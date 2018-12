Stiri pe aceeasi tema

- Simpaticul mos si-a facut aparitia, de data aceasta, intr-o trasura montata pe o dubita. Mos Craciun s-a aratat plin de voie buna. I-a salutat pe toti cei prezenti, fara incetare. Ca si in anul trecut, Mos Craciun pornit cu alaiul sau de la Teatrul Tony Bulandra.

- "Copii NU trebuie sa moara inghetati pe marginea drumului". Acesta a fost mesajul pe care au vrut sa-l transmita cateva zeci de parinti adunati a un flash-mob in scuarul Catedralei din centurl Capitalei.

- "Dragi romani, ma numesc Ilan Laufer, din parinți romani, nascut la maternitatea Polizu, nu departe de Guvernul Romaniei", a declarat Ilan Laufer in conferința de presa de marți seara. Potrivit The Jerusalem Post și Ynetnews.com insa, Laufer s-a nascut in Israel la Rishon Lezion. "Laufer a emigrat in…

- Un incediu puternic a izbucnit luni la o casa din localitatea Cernica, langa Bucuresti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cinci autospeciale intervin pentru stingerea incendiului, existand riscul de extindere.

- Fosta scoala din cartierul Vârtop din orasul Corabia a fost distrusa de un incendiu, vineri seara, care ar fi pornit de la un foc facut de mai multi copii din zona, scrie realitateadeolt.net

- Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat in urma unui torent produs in Iordania, in zona Marii Moarte, dupa ploi abundente, anunta autoritatile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protectie civila, torentul a lovit zeci de turisti,…

- Conform datelor primite de la Serviciul Juridic Adopții și Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu, in anul 2018 la nivelul judetului,82 de copii sunt declarați adoptabili. Read More...

- O jurista din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a fost agresata marti, 2 octombrie, la scurt timp dupa ce a parasit Tribunalul Vaslui de catre o femeie a carei copii au fost scosi din familie in baza unei ordonante presedintiale.