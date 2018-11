Actorul Jason Momoa este de nerecunoscut, iar fanii sai au avut un șoc in momentul in care i-au accesat pagina de Instagram.Deși toata lumea vorbesa de faptul ca acesta și-a lasat barba și parul mare doar pentru rolul lui Khal Drogo, din „Game of Thrones”, Jason Momoa pare sa aiba alta parere despre acest lucru.