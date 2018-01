Stiri pe aceeasi tema

- A VI-a editie a Targului de cafea si ceai organizat de Auchan aduce in atenția clienților peste 300 de sortimente Aleile centrale ale hipermarketurilor Auchan iși așteapta clienții pentru a lua parte la acest eveniment special, in care simturile sunt rasfatate de aromele de cafea și ceai. Cele peste…

- Lomi Lomi este o tehnica de masaj veche practicata de indigenii polinezieni din Hawaii. Poate fi un masaj relaxant pentru trup sau ceva mai rapid si mai revigorant. Partea inedita in Lomi Lomi este ca de la &i...

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Patronul lui Kayserispor, Erol Bedir, e foarte fericit ca l-a numit pe Marius Șumudica antrenor al echipei turce in vara și spune ca tehnicianul roman va pleca doar in Premier League. "Ma bucura in primul rand succesul lui Kayserispor, e clubul nostru. In al doilea rand, ma bucur ca acum se vorbește…

- Televiziunea publica din Japonia și-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a emis o alerta falsa de atac cu racheta din Coreea de Nord. Alerta falsa vine la doar câteva zile dupa alarma emisa din greșeala în Hawaii care a creat panica în insula din Pacific. Televiziunea…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- COPII NEASTAMPARATI Incendiu de proportii in satul Doagele, comuna Dragomiresti, chiar in noaptea de Anul Nou, sarbatorit de localnici pe rit vechi. La orele 0.00, cand se „impusca” vechiu an, un localnic a iesit cu familia afara si a aruncat cu pocnitori in adapostul de animale, dintr-o gospodarie…

- Noapte alba pentru sute de cantareti si lautari din toata tara, veniti la Targu Jiu pentru a petrece impreuna Revelionul special organizat pentru ei. Dupa un an de munca, a venit momentul ca si artistii sa se bucure de o noapte fara...

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Informația a fost dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- O alerta de lansare a rachetelor a produs panica printre locuitorii din Hawaii, sambata dimineata, inainte de a fi anuntati ca a fost de fapt o alarma falsa. Utilizatorii de telefoane mobile au primit un mesaj care transmitea: "O amenintare cu rachete balistice catre Hawaii. Cautati un adapost imediat.…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David…

- Este discret, greu de filmat sau de fotografiat. Dupa trei ani, specialiștii Parcului National Piatra Craiului au surprins din nou un ras, vanatorul invizibil. Aceasta specie de felina, cu un miros extrem de fin, traiește ascunsa in adancurile padurii. Rasul este carnivor si iși vaneaza prada noaptea.…

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- Ambasadoarea Olandei a fost fotografiata de "Cancan" petrecand in compania a cel puțin doua persoane, ce intra in categoria "corupților". O fotografie care a starnit reacții puternice, atat din partea presei, cat și din partea oficialilor olandezi. Care au spus ca a fost o intamplare. Numai ca EvZ a…

- Cosmin Toma, cunoscutul bucatar din Alba Iulia, a gatit, alaturi de alți 19 bucatari, in noaptea de Revelion, la un restaurant din Londra, unde au petrecut circa 800 de romani. Chef Toma este unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Alba, insa mare i-a fost mirarea cand a observat ca numele sau a…

- In noaptea dintre ani, calarasenii au iesit in strada, la o petrecere pe cinste. Incepand cu ora 23.00, pe platoul din fata Prefecturii, muzica, dansul si voia-buna au fost la ele acasa. Trecerea in noul an s-a facut lasere si masini de fum, iar atmosfera a fost incinsa de muzica de petrecere.

- Este noaptea dintre ani și ai o petrecere demențiala care te așteapta. De ințeles, vrei sa stralucești. Care este machiajul potrivit pentru acest rezultat? Inspira-te din aceste trei idei de machiaje.

- Un sportiv din Capitala a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat in cap. Incidentul s-a produs aseara intr-un local din sectorul Ciocana, unde avea loc o petrecere privata organizata de un grup de sportivi.

