai ramas o singura saptamana pana la confruntarea Romaniei cu Spania din preliminariile EURO 2020, iar naționala lui Cosmin Contra primește o prima veste buna. Suprafața de joc a fost inlocuita și se prezinta in condiții bune. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie,…

- Cristian Manea (22 de ani), fundaș dreapta aflat sub contract cu ciprioții de la Apollon Limassol, anunța ca e in discuții cu mai multe echipe și ca se va transfera in cel mai scurt timp. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu…

- Adrian Rus (23 de ani), fundaș central aflat pe lista preliminara a lui Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania și Malta, e foarte aproape de FCSB. Convocarea lui Cosmin Contra i-a creat probleme la echipa de club lui Rus. Maghiarii de la Mol Vidi l-au pedepsit și l-au trimis la echipa secunda, in tentativa…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a trimis lista de convocari preliminare pentru meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile EURO 2020, de pe 5 și 8 septembrie. Pe lista preliminara cu stranieri, se regasesc nume surprizatoare, precum Alexandru Chipciu, care nu joaca la Anderlecht, Alin Toșca,…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Bogdan Vatajelu, a declarat, joi seara, dupa calificarea in turul doi preliminar al Ligii Europa, ca formatia sa primeste goluri usor si nu este bine ca a incasat sase goluri in trei meciuri, anunța news.ro.Citește și: Dezvaluirea momentului! Pe mainile…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Bogdan Vatajelu, a declarat, joi seara, dupa calificarea in turul doi preliminar al Ligii Europa, ca formatia sa primeste goluri usor si nu este bine ca a incasat sase goluri in trei meciuri.

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE meciul dintre Romania și Malta, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Urmatorul nostru meci, cu Spania, acasa, e pe 5 septembrie, ora 21:45, in direct la Pro TV Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a…