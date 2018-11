Stiri pe aceeasi tema

- Pe actorul Emilian Oprea lumea il identifica cu rolul din filmul „De ce eu?” unde l-a interpretat pe procurorul Cristian Panait. ‘Extrem de modest și fara sa vrea sa iasa in evidența, Emilian a șocat cand a aparut așa cum nimeni nu l-a vazut vreodata. Emilian Oprea și-a schimbat complet look-ul pentru…

- Ayan Schwartzenberg, fiul Mihaelei Radulescu, are doar 15 ani, dar oricine il vede pe strada ar spune ca a trecut de varsta adolescenței, datorita fizicului sau perfect lucrat. Un mare pasionat de sporturi, Ayan o face mandra pe mama sa, iar diva de la Monaco nu ezita sa posteze fotografi cu el pe conturile…

- Angelina Jolie arata o schimbare totala in rolul ei din filmul Come Away. Actrița și-a șasat pur și simplu fanii cu gura cascata.Angelina Jolie a putut fi vazuta intr-un selfie postat de co-starul David Oyelowo."Filmul nostru Come Away este acum in producție.

- O iubește toata țara și este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, nu numai prin muzica, dar și prin imaginile de senzație pe care le ofera fanilor sai. Delia s-a afișat cu un nou look, iar internauți au fost in extaz la vederea schimbarii pe care și-a facut-o vedeta.

- Vara anului 2018 a fost una plinE de bucurii in showbiz! Mai multe vedete au devenit mame, iar viata lor s-a schimbat radical. Fie cE au adus pe lume un bEiat, fie o fetitE, fiecare s-a bucurat enorm xi se mandre"te cu copilul ei pe re:elele de socializare "i nu numai.

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. Nu i-a fost deloc ușor, insa artista este disciplinata și adoptat un nou stil de viața și se straduiește sa manance cat mai sanatos. A avut peste…

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. Nu e ușor, insa artista este disciplinata și adoptat un nou stil de viața și se straduiește sa manance cat mai sanatos. A avut peste 80 de kg,…

- Femeile se plictisesc foarte repede de culoarea pErului, a"a cE o schimbare de look uneori, este tot ce trebuie! Dana Roba "i-a schimbat culoarea pErului "i a trecut, de la brunet, la o culoare indrEznea:E.