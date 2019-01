2019: Primul copil născut la Timişoara este băiat!

Şase copii s-au născut în noaptea dintre ani în cele două mari maternităţi ale Timişoarei, patru băieţi şi două fetiţe aducând, prin venirea lor pe lume... The post 2019: Primul copil născut la Timişoara este băiat! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]