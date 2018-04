Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Colegiul de Arte "Regina Marialdquo; din Constanta a inceput Olimpiada Nationala de Arta Actorului, editia 2018. Evenimentul este organizat de Ministerul Educatiei Nationale, prin Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Colegiul National de Arte "Regina Marialdquo; Constanta si Scoala Gimnaziala…

- Ambasadorul Franței in Romania, Michele Ramis, a fost prezenta astazi pentru prima data la Buzau, cu ocazia festivitații de deschidere a Olimpiadei Naționale de Limba franceza. Evenimentul gazduit in sala mare a Consiliului Județean a oferit ocazia celor aproape 300 de elevi veniți din toata țara și…

- Plata sumelor cuvenite cadrelor didactice si celorlalti angajati din sistemul de Educatie in urma castigarii pro ceselor cu Ministerul Educatiei Nationale vor fi platite din bugetul de stat, si nu din banii administratiilor publice locale. Aceasta masura va fi pusa in aplicare dupa promulgarea unei…

- Formația pregatita de Mihai Coldea și-a incheiat sezonul dupa eșecul de azi. SCM Timișoara a fost eliminata in sferturile campionatului de CSM Satu Mare. Ardelencele s-au impus in fața banațenceleor cu 63-53 in jocul 3, disputat pe teren propriu. In prima partida a play-off-ului dintre cele doua SCM…

- Pericol de explozie in Bariera Ploiești dupa ce muncitori de la Urbis au spart o conducta de gaz. O echipa de lucratori sapa cu un excavator cand a fost atinsa conducta de langa gardul unitații militare din intersecția B. Unirii cu Mareșal Averescu. La fața locului au fost direcționate o autospeciala…

- Astazi, 27 martie, ziua in care in urma cu 100 de ani s-a semnat unirea Basarabiei cu Romania, la Buzau, a fost dezvelita statuia lui Alexandru Marghiloman, omul politic care a jucat un rol important in realizarea Marii Unirii. Evenimentul a avut loc chiar la Vila Albatros, fosta reședința a primului…

- Campioana en titre a NBA, Golden State Warriors, a fost surclasata pe teren propriu, duminica, de Utah Jazz, cu 110-91, si isi nelinisteste suporterii cu trei saptamani inainte de debutul playoff-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet, in timp ce superstarul lui Cleveland Cavaliers, LeBron…

- Sambata, 24 martie, si duminica, 25 martie, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza fazele judetene ale Gimnaziadei si Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar pentru disciplinele volei, baschet si fotbal. Competitiile se desfasoara in cadrul grupelor, in patru unitati de invatamant din municipiu…

- UPDATE (ora 17.30): Incepand cu ora 17.30 s-au ridicat restrictiile pe DN 2C, tronsonul Smeeni-Padina; inchis in continuare tronsonul Costesti-Smeeni. UPDATE (ora 14.00) Se circula fara restricții pe DN 10 și DN1B. UPDATE (ora 11.10): Situația drumurilor in județ: DN 2C Costești-Slobozia inchis DN22…

- • Evenimentul este dedicat implinirii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia Istorici buzoieni si membri ai Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si Republica Moldova au deschis, joi, prima zi a Sesiunii de Comunicari Stiintifice dedicate Centenarului Marii Uniri. Evenimentul gazduit la sala de…

- „Stiam ca va fi actor de prin clasa a IV-a, cand era aplaudat din suflet si cerut din nou sa interpreteze rolul memorabil al lui Nica, din povestile lui Ion Creanga!”. Aceasta a fost marturisirea „maicutei Anica”, mama actorului buzoian Vasile Calofir, originar din Vadu Pasii. Cunoscutul actor a acceptat…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite rezultatele la etapa judeteana Alba a Olimpiadei satelor. Olimpiada satelor din Romania 2018 este un concurs de Matematica, adresat elevilor din clasele V-VIII, din mediul rural. Rezultate etapa judeteana 2018: Clasa a V-a Elev / Scoala / Punctaj Ungur Razvan…

- Olimpiada de Limba Engleza, etapa județeana s-a desfașurat in data de 3 martie – proba scrisa și 10 martie – proba orala, la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau. La proba scrisa au participat elevi de gimnaziu si de liceu, atat de la Secțiunea A (normal), cat și de la secțiunea B (intensiv/bilingv).…

- • Cercetatorul Costel Vanatoru le-a vorbit elevilor buzoieni despre Traian Savulescu In anul Centenarului, Primaria Buzau continua seria conferintelor din ciclul „Personalitati buzoiene de ieri si de azi”. Dupa un prim eveniment dedicat omului politic Alexandru Marghiloman, ieri a avut loc, la Vila…

- Vrei sa traiesti pentru cateva ore „visul american” fara a pleca din judet? Vei avea aceasta ocazie, joi, 15 martie, la Pensiunea Cetatuia, situata la 3 kilometri de Manastirea Ciolanu, gratie unui eveniment ce reuneste recitalurile unor trupe de prima mana din muzica romaneasca si o oferta gastronomica…