- Alan Robinson și Walter Macfarlane, doi barbați nascuți in Honolulu, Hawaii s-au cunoscut cand erau la școala și au ramas prieteni chiar și dupa pensionare, deși diferența de varsta dintre ei este de 5 ani. Anul acesta, au sarbatorit ceea ce ei numesc „miracol de Craciun”, dupa ce au aflat intamplator…

- Un adevarat miracol de Craciun pentru un american din Hawaii care a descoperit ca un foarte bun prieten de familie era de fapt era fratele sau. Alan Robinson si Walter Macfarlane se cunosc de 60 de ani.

- Viața merge inainte pentru Florin Salam, dupa desparțirea de Roxana Dobre, cea despre care s-a spus ca a fugit de acasa și s-a aruncat in brațele fostului iubit. Departe de cea care i-a daruit doi copii, manelistul a facut chef mare.

- Doi soti din Iasi au fost gasiti spanzurati in casa, potrivit antena3.Un echipaj SMURD a fost solicitat luni, 25 decembrie, in cazul unui incident petrecut intr o locuinta din municipiul Iasi.Echipajul a descoperit doi tineri, un barbat si o femeie, spanzurati. Incidentul a fost raportat pe strada Alistar…

- Oumuamua, bizarul corp ceresc teluric ce are forma unui trabuc si care provine dintr-un alt sistem stelar, este protejat de un invelis compus dintr-un material organic bogat in carbon, au anuntat luni astronomii care monitorizeaza traiectoria acestui asteroid ce a fost detectat recent, informeaza…

- „O zi cu totul si cu totul magica”. Asa isi incepe Smiley confesiunea cand vorbeste despre ziua lansarii noului album, „Confesiune”, care a avut loc aseara la clubul Alllive din Bucuresti. El a fost sarbatorit o zi intreaga cu un serial de momente magice dedicate pieselor de pe album, pregatite atent…

- In ziua lansarii noului album, ”Confesiune”, Smiley a avut parte de o surpriza de proporții din partea colegilor de breasla și a artiștilor din echipa HaHaHa Production. „O zi cu totul si cu totul magica”. Așa iși incepe Smiley confesiunea cand vorbește despre ziua lansarii noului album, „Confesiune”,…

- Tuncay Ozturk a facut public un amanunt pe care doar persoanele apropiate il știu despre el. Tuncay Ozturk este un medic turc care a devenit cunoscut dupa ce s-a casatorit cu vedeta de televiziune Andreea Marin, de care a divorțat dupa doar cațiva ani de mariaj . Dupa separarea de fosta zana a surprizelor,…

- Cutremurul, cu o magnitudine raportata inițial la 6,8 de catre Centrul de alerta pentru tsunami din Alaska, revizuita la 6,6, s-a produs la o adancime de 46 de kilometri, potrivit Centrului de alerta pentru tsunami din Hawaii. Cutremur puternic, oamenii au iesit speriati pe strazi. Se asteapta…

- Un barbat dintr-o localitate din Suceava a fost ucis cu sange rece, in urma cu cateva zile, la o petrecere data in casa unui prieten. Suspectul este chiar proprietarul casei, iar totul ar fi...

- Insula americana Hawaii se pregateste de un eventual atac nuclear din partea Coreei de Nord. Pentru prima data de la sfarșitul Razboiului Rece, in cadrul unui exercitiu, au fost pornite sirenele de alarmare.

- Statul american Hawaii a testat sirenele de alarmare publica in caz de atac nuclear, pentru prima oara de la sfarșitul Razboiului Rece. Decizia a fost luata in contextul amenințarilor venite din Coreea de Nord, țara care a anunțat, dupa cel mai recent test balistic, ca poate lovi orice zona din Statele…

- ”Chiar daca maine este zi libera, iar diseara este seara Sfantului Andrei, daca ați consumat alcool, nu mai conduceți. Daca ieșiți sa petreceți, lasați mașina acasa!” este recoamandarea oamenilor legii. Conducerea sub influența bauturilor alcoolice este una dintre cauzele producerii ...

