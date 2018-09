Dorian Popa s-a accidentat grav, la „Ultimul Trib” , in editia de joi, 20 septembrie, iar in aceasta seara a fost nevoit sa paraseasca, in lacrimi, aceasta competiție… „Am plans toata noaptea, dar nu mai pot”, a apus Dorian, adaugand ca trebuie sa faca un RMN, care nu e posibila in locul in care se afla, deoarece radiografia efectuata nu e suficienta. „Sunt cu pastilele la mine”, a completat el, asigurandu-i pe colegi ca daca era lovit la o mana, ar fi ramas in competiție. Mai mult, el și-a desfacut bandajul in fața lor, implicit in fața telespectatorilor, pentru ca „nu crede in minciuna”. A vrut…