- • „Cea mai frumoasa poveste o poarta un model folosit de soldatii germani pe front, care se incalzea de la locomotiva“ In ciuda profesiei sale de ofiter de Comunicatii, buzoianul Razvan Lesevschi este pasionat de obiecte care nu au legatura cu tehnologia moderna. Mai exact, barbatul colectioneaza fiare…

- Ioan STOICA • Unul dintre cei mai mari critici de teatru ai lumii a plecat de la Buzau, dupa absolvirea liceului, din pozitia de interpret al unui rol in spectacolul cu piesa „Ecaterina Teodoroiu”, al Teatrului Popular local, si a ajuns la Paris Cea mai recenta carte a lui George Banu, „La porte, au…

- Din pricina conditiilor meteo nefavorabile, Federatia Romana de Baschet a decis sa amane o buna parte a evenimentelor ce erau programate sa se desfasoare in acest week-end. Astfel, primele vizate au fost turneele Campionatului National U13, masculin si feminin, ce vor fi reprogramate la o data ulterioara…

- Meci ca un antrenament pentru handbalistele de la SCM Gloria, maine, in etapa a 22-a a Diviziei A. In cel mai usor joc din campionat, elevele lui Romeo Ilie intalnesc, de la ora 12,30, in Sala LPS, ultima clasata, CSU Targoviste, echipa ce a acumulat numai 4 puncte in cele 20 de meciuri disputate pana…

- Nu se joaca deloc fotbal in acest week-end in Romania. Dupa ce Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile din prima etapa in play-offul si playout-ul Ligii I, Federatia Romana de Fotbal a decis sa procedeze, in mod asemanator, cu etapa de Liga a 2-a si cu prima runda a returului in Liga a 3-a.…

- Fostul primar al Buzaului, Constantin Boșcodeala, nu afla nici astazi soluția in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu – dosarul „Orizont”. Completul de la Tribunalul Dambovița a amanat din nou pronunțarea, astfel ca o soluție ar putea veni maine, 2 martie. Saptamana trecuta, instanța…

- S-au dat in spectacol și au platit pentru asta. Este vorba despre opt tineri din Buzau care au fost prinși de polițiști in timp ce faceau drifturi in parcarea unui supermarket și a unui mall din oraș. Incidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi, in parcarea Kaufland Sud și la Galeria Mall,…

- In anul 1923, Consiliul Comunal al comunei urbane Ramnicu Sarat a hotarat ca unele strazi sa poarte numele unor eroi din primul razboi mondial: Capitan C.T. Georgescu, Sublocotenent Leon D. Palade, Sublocotenent Aviator Jules Tetrat, Plutonier Alexe I. Moisoiu (in 1922, presa informa despre inmormantarea…

- UPDATE 3 DN 2C si DN22 au fost deschise complet traficului. UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile…

- Școala Gimnaziala „Octavian Goga” Satu Mare a fost gazda din aceasta saptamana a Proiectului „Campionii Romaniei in școala, liceu și universitate”. Cu acest prilej, campioana olimpica la spada, cu echipa la Jocurile Olimpice de vara de la Rio din 2016, Simona Pop, a avut o intalnire cu cei 85 de elevii…

- Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, continua colaborarea cu celebrul artist Fuego. Dupa ce, in anul 2016, primarul buzoian a scris pentru Fuego muzica și versurile piesei „Te iubesc”, anul acesta cunoscutul interpret va lansa un album complet cu piesele compuse de Marian Margarit. Deja prima piesa…

- SCM Gloria s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei faza județeana, dupa o victorie la scor, 7-0, obținuta, duminica, pe terenul divizionarei a cincea, Victoria Padina. Pentru echipa condusa de George Timiș și Vasile Tudose, la care au debutat și o parte din achizițiile acestei ierni,…

- In perioada 22-25.02.2018, Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Federatia Romana de Schi–Biatlon, Inspectoratul Scolar al judetului Maramures si Primaria Baia Sprie, au organizat Campionatul National Scolar 2018 – Schi Fond la categoriile juniori,…

- 580 de pompieri, polițiști și jandarmi cu peste 150 de mijloace tehnice, turele libere fiind prealarmate in vederea creșterii capacitații operaționale daca situația o va impune sunt pregatiți sa intervina daca situația meteorologica o va impune. Printr-un comunicat ISU Buzau informeaza ca „avand in…

- Cat ne costa Cupa Davis și FedCup, in aprilie Consiliul Local urmeaza sa aprobe suma care reprezinta contribuția Clujul la organizarea celor doua intalniri internaționale de tenis din Sala Polivalenta din luna aprilie. Consilierii locali vor dezbate miercuri suma pe care Clujul ar urma sa o achite,…

- UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

- UPDATE Traficul este in continuare blocat in zona accidentului din cauza ca autoutilitara implicata nu poate fi scoasa de pe sosea. Inca un accident rutier pe drumul spre Braila, din cauza carosabilului alunecos.Traficul este blocat pe DN 2B la intrarea in Bentu dinspre Galbinasi, dupa ce o autoutilitara…

- „Manifest“, cel mai recent hit Iris, un cantec actual, cu versuri autentice, incarcate de intelesuri si emotii, se va auzi pe 16 martie pe scena Teatrului „G. Ciprian”. Unul dintre cele mai iubite grupuri de muzica rock din tara vine la Buzau cu cele mai mari hituri ale trupei. Concertul este programat…

- Trafic ingreunat pe DN10, in zona Siriu. Din primele date, șoseaua este blocata la km. 84+400 pe sensul de mers Buzau-Brașov din cauza pietrelor cazute pe carosabil. In zona afectata se circula alternativ. In acest moment se acționeaza pentru deblocare. Articolul DN 10 blocat de pietre in zona Siriu…

- Dupa succesele obtinute in ultimii ani cu proiectele destinate elevilor din invatamantul profesional, OMV Petrom a lansat, miercuri, la Buzau, Liga Elevilor Meseriasi, primul grup de initiativa al elevilor din invatamantul tehnic si profesional. Petrom a ales sa initieze acest proiect-pilot in judetul…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, de loc din Botosani, dar stabilit pe langa Ramnic, s-a crezut Spiderman, insa acum va da socoteala in fata legii. In week-end, profitand ca nu se lucreaza, individul a patruns in incinta unei croitorii din Rm. Sarat de unde a sustras mai multe bunuri pe care intentiona…

- Utilajul Urbis Serv pentru ridicarea masinilor a fost pus serios la treaba. Cinci autovehicule au fost ridicate in doar doua zile pentru ca oprisera in zone interzise mai mult de 5 minute. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si…

- Marina Baboi a stabilit sambata, la Sofia, un nou record balcanic pe distanta de 60 de metri plat, in cadrul Campionatelor Balcanice indoor U20! Atleta de la LPS Buzau – CSA Steaua Bucuresti a incheiat cursa cu timpul de 7.45 s, doborand vechiul record, 7.67, pe care tot ea l-a stabilit, la editia de…

- Cu totii ascultam muzica si, de cele mai multe ori, ne construim propria poveste atunci cand ascultam o piesa care ne place. De multe ori insa, adevarata poveste din spatele unei melodii celebre este cu totul alta. Iata exemplul a patru pese care au cucerit publicul de-a lungul timpului. Bob Marley…

- Asociatia Judeteana de Fotbal a contabilizat prezenta spectatorilor in meciurile disputate in prima parte a campionatului Ligii a 4-a. Cu un total de 2.421 de spectatori in jocurile de pe teren propriu, SCM Gloria conduce detasat in top, cu o asistenta de aproape 3 ori mai numeroasa decat urmatoarea…

- CSM Rm. Sarat a ramas fara victorie in amicalele iernii. Dupa 3-3 pe teren propriu cu Victoria Ianca, ocupanta primului loc in Liga a 4-a Braila, fotbalistii pregatiti de Marius Tirila si Sorin Bodoc au fost invinsi la Galati, de divizionara secunda Dacia Braila, scor 0-3. Ramnicenii mai au in program,…

- Primul eveniment expozițional din acest an de la Galeriile de Arta „Ion Andreescu” a coincis, marți, cu prima expoziție personala a buzoiencei Alina Barbu. Absolventa a Liceului de Arte „Margareta Sterian”, Alina Barbu s-a intors in orașul natal dupa ce a urmat cursurile Facultații de Arte plastice,…

- Duminica seara a avut loc, la Teatrul Municipal din Focsani, prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018. In showul prezentat de Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au concurat 11 piese, dintre care doar trei s-au calificat in finala de la Bucuresti, care va avea loc pe 25 februarie. Seara a…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Federatia Romana de Fotbal a decis ca, in acest an, sa efectueze din timp tragerea la sorti a meciurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, operatiune care va avea loc inca de luna viitoare. O alta noutate, poate cea mai importanta, o reprezinta impartirea in sapte regiuni a celor 42 de judete,…

- Fotbalistii Metalului Buzau au revenit de luni dupa-amiaza la antrenamente, cand au si efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Pe 1 februarie, campioana va pleca, pentru o saptamana, intr-un cantonament la Sarata Monteoru, iar pana la reluarea campionatului, programata pe 3 martie, Metalul…

- Cei care au deja nostalgia nopții dintre ani sunt invitați sambata, 6 ianuarie, ȋn intervalul orar 14,00-16,00, la etajul Galleria Mall pentru a sarbatori Revelionul Copiilor! Organizatorii, impreuna cu echipa Events’INA au pregatit dansuri si jocuri cu personaje din desene animate, face painting, karaoke,…