- Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe în jurul orei 18.30, pe șoseaua care leaga Apahida de Ghirișu Român și Mociu, în localitatea Caianu Vama din comuna Caianu. Victima a cazut un barbat de 48 de ani, din Caianu care, în timp ce traversa strada într-un…

- Danut Ceamburu era medic la Serviciul de Ambulanta Vrancea, institutie pe care a si condus-o in urma cu mai multi ani. De-a lungul carierei sale a salvat viata a mii de oameni, insa nimeni nu l-a putut salva pe el. Barbatul s-a stins din viata chiar pe patul de spital. Vestea mortii lui a…

- Trecerea de pietoni din zona Metro din Florești reprezinta o adevarata provocare pentru pietonii care doresc sa ajunga pe cealalta parte a drumului. Acest lucru este evidențiat în videoclipul trimis de unul dintre cititori. Numeroase accidente au loc aproape în fiecare saptamâna…

- Nazrul Islam, in varsta de 31 de ani, incepuse sa lucreze pentru Uber, in Sydney, cu doar trei saptamani inainte de incidentul care a avut loc in luna iunie a anului 2017. Șoferul a fost gasit vinovat de conducere neglijenta cauzatoare de moarte, dupa ce a accelerat la semafor, in timp ce pasagerul…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, miercuri seara, în jurul orei 19.00, pe raza localitații Cașeiu.Din primele informații, un conducator auto, de 45 de ani, pe fondul consumul de alcool, a patruns pe contrasens și a intrat în coliziune…

- Oana Roman este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, scrie wowbiz.ro. Ea si-a dorit foarte mult o familie si in urma cu patru si jumatate a adus-o pe lume pe fiica ei Isa. In urma operatiei de cezariana ea a ramas cu probleme de sanatate si a suferit mai multe interventii chirurgicale.…

- Din primele teorii, Abdulai Blinks ar fi fost injunghiat de mai multe ori de catre un tanar cu care s-ar fi luat la harța cu scurt timp inainte. Mai multe persoane necunoscute l-au adus pe actor la spital, dupa care s-au facut nevazute. Abdulai Blinks a fost declarat mort la sosire.

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:30, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule (de Cluj, Suceava și Sibiu) și un TIR inmatriculat in Cluj, traficul fiind blocat…