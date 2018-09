Stiri pe aceeasi tema

- Rafael este tanarul de 20 de ani care, noaptea trecuta, a murit la numai un kilometru de casa, intr-un cumplit accident de motocicleta, in Bistrița-Nasaud . Medicii care au intervenit la locul accidentului s-au chinuit aproape o ora sa il resusciteze, insa nu l-au putut salva. Vezi galeria foto + 3…

- CHISINAU, 22 sept — Sputnik. Un internaut a plasat ieri o fotografie pe pagina sa de Facebook care surprinde consecința unui accident rutier ce a avut loc ieri, pe Șoseaua Muncești din Chișinau. Și anume: un automobil Hyundai cu placuțe de înmatriculare de Chișinau a lovit…

- O femeie in varsta de 47 de ani a ajuns la spital, dupa ce motocicleta pe care se afla s-a izbit violent de un automobil. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața la intersecția strazilor Kiev și Tudor Vladimirescu din Capitala.

- UPDATE Pasagera de pe motocicleta, in varsta de 28 de ani, din Sapoca, a decedat. Accident de circulație vineri seara, pe DN 2B, la ieșire din municipiul Buzau pana in zona Verguleasa. Doua persoane au fost ranite dupa ce autovehicul și o motocicleta s-au ciocnit. Accidentul a avut loc in jurul orei…

- Accident de circulație vineri seara, pe DN 2B, la ieșire din municipiul Buzau pana in zona Verguleasa. Doua persoane au fost ranite dupa ce autovehicul și o motocicleta s-au ciocnit. Accidentul a avut loc in jurul orei 19.00. Din primele date se pare ca un auto ce se deplasa pe DN2B din direcția Buzau…

- Baiatul de 13 ani ranit grav in tragicul accident din Bistrita Nasaud s-a stins joi dimineața, la spitalul din Targu Mureș unde fusese transportat cu un elicopter SMURD. Acesta era in coma de miercuri.

- Initiativa romanului stabilit in Suedia care si-a personalizat numerele de la masina cu un mesaj anti-PSD pare sa fie urmata si la Bistrita. Un bistritean de 27 de ani si-a personalizat motocicleta cu un mesaj anti-PSD. Motocicleta a ajuns si in fata sediului PSD Bistrita-Nasaud, dar si la festivalul…

- Recunoscuti pentru pasiunea pe care o au pentru automobilele pe doua roti, Clooney si Cruise au fost vazuti des pe motocicleta sau scuter. Din pacate, mersul pe scuter ii putea fi fatal lui Clooney, care a intrat frontal intr-o masina zilele trecute. Prezent in Franta, la Paris, unde a avut loc premiera…