- Ies la iveala detalii șocante despre injunghierea profesoarei de matematica din Ploiești. Se pare ca agresorul acesteia este de etnie rroma, iar Andreea Alexe, victima lui, a fost singura care nu l-a batjocorit in anii de studiu.

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat un cadru didactic in incinta liceului Spiru Haret din Ploiesti nu se afla la prima abatere de acest fel. In 2016, Mihai Alexandru Nitescu a mai amenintat cu cutitul un elev al liceului, coleg de clasa. Intamplarea a avut loc pe data de 12 octombrie 2016, agresorului…

- Tanarul care a injunghiat o profesoara de matematica in fata cancelariei liceului "Spiru Haret" din Ploiesti este un fost elev, in varsta de 22 de ani. Acesta se numeste Nițescu Mihai Alexandru si fusese exmatriculat anterior. In momentul atacului, agresorul se afla in stare de ebrietate. Acesta a fost…

