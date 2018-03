FOTO - Elevii din mediul rural sfatuiti antivictimal de politistii buzoieni

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii gorjeni au fost prezenti joi la Scoala Gimnaziala nr. 6 „Sf. Nicolae" din Targu Jiu, cu ocazia Saptamanii „Scoala altfel". Elevii au fost entuziasmati de prezentarea tehnicii si a autospecialelor din dot...

- "Sunt cetatean activ si responsabil chiar in mediul online", aceasta este denumirea acțiunii organizate la sediul Primariei Breaza de elevii de la Scoala Gimnaziala "Constantin Brancoveanu", din localitate, coordonati de prof. Iulia Radu. Este vorba despre una dintre activitatile din cadrul concursului…

- Polițiștii giroceni au aflat de incident de la proprietara animalului. Femeia le-a cerut ajutorul, dupa ce a descoperit cainele ucis cu o sageata, spun oamenii legii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor și incearca acum sa dea de urma celui care…

- Polițiștii au depistat un șofer care conducea cu 137 km/h in apropierea satului Mihaileni, raionul Edineț, noteaza Noi.md. Mai mult, acesta circula cu viteza excesiva la o trecere de pietoni, unde limita de viteza permisa este de 50 de kilometri pe ora. Ofițerii de patrulare au stopat șoferul vitezoman…

- Ziua de 27 martie are o dubla semnificație pentru romanii care iși iubesc deopotriva țara și teatrul. Pe 27 martie 1918, in Basarabia s-a votat unirea cu Romania, primul act istoric dintr-o „salba a unirilor” pe care le celebram in anul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale, programul se concentreaza pe identificarea potentialelor riscuri, prezentandu-le elevilor si parintilor acestora pericolele care ii pot afecta pe cei mici, acasa, la scoala sau…

- Fundația Orange anunța deschiderea concursului de selecție a 10 școli gimnaziale de la sate care safaca parte, in anul școlar 2018-2019, din programul de educație digitala – Digitaliada.3.400 de elevi din 30 de școli din mediul rural invața deja Matematica și Informatica la cel mai inalt nivel,prin…

- Aproximativ 130 de politisti buzoieni se vor deplasa la Bucuresti, pe 24 martie, pentru a participa la mitingul national organizat de Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual. Demonstratia vine inainte de 25 martie, cand se sarbatoreste Ziua Politiei Romane, actiunea fiind organizata…

- Comisia Europeana a decis, marti, sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless în spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile pot fi despuse din luna mai.

- Desfasurata in conditii dificile din cauza protestelor profesorilor buzoieni, simularea la examenul de Evaluare Nationala s-a incheiat cu rezultate nu tocmai stralucite. Potrivit informatiilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, doar 45 % dintre elevii buzoieni de clasa a VIII-a au reusit sa…

- Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Focșani, in colaborare cu Casa de Cultura „Constantin C. Giurescu” din Odobești, au organizat duminica, 18 martie, Festivalul Județean de Muzica Franco-Anglais, ediția a II-a, acesta fiind coordonat de profesorii de limbi de moderne ai școlii, respectiv Viorica…

- Politistii de ordine publica din mediul rural, cu sprijinul politistilor de la prevenire desfasoara activitati de informare adresate batranilor. Comiterea de infractiuni cu violenta (talharii) in mediul rural asupra persoanelor cu risc ridicat de victimizare (persoane in varsta) este o tema pe care…

- In cadrul activitatilor organizate pentru sarbatorirea Zilei Politiei Romane, politistii buzoieni vor pregati mancare pentru persoane defavorizate. A devenit traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Avand in…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- Grupul Radacini, cu 25 de ani de istorie in domeniul auto, propune, prin Fundatia Radacini, o poveste frumoasa pentru o mana de adolescenti care doresc sa ajunga liceeni, dar nu au posibilitati materiale. Fundatia Radacini lanseaza programul “Burse de studiu” pentru anul scolar 2018 – 2019, prin care,…

- 7.604 elevi de clasa a VIII-a din judet au participat ieri la prima proba a simularii Evaluarii Nationale, probele desfasurandu-se in 181 de scoli din judet, 58 din mediul urban, iar 123 din mediul rural. Astfel, aproape 95- din totalul de elevi de clasa a VIII-a au participat la aceasta proba, majoritatea…

- Gheorghe Chioaru, președintele Asociației C.A.R.P.„Omenia” București, un inger protector al batranilor, cum il numesc cei carora le-a intins o mana de ajutor atunci cand au avut nevoie, se lupta de ani buni pentru binele batranilor.

- Campionii Romaniei au fost in mijlocul elevilor de la Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului. Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Arad a continuat acțiunile din cadrul programului lansat de catre Ministerul Tineretului și Sportului intitulat "Campionii Romaniei in școala, liceu…

- Se lanseaza platforma www.together4edu.ro , care pune in legatura directa companiile sau persoanele ce doresc sa doneze calculatoare si alte obiecte IT cu scoli din mediul rural, interesate sa intre in lumea digitala. "Together" este un proiect dezvoltat de Asociatia "Freedom Smile", cu o finantare…

- Violența in mediul școlar ține, in ultima vreme, capul de afiș al programelor de știri ale televiziunilor. Un fenomen ingrijorator prolifereaza pe zi ce trece in randul copiilor și al tinerilor și tinde sa se generalizeze. Instituții ale statului incearca sa intervina și sa previna apariția unor astfel…

- Un tanar din Cicarlau a crezut ca fuga de politisti este cea mai buna solutie pentru a scapa de raspunderea penala. A fost prins si imobilizat, iar acum atat el cat si prietenul lui sunt cercetati in cadrul dosarului penal intocmit de politistii Serviciului Rutier. In timp ce desfasurau activitati de…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice rezultatele Olimpiadei Naționale Universul Cunoașterii prin Lectura pentru elevii din mediul rural ce a avut loc in 24 februarie. 1 CIBU N. MARIA ISABELLE ȘCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA V BRADILA LAURA …

- Etapa județeana a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura” a avut loc sambata, 24 februarie 2018, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Aceasta olimpiada este destinata elevilor din scolile gimnaziale din mediul rural si are ca obiectiv asigurarea egalitatii…

- DESPRE SIGURANTA – o lectie „altfel” pentru elevii din Arduzel, o pauza de „altfel” pentru angajatii unei societati comerciale din Ulmeni Despre respect, despre atitudine si mai ales despre consecintele unui comportament violent, cu elevii Scolii din Arduzel: politistii continua si in semestrul al…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 4 au organizat o acțiune in zona a doua unitați de invațamant. Astfel, au efectuat instruiri cu elevi pe tema prevenirii faptelor penale si contraventionale, a delincvenței juvenile, precum și a siguranței rutiere. De asemenea, s-au efectuat activitati…

- „ATITUDINE!” , PROIECT COMUN AL POLITISTILOR SI LICEENILOR. La acest sfarsit de saptamana a avut loc lansarea proiectului “ATITUDINE!” , realizat in parteneriat de ofiterii specialisti din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii cu elevi si cadre didactice ai Liceului de Arte “Margareta…

- Cand vine vorba de impartirea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al judetului Galati, masura nu poate fi aceeasi pentru toate sectoarele de activitate. De departe, capitolul ”Sport” pare a fi unul din punctele vulnerabile si unul dintre cele mai disputate subiecte, asta dupa ce, asa cum…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un barbat in varsta de 40 ani, din Buzau, banuit de comiterea mai multor furturi. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in perioada ianuarie –…

- Elevii din mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trans Bus in baza unui abonament subvenționat de Primaria municipiului Buzau. Hotararea a fost luata de consilierii municipali in ședința CLM de joi. Pana in prezent, de acest avantaj beneficiau doar elevii cu reședința in municipiul Buzau. Elevii…

- Un sofer din Medgidia a fost implicat intr un accident rutier pe DN1 in judetul Alba. Acesta nu a pastrad distanta regulamentara si a intrat cu masina intr un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04,…

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, nu a pastrat o distanța suficienta…

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in flagrant delict un tanar in varsta de 22 de ani, imediat dupa ce ar fi sustras un acumulator auto din curtea unei locuinte, din aceeasi localitate.

- Intre 5 și 9 februarie 2018, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii in parteneriat cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba impreuna cu…

- In perioada 5-9 februarie, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii in parteneriat cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba impreuna cu…

- In acest sens, persoanele, care detin carti ce nu le mai sunt necesare, sunt rugate sa le doneze pentru a fi oferite micutilor mai putin norocosi. Cei care vor sa se alature initiativei sunt rugati sa se adrese administratorilor grupului "IASI", care va vor oferi mai multe detalii in legatura cu aceasta…

- Un proiect educațional menit sa vina in sprijinul elevilor, in special al celor care traiesc și invața in mediul rural, a fost lansat joi, 1 februarie, la Școala Gimnaziala nr.1 Mirșid și Școala Gimnaziala “Marcus Aurelius” din Creaca. In prezența a peste 250 de elevi, a unui numar insemnat de cadre…

- Un tanar din Alba a cumparat droguri cu Bitcoin, insa dorința sa de a deveni traficant a fost sortita eșecului. In loc de cocaina, barbatul de 21 ani a primit doar un praf alb inofensiv. Nici recolta de canabis nu i s-a dezvoltat, dupa ce mama acestuia a turnat apa fierbinte peste plante. A fost prins,…

- Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Prof. Mihai Simbotin” Cirligele au celebrat „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna”, eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizat de catre Lit World. Apelul lansat de Asociația ,,Citim Impreuna Romania”, inițiatoarea…

- La data de 1 februarie a.c., politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat doua perchezitii pe raza localitatilor Izvoru Dulce si Nenciulesti, la persoane banuite de detinerea ilegala a unei arme neletale. In urma…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Țifești, care fac parte din grupul ținta Erasmus +, in cadrul proiectului european cu titlul “Social Inclusion By Volunteer And Entrepreneur Activities”, insoțiți de profesorii Aura Robescu și Ramona Giana, au mers in vizita la Ferma Nr. 1 Batinești, unde au aflat informații…

- Circa 106,4 mii de cetațeni ai Republicii Moldova poarta numele de Ion, iar alți 27,4 mii poarta numele e Ivan, potrivit datelor Recensamantului din 2014, publicat de Biroul Național de Statistica.

- Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost alaturi de elevi, in perioada 15-19 ianuarie oamenii legeii desfasurand activitati educationale in scoli. Au fost abordate teme privind siguranta pe internet, prevenirea faptelor comise cu violenta, prevenirea traficului de persoane si educatia rutiera.

- In aceasta saptamana, odata cu sfarsitul vacantei de iarna, ofiterii specialisti din cadrul Serviciului Rutier si Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au dat startul activitatilor preventive in unitatile de invatamant, atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

- Sub indrumarea profesorilor de limba romana Cristina Diniș Adam, Violeta Cosma și sprijiniți de conducerea unitații de invațamant, elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra au aniversat 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. In cadrul proiectului educativ ,,Eminescu, prin…

- Un sud-coreean banuit de uciderea sotiei si a fiului sau, duminica, la Ritz-Carlton, hotel luxos aflat pe malul marii la Hong Kong, a fost arestat, au anuntat autoritatile, citate de AFP, scrie news.ro.Politistii au sosit la fata locului dupa ce au fost anuntati de o disputa intre o femeie…

- Semnificația istorica a zilei de 10 ianuarie 1475 a fost subliniata, o data in plus, de reprezentanții Primariei municipiului Vaslui, la a caror inițiativa s-a desfașurat un eveniment cu caracter educativ, avandu-i ca parteneri pe elevii Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare”, coordonați de profesoarele…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea vitezei corespunzatoare…

- In cadrul activitatilor desfasurate in ultimele zile pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii rutieri buzoieni au aplicat 195 de sanctiuni contraventionale, au intocmit 7 dosare penale si au retinut in vederea suspendarii 57 permise de conducere. 75 de soferi au fost sanctionati contraventional…