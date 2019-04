Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost ranite, astazi, intr-un accident in care au fost implicate trei autoturisme, pe strada Constanței din Bacau. Potrivit unor martori, un autoturism a incercat sa iasa de pe strada Constantin Mușat, fara sa acorde prioritate, și a lovit un autoturism care circula regulamentar pe strada…

- POMPIERII intervin pentru deblocarea unei uși de apartament in Alba Iulia, pe strada Poligonului Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina marțim in jurul orei 11.00, pentru deblocarea unei uși de apartament, situat in municipiul Alba Iulia, pe strada Poligonului. Potrivit ISU…

- Pompierii au fost solicitați joi, in jurul orelor 13.00, sa intervina pentru deblocarea ușii unei locuințe de pe strada Iașilor din Alba Iulia. Inauntrul imobilului aceștia au gasit cadavrul unei femei. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu descarcerarea și o ambulanța SMURD pentru deblocarea…

- Incidentul a avut loc in urma unei discutii mai aprinse in trafic intre un sofer de 22 de ani si un pieton de 32 de ani, ce a culminat cu incatusarea acestuia din urma de catre politisti. Agresorul va fi pus sub acuzare pentru vatamare corporala si port ilegal de cutit.

- Ploaia inghetata din ultimele zile a lasat sute de masini avariate. Pompierii au intervenit pentru degajarea a pese 2.200 de copaci si 44 de stalpi care au avariat 363 de autoturisme, potrivit ultimului bilant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

- Surpriza de proporții pentru proprietarii a trei mașini parcate pe strada Victoriei din muncipiul Targu Jiu. Aceștia și-au gasit vineri dimineața autoturismele avariate. Vinovat de aceste pagube este un barbat, care a fost surprins de camerele...

- Potrivit primelor informatii, este vorba de neasigurare la schimbarea directiei de mers. “Un sofer a acrosat un autoturism Skoda care se deplasa în aceeași direcție și a proiectat-o pe sensul opus de mers”, spun politistii aflati la fata locului.