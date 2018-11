Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh și Alexia Eram experimenteaza iubirea la distanța, ea in Anglia, la facultate, iar el in Romania, continuandu-și cariera muzicala. Cei doi au stabilit de comun acord sa se vada o data la doua saptamani, in weekend, din cauza programului incarcat, insa artistul nu a mai rezistat și i-a pregatit…

- Alexia Eram nu poate sa stea fara Mario Fresh! Dupa ce, in urma cu doua saptamani, tinerii si-au petrecut weekend-ul la Viena, fiica Andreei Esca a venit acasa, unde l-a intalnit din nou pe Mario. (Cum caștigi bani rapid) Zilele trecute, au petrecut intr-un club de fite din Capitala si nu s-au sfiit…

- Mario Fresh si Alexia Eram sunt de nedespartit, iar sentimentele dintre ei se pot vedea cu ochiul liber. Chiar daca fiica Andreei Esca a plecat la studii in Anglia, cei doi incearca sa se vada o data la doua saptamani.

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, le-a aratat tutror fanilor sai cum arata camera de camin in care locuiește in Marea Britanie. In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, care traiește o poveste de iubire cu…

- Alexia Eram i-a transmis un mesaj emoționant iubitului ei, imediat dupa ce in presa s-a zvonit ca ea și Mario Fresh s-ar fi desparțit. Cei doi formeaza un cuplu de mai bine de doi ani. „Te iubesc pana la Luna și inapoi. Mi-e dor de tine”, a scris Alexia Eram, in dreptul unei fotografii pe care […]…

- Faptul cE Alexia Eram s-a mutat in Anglia i-a afectat "i pe fanii acesteia, nu numai pe Mario Fresh "i pe familia acesteia. De cand a plecat din Romania, fiica Andreei Esca a renun:at la un lucru care i-a adus foarte mul:i admiratori.

- Alexia Eram și-a lasat iubitul și familia și a plecat la Londra, unde va incepe studiile. Fiica Andreei Esca a postat, astazi, o fotografie pe Instagram, alaturi de care a scris un mesaj pentru prietenii virtuali. Fiica Andreei Esca s-a fotografiat langa un troller imens. „Noi inceputuri” a scris Alexia…

- Alexia Eram a implinit 18 ani. Fiica Andreei Esca a avut parte de o surpriza neașteptata intocmai la miezul nopții. Mario Fresh, iubitul Alexiei, cu care este impreuna de doi ani, a surprins-o pe aceasta cu flori și tort. La miezul nopții, acesta s-a prezentat la ușa familiei Esca-Eram cu un mare buchet…