- Petrecerile postate pe paginile de socializare au devenit o traditie, dar se ridica semne de intrebare cand imaginile transmise live vin direct din penitenciare.Citeste si: Cristian Tudor Popescu STERGE PE JOS cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu: 'Cei doi spaguitori strategici...'…

- Avem creștere economica de 8,6%! Cifra este una record in Uniunea Europeana și se refera la trimestrul trei al anului 2017 fața de trimestrul trei al lui 2016. Și totuși, de ce nimeni dintre acei cu oarecare pricepere in economie nu deschide sticla de șampanie?

- Cu siguranta, multi dintre cei care i-au ascultat muzica se vor bucura de aceasta veste. Dupa o lunga perioda in care a renuntat sa mai apara in lumina reflectoarelor, Florin Salam a luat o decizie de ultim moment. Spynews.ro a aflat detalii importante despre marea revenire a celebrului manelist.

- Invitatie de nerefuzat la CinemaPRO, acolo unde filmul "Hawaii", in regia lui Jesus del Cerro, iti indeplineste visul american si te trimite in vacanta in Hawaii. In 21 noiembrie are loc, incepand cu ora 20.15, intalnirea cu actorii si o sesiunea de intrebari.

- Andreea Banica este o cantareața romana. A facut parte din grupul Exotic, impreuna cu Claudia Patrașcanu și Julia Chelaru, dupa care a inființat trupa Blondy impreuna cu Cristina Rus.

- Sambata, 18 noiembrie, intre orele 22.00-02.00, la Aquastar Satu Mare va avea loc o petrecere retro party, cei prezenti avand ocazia sa se bucure astfel si de o baie noctura. “Sambata seara va invitam la o super petrecere Retro Party. Continuam sirul evenimentelor de noapte pe ritmuri pe care nu le…

- O sportiva foarte cunoscuta a fost implicata intr-un accident rutier, in aceasta dimineata, in Hawaii. Femeia a supravietuit miraculos, spun medicii, dar nu va mai putea participa in competitiile sportive din viitorul apropiat.

- Raluca Zenga, soția antrenorului Walter Zenga, și-a sarbatorit ziua de naștere intr-un mod inedit: impreuna cu 30 dintre prietenele sale, la o petrecere pe iaht, cu tema „sirene și alte creaturi mitologice”. „Anul acesta, am vrut sa ma sarbatoresc in mod diferit, și am ales sa ne desprindem de terra…

- Inainte, insa, familia Trump s-a oprit in statul american Hawaii, unde a vizitat USS Arizona Memorial la Pearl Harbour. Turneul lui Donald Trump in Asia vine intr-un context tensionat intre SUA și Coreea de Nord. Președintele american efectueaza un turneu de 12 zile in Asia, in cadrul caruia…

- Presedintele american, Donald Trump, a plecat, alaturi de sotia sa, intr-un turneu-maraton in Asia. Seful de la Casa Alba a preferat pentru inceput sa faca o oprire si pe insula Hawaii. Sotii Trump au participat la o intalnire cu comandamentul fortelor militare din Pacific.

- O petrecere grozav de interesanta a avut loc la Shopping MallDova. Sute de vizitatori au avut parte de cel mai tare Halloween, unde au intalnit fantome hazlii, vrajitoare zambarețe și multe alte personaje ciudate.

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca accidentul s-a petrecut din cauza vitezei, insa nu exclud…

- Un cutremur subacvatic avand magnitudinea de 6,8 grade pe Richter s-a produs, luni, in apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul geologic american (USGS), citat de DPA, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost localizat la 117,48 kilometri…

- Liviu Dragnea își serbeaza ziua cu 2 zile întârziere. Serbarea pica exact în ziua comemorarii a doi ani de la Colectiv. Si locatia e interesanta - clubul lui Dinu Pescariu. În acest context, Bogdan Chirieac a explicat la emisiunea La Ordinea Zilei…

- Festivalului Vinului de la Arad se va desfasura la sftrsitul acestei saptamani. La eveniment vor participa producatori de vin din judetul Arad si din alte judete din vestul tarii si artisti apreciati la nivel national.