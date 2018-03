Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Cujmir au depistat un barbat in varsta de 28 de ani, din comuna Pristol, in timp ce conducea un autoturism pe o ulița din aceeași localitate fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fiind testat ...

- Retinerea celor doi barbati, un tanar de 20 de ani si concubinul mamei sale, in varsta de 49 de ani, a avut loc in urma unor perchezitii pe care politisti de la Serviciul Arme Explozivi si Substante Periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Darabani, le-au efectuat, vineri,…

- Doi barbati au fost retinuti de politisti sub acuzatia de braconaj, ei fiind banuti ca ar fi vanat ilegal mai multi mistreti, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Maria Carp. Potrivit acesteia, retinerea celor doi barbati, un tanar de 20 de ani si…

- La data de 13 martie 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 41 de ani, din comuna Daia Romana, judetul Alba, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 13 martie 2018. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Sebes,…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu si de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat doi barbati care se deplasau cu tractorul pe fondul cinegetic Racari. In urma controlului efectuat, politistii au descoperit asupra unuia dintre acestia o arma letala de vanatoare, 3…

- Doi cetateni romani si o moldoveneasca au fost retinuti sambata, 10 martie, pentru organizarea unui grup criminal specializat in contrabanda cu tigari in proportii deosebit de mari. Din grupul respectiv mai faceau parte si patru cetateni spanioli, care au cumparat marfa si care erau responsabili de…

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in flagrant delict doi tineri in varsta de 22 de ani si 28 de ani, ambii din Ramnicu Sarat, imediat dupa ce ar fi sustras cantitatea de 100 kg deseuri…

- Marti, agenți din cadrul Secției nr. 3 Ploiești au depistat și reținut un ploieștean de 36 de ani, fața de care Judecatoria Ploiești a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 3 ani. A fost incarcerat in Penitenciarul Margineni. Și polițiștii din Comarnic au depistat un localnic, fața…

- Politistii din Blaj au identificat 5 persoane din municipiu ca banuite de comiterea unui furt cu un prejudiciu de 4.000 de lei. Pentru documentarea activitatii infracționale, politistii au facut o perchezitie. Trei persoane au fost retinute. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie, politistii din Blaj…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si paznici din cadrul fondului de vanatoare cu nr. 22, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat trei persoane din Unguriu, banuite de comiterea infractiunilor de braconaj si nerespectarea regimului armelor si…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au prins in flagrnat delict un barbat de 29 de ani, din comuna Bascov, banuit de inșelaciune. La data de 6 martie a.c., politistii Secției 1 Poliție ...

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. Politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei din municipiul Galati,…

- Polițiștii Poliției orașului Balcești și Secției 10 Poliției Rurala Maciuca au depistat 3 persoane banuite de savarșirea unei talharii, comisa in noaptea de 28 februarie/1 martie a.c., in comuna Fartațești. In dimineața zilei de 1 martie a.c., polițiștii au depistat, imediat dupa savarșirea faptei,…

- Doi tineri din Blaj, unul dintre ei minor, au fost retinuti de Politie, fiind cercetati pentru o tentativa de furt, dar si in alt dosar, pentru furt. Acestia au fost depistati in flagrant, sambata, in timp ce incercau sa sparga un garaj. Potrivit IPJ Alba, sambata, 24 februarie, in jurul orei 5.30,…

- Politistii din Blaj au retinut doi tineri banuiti de tentativa de furt si furt. Acestia au fost depistati, in flagrant, in timp ce incercau sa sparga un garaj. Potrivit IPJ Alba, in dimineata zilei de 24 februarie, in jurul orei 05.30, politistii din patrula de siguranta publica din cadrul Politiei…

- Politistii de frontiera in comun cu procurorii au destructurat vineri, 23 februarie, un grup criminal organizat specializat in trafic international de droguri si au ridicat 84 kilograme de heroina. In schema infractionala sunt vizati cetatenii Turciei, de etnie curda, care organizau si efectuau transporturi…

- La data de 17 februarie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Buhoci, in timp ce monta si verifica laturi pentru capturarea animalelor salbatice. Din verificarile politistilor a rezultat ca tanarul a montat pe fondul de vanatoare…

- La data de 16 februarie a.c., polițistii din cadrul Biroului Arme si Explozivi Substanțe Periculoase, valorificand o informatie, au reusit identificarea a doi barbați din comuna Gusoeni, care in ziua de 15 februarie a.c, in jurul orei 16.00, au comis acte de braconaj cinegetic si au executat un numar…

- La data de 15 februarie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au depistat un barbat de 30 de ani, in timp ce trasporta un porc mistret fara documente legale. Din verificarile politistilor a rezultat ca barbatul ar fi capturat animalul cu ajutorul unui lat, pe raza comunei…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 3 persoane care ar fi comis, in perioada septembrie 2017 ianuarie 2018, mai multe infractiuni de braconaj cinegetic.Potrivit Politiei Romane, la data de 15 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante…

- La data de 14 februarie a.c., politistii Sectiei 4 de Politie Rurala Beclean, cei ai Biroului pentru Combaterea Delictelor Silvice si din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, in cadrul unui dosar penal privind comiterea infractiunilor de…

- Doi barbați din comuna Braniștea au fost reținuți pentru 24 de ore, ca urmare a unor percheziții efectuate intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de taiere fara drept și furt de arbori. Miercuri, 14 februarie, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurala Beclean, cei ai Biroului pentru Combaterea…

- Atentie la buzunare si la lucrurile personale atunci cand sunteti in transportul public. Doi barbati banuiti de furtul unui portmoneu, in timp ce se deplasau cu microbuzul de pe ruta 123, au fost retinuti in flagrant delict de Politia Capitalei.

- La data de 13 februarie a.c., politistii de siguranța publica din cadrul Biroului Ordine Publica Aiud au prins in flagrant si au identificat pe M.A. de 35 de ani, T.A de 25 de ani si pe M.F. de 27 de ani, toti trei din Aiud, ca persoane banuite de comiterea unui furt, din incinta unei […]

- Doi barbati au fost retinuti marti si dusi in arestul IPJ Mehedinti in urma a 11 perchezitii care au fost efectuate la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice. "La data de 12 februarie a.c., politistii Sectiei 7 Politie Rurala Vinju Mare si ai Postului de Politie Vladaia au…

- La data de 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie…

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Alba…

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT - Biroului Teritorial Vrancea, fiind suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de...

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT – Biroului Teritorial Vrancea, fiind suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea in tara de droguri de risc, precum si fals material in inscrisuri oficiale.…

- Poliția Orașului Mizil a organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Miercuri noaptea, i-au depistat, dupa ce tocmai impușcasera un mistreț. In urma documentarii informative a unor acte de braconaj cinegetic, care ar avea loc pe fondul de vanatoare din zona comunei Jugureni,…

- Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a fost retinut. Politistii au recuperat aproape 1.000 de litri de motorina. In noaptea de 29/30 ianuarie a.c., in jurul orei 3.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes…

- Zeci de soferi au fost amendati, duminica, pe DN67C – Transalpina, la Sasciori si Sugag, in cadrul unei actiuni a Politiei, care a folosit inclusiv radare „in cascada”. Politistii au depistat 33 de soferi ce au incalcat normele privind circulatia pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, in 28 ianuarie,…

- Trei tineri din Nisporeni cu varste cuprinse intre 19 si 20 de ani au fost retinuti in flagrant delict in momentul patrunderii intr-un automobil, parcat pe strada Nicolai Costin din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Patru tineri din comuna Garbova au fost retinuti de politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes. Tinerii sunt banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine, prejudiciul total fiind de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. Potrivit…

- Politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes au retinut patru tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din societati comerciale cu un prejudiciu total de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 ianuarie, …

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- „La data de 16 ianuarie, politistii Sectiei 3 Iasi au fost sesizati de catre agentii de paza ai unui magazin din municipiul Iasi, despre faptul ca au retinut o femeie care ar fi sustras mai multe produse fara a le declara la casa de marcat pentru a le achita. Deplasandu-se