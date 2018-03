Stiri pe aceeasi tema

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. In luna septembrie a anului trecut, artista Mira a fost implicata intr-un teribil accident rutier , alaturi de colegii din trupa DJ Project.…

- Un barbat, de aproximativ 80 de ani, a fost gasit cazut pe o strada din Targu Jiu. Batranul este din localitatea Cornesti si venise la tratament la spital. A gresit secția si a fost trimis pe jos de la Spitalul ...

- Cantareata de muzica populara din Gorj, Cristina Fulgusin Mateias, a murit cu zile. Fiica ei a povestit la o emisiune ca tusea de o luna, dar a refuzat sa mearga la spital. Cand starea i s-a agravat, a fost chemata ambulanta, dar deja a f...

- Daniel Zoltan a ramas paralizat in urma cu sapte ani. Muncea in constructii si a cazut de pe o schela, de la 8 metri inaltime. Un tratament costisitor l-ar putea ridica din scaunul cu rotile. Pentru asta, Daniel a hotarat sa se mute in Amglia, insa avea mare nevoie de permis, iar marti si-a implinit…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Șoc! Bivolaru a murit in urma unui accident rutier: “A decedat la spital…“ Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni,…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj, pana marti la ora 18.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 28 de judete.

- Un fotbalist de 19 ani a murit intr-un accident in județul Gorj, produs in accest weekend . Pe pagina de Facebook a fotbalistului de la AS Stiinta Godinesti prietenii au postat mesaje de condoleanțe. Nicolae Bivolaru, care era fundas central la AS Stiinta Godinesti, a murit in urma unui accident produs…

- Un tanar de 20 de ani din Godinești, județul Gorj, a fost ranit grav intr-un accident de circulație care a avut loc vineri seara la Tismana. Din primele informații, tanarul nu a adaptat viteza intr-o curba și a ieșit de pe car...

- Un tanar de 20 de ani, din com. Godinești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba a parasit partea carosabila și a intrat intr-un gard al unui imobil. A ramas incarcerat și se pare ca este ranit grav.Accidentul s-a produs la Tismana. ISU Gorj a fost solicitat sa intervina…

- Mai multe tronsoane din drumurile nationale de pe raza judetului Gorj au fost afectate in urma sezonului de iarna. Este nevoie de reparatii si plombari pe mai multe tronsoane. Sectia Targu Jiu a Drumurilor Nationale a inceput de ieri un ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judetele Arges, Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, …

- Cei doi copii rapiti de tatal lor au fost gasiti in Bucuresti, langa ambasada Greciei. Barbatul a fost identificat de jandarmul aflat in postul de paza al ambasadei si fost dus de urgenta la audieri. Potrivit jandarmeriei, barbatul a cooperat cu autoritatile. Au fost 24 de ore de groaza pentru mama…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- In luna februarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 50.756 de imobile, cu 2.189 mai mare fata de luna februarie 2017, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2018, in Bucuresti…

- Senatorul ALDE Gorj, Scarlat Iriza, a spus ca lucreaza la un proiect de lege in baza caruia Complexul Energetic Oltenia sa nu mai fie obligat sa cumpere certificate verzi pentru consumul de energie din carierele miniere. Potrivit legii actuale,...

- Calugarii de la schitul din Plaiul Bumbestilor, judetul Gorj, sunt izolati din cauza zapezii care ajunge pana la un metru si jumatate. Acestia au cerut sprijinul salvamontistilor, anuntand ca au nevoie de benzina pentru functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si curent.

- Inspectorii de munca cu atributii de control din cadrul I.T.M. Gorj au efectuat, in perioada 19.02 – 23.02.2018, 62 de controale in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate la angajatorii verificati au fost aplicate amenzi in valoare totala…

- Cinci persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma celor peste 100 de perchezitii din 22 februarie, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de 2 milioane de euro. Politistii Serviciului de Investigare…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori in judetele Mehedinti si Gorj, valabila de luni seara de la ora 22.00.

- Mai multe masini ale unor soferi din judetul Gorj au fost binecuvantate, vineri, de un preot paroh din Motru. Acesta a anuntat slujba de sfestanie pe Facebook, transmite corespondentul Mediafax.

- La concursul pentru ocuparea unui postului de ajutor șef de post al unei poliții comunale, organizat de IPJ Gorj, prin reincadrare, s-a inscris și un fost polițist care in urma cu patru ani și jumatate a fost condamnat pentru luare de mita și a fost exclus din structurile Poliției Romane.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- A fost panica duminica in Gorj, la vestea ca inca un copil a murit de meningita. Pana la urma nu a fost chiar asa, dar drama familiei copilului ramane la fel de mare. Vorbim de un copil de un an si cinci luni, care a avut meni...

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS....

- Soc in Partidul National Liberal (PNL). Un lider al partidului a incetat din viata. Organizatia din care a facut parte a facut anuntul. Este vorba despre Ion Craciunescu, fost lider al PNL Gorj, conform igj.ro. Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier…

- Mai multe stanci au cazut pe DN 66, la kilometrul 104, in Defileul Jiului. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu actioneaza in zona cu doua utilaje pentru curatarea carosabilului. Stancile au cazut dupa zona in care se afla Manastirea Lainici. ...

- Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Gorj cauta ajutor de sef de post in Cruset. Functia va fi ocupata prin reincadrare de un fost politist. Concursul este programat pe data de 17 martie 2018. Doi candidati s-au inscris in...

- Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Paun, a fost prins de polițiști circuland de 48 de ori fara permis de conducere in ultimii 10 ani, insa de fiecare data a reușit sa scape, potrivit stiripesurse.ro Coco Paun contesta de fiecare data dosarul intocmit de polițiști și prin relații la cel mai inalt…

- Barbatul care a provocat un accident, sambata, in centrul Bucurestiului, a fost externet si dus la audieri. El s-a aparat in fata jurnalistilor si a spus ca nu a vrut sa omoare pe nimeni, asa cum a sustinut sotia lui in fata procurorilor. Dragos Barligea a recunoscut ca era drogat.

- • Marciuc a amenințat ca pleaca la FNME Intalnirea de joi de la sediul secundar al Federației Univers de la Matasari a celor șapte sindicate din CE Oltenia cu Nicolae Buzea a fost una tensionata. Liderii de sindicat, potrivit celor prezenți in sala, au sarit la gatul lui Buzea, suparați…

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, nu crede ca noul ministru al Energiei va avea o altfel de politica fata de Complexul Energetic Oltenia. Cosmin Popescu este de parere ca activitatea companiei cu sediul la Targu Jiu nu ar trebui sa fie influentata de demsia ministrului. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe face verificari dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora mai multi romani s-ar regasi intre cei peste 100 de raniti din victime-ar-fi-si-romani---video_1244762.html">accidentul petrecut in Italia in aceasta dimineata.Citeste si: CTP analizeaza la…

- Un autobuz a ars ca o torța luni seara, in comuna Padeș. Autocarul se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care s-a extins pana in interiorul mijlocului de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei…

- Un bebeluș nascut aparent sanatos a murit dupa numai o zi la spitalul din Rovinari, județul Gorj. Declarația directorului Adrian Murea, care a spus cum s-a implicat el in procedura de resuscitare, a revoltat un medic de la Targu Jiu, care...

- Un pensionar in varsta de 76 de ani, din comuna Logrești, a petrecut noaptea de joi spre vineri in arestul Poliției, dupa ce a comis o fapta pentru care ar putea sta cațiva ani dupa gratii. Acesta este acuzat ca, pe 10 ianuarie, ar fi incendiat mașina unui barbat de 42 de ani, din Roșia de…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat dur dupa ce trei formatiuni maghiare din Romania (UDMR, PPMT si PCM) au semnat luni o rezolutie in care vorbesc despre obtinerea autonomiei Tinutului Secuiesc.„Eu m-am exprimat in urma cu multi ani legat de pretentiile partidelor unguresti si am…

- Alina Puscas a fost enervata de reactia tinerei care a lovit-o pe partia de schi. Alina Puscas S-A CASATORIT! Primele imagini cu prezentatoarea si sotul sau GALERIE FOTO "Cam asta mi s-a intamplat pe partia din Poiana Brasov, cand pur si simplu, o domnisoara cu snowboard-ul a intrat…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a respins duminica "violentele si distrugerea bunurilor publice", dar a afirmat ca trebuie creat "un spatiu pentru ca partizanii revolutiei si poporul sa îsi poata exprima îngrijorarile

- Un șofer care conducea o mașina cu numar de Constanța a intrat cu mașina intr-un șanț din Novaci, județul Gorj. Accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de trafic. In urma impactului cu un cap de pod s-a deschis a...

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem relationalformat din procurori, judecatori si angajati SRI, dar si detalii din viata procurorului…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a respins vehement avertismentele omologului sau din SUA, Donald Trump, privind votul din Adunarea Generala ONU pe tema statutului Ierusalimului, liderul turc afirmând ca "vointa libera si democratica" nu poate

- In aceasta dimineata in jurul orei 05:00 ISU Gorj a fost solicitat sa intervina in satul Hobita, com Pestisani, pentru salvarea a doua persoane – un barbat si o femeie de 60 respectiv 59 de ani peste care s-a prabusit tavanul camerei in care locuiau. La fata locului s-au deplasat un echipaj din…

- Avand in vedere discutiile din spatiul public, ce au avut loc marți dimineata, privind moartea actorului Marian Ralea, AGERPRES a derulat o serie de verificari interne, in urma carora a fost demonstrat faptul ca materialul Agentiei Nationale de Presa dedicat abonatilor este corect, acesta fiind de…

- Seful SRI Prahova este cercetat pentru ucidere din culpa dupa ce a accidentat mortal o femeie, pe DN 1. Accidentul s-a produs la Tancabesti, in judetul Ilfov. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost lovita de autoturismul condus de seful SRI, care circula dinspre Ploiesti catre Bucuresti. Din primele…