Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…

- Sute de londonezi au trait momente de groaza, miercuri, dupa ce poliția a descins intr-un mall din estul metropolei pentru a aresta un barbat inarmat cu un cuțit. Imagini cu o mulțime de oameni alergand disperați pe coridoarele centrului comercial Westfield in cea mai aglomerata zi de cumparaturi a…

- In seara de 11 decembrie a.c., barbatul, in varsta de 62 de ani, din localitatea Istria, judetul Constanta, cercetat pentru savarsirea unei infractiuni de omor, a fost introdus in arestul IPJ Constanta dupa ce a primit mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile din partea magistratilor…

- Principalul suspect in cazul atacului asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati pe 16 septembrie pe o terasa din centrul Brailei, Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de "Dasaev", acuzat de tentativa de omor calificat, va ramane in arest, dupa ce Tribunalul Braila…

- Presupusul autor al unei crime comise marti la Besancon, estul Frantei, a fost arestat vineri pe aeroportul din Atena, a declarat o sursa a politiei, confirmand informatii difuzate de site-ul RTL/ M6, relateaza AFP citata de Agerpres.

- Un alpinist care cucereste zgarie-nori din intreaga lume, Alain Robert, supranumit „Spidermanul francez", a fost arestat, joi, dupa ce a escaladat Heron Tower, una dintre cele mai inalte cladiri din Londra.

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania, pentru violarea si asasinarea ziaristei Viktoria Marinova la Ruse, in nordul Bulgariei, au anuntat miercuri oficialitatile de la Sofia.

- In urma cu doar cateva zile, Victoria Marinova și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Tanara jurnalista de origine bulgara a fost batuta, violata și apoi ucisa și aruncata pe malul Dunarii. Astazi, autoritațile au arestat principalul suspect in cazul oribilei crime.