- Suceava așteapta sa intre in Cartea Recordurilor, fiindca edilii au avut ”inspirația” de a desena 9 treceri de pietoni pe o strada care nu masoara decat aproximativ 300 de metri. Este vorba, informeaza stirisuceava.net, de strada Bogdan Voda din cartierul Zamca, municipiul Suceava. Pe strada proaspat…

- Lucrarea este proaspat facuta pe strada Bogdan Voda din municipiul Suceava. Limitrof arterei de circulatie de doar 300 de metri lungime sunt 24 de case, iar in dreptul aproape fiecareia a aparut o trecere de pietoni.

- Dupa ce au fost asfaltate mai multe ulițe din satul Crovu, comuna Odobești, muncitorii s-au apucat sa traseze și marcajele rutiere. Localnicii s-au trezit cu o mulțime de treceri de pietoni, care pleaca de niciunde și duc nicaieri.

- Suceava este singurul judet din tara unde s-a trecut pragul necesar pentru validarea referendumului, cu o prezenta la urne de peste 30%, in conditiile in care la nivel national a fost de 20,41%. In judet, la acest referendum au votat 184.459 de suceveni, prezenta fiind de 30,67%. Potrivit datelor centralizate…

- Un tanar de 20 ani din comuna Totea, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Unirii, la intersecția cu strada 16 februarie (Pasarela) nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie de 41 ani, din aceeași localitate, intrand in coliziune frontala. In urma impactului femeia…

- „Intervine un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu-Jiu. Incendiul se manifesta la una dintre camerele locuinței. Este localizat și se lucreaza la lichidare”, au precizat reprezentanții ISU Gorj. Articolul O casa situata pe strada Ștefan cel Mare, din Targu-Jiu, a fost cuprinsa de flacari.…