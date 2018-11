Stiri pe aceeasi tema

- John Mayer s-a oprit din a consuma bauturi alcoolice, dupa petrecerea de ziua lui Drake – atunci a realizat ca iși irosește potențialul. Muzicianul in varsta de 41 de ani a marturisit ca a decis sa adopte un stil de viața mai sanatos și sa renunțe la alcool, in urma cu doi ani, la petrecerea […]

- Andrej Babis, prim-ministrul Cehiei, a declarat joi ca nu dorește sa semneze Acordul ONU privind migrația și ca va discuta acest plan cu partenerul sau de coaliție, relateaza Reuters preluata de mediafax. Acordul ONU privind imigratia a fost aprobat de 193 de tari. Austria, Ungaria si Statele…

- Mare atenție! Schimbare uriașa in procedura succesorala! Sunt vizate toate persoanele care moștenesc bunuri. Modificarile au intrat, deja, in vigoare, acestea fiind, recent, publicate in Monitorul Oficial.Concret, toți cei care moștenesc bunuri vor... Citește AICI ce schimbare URIAȘA s-a petrecut in…

- Este doliu in lumea presei din Romania dupa ce un cunoscut jurnalist din Romania s-a stins din viața."Ion Bocioaca, fost jurnalist sportiv la Romania Libera, a decedat azi, la varsta de 86 de ani, in Spania, la Malaga Acesta fusese, ani de-a randul, șeful departamentului sport la Romania…

- ACS Poli si-a schimbat tehnicianul pentru a treia oara in acest sezon. Stefan Nanu a facut un pas in spate dupa cel de-al optulea esec personal pe banca timisorenilor, 0-3 cu Energeticianul. Fostul „principal” ar putea activa in Centrul de copii si juniori, in timp ce de pregatirea echipei mari se ocupa…

- Federatia Internationala de Tenis (ITF) s-a razgandit si a renuntat la cea mai importanta schimbare anuntata pentru turneele de Grand Slam in 2019. Desi anuntase de cateva luni bune ca, din 2019, la turneele de Grand Slam vor fi 16 capi de serie in loc de 32 aceasta schimbare nu va mai fi…

- A marturisit in repetate randuri ca regreta ca a venit la ”Insula Iubirii” impinsa de iubitul ei, insa atunci cand a vazut imaginile in care partenerul ei se distra de minune, Hannelore s-a eliberat.

- Motivul invocat de directie pentru trimiterea dispozitiei a fost ca "oamenii scriu mesaje cu diverse conotatii in loc de semnaturi. Dispozitia a fost trimisa catre Serviciile din toate judetele, iar functionarii au fost pusi sa semneze ca au luat la cunostinta. De asemenea, acestora li s-a transmis…