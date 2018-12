Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile dupa ce a fost lansat, clipul piesei „Curge prin vene iubirea ta” a lui Carmen de la Salciua a devenit cel mai cautat videoclip muzical pe Youtube, depasind melodiile a unor artisti de top din Romania, precum JO, Elena Gheorghe, Carla’s Dreams, Liviu Teodorescu, INNA, Antonia, Randi,…

- Astazi, a ieșit la lumina faptul ca in viața lui Culița Sterp existpa o alta femeie. Deși nu s-a pronunțat divorțul dintre el și Carmen de la Salciua, se pare ca artistului i s-au aprins calcaiele dupa o bruneta focoasa, care apare alaturi de el, in cel mai recent videoclip pe care l-a lansat.

- Carmen de la Salciua este foarte afectata de dezvaluirile celui care i-a fost sot, Culita Sterp. Mai mult decat atat, de cum a auzit ca el o acuza de infidelitate, frumoasa cantareata nu se mai poate opri din plans, considerand ca barbatul nu doar a tradat-o, ci vrea sa ii distruga si imaginea, din…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- Carmen de la Salciua traverseaza o perioada extrem de frumoasa din punct de vedere muzical, pentru ca in urma cu o saptamana a lansat o melodie ce este pe placul tuturor. Orice artist este extrem de fericit atunci cand vede ca oamenii ii iubesc și ii apreciaza muzica. Carmen de la Salciua se bucura…

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant”, un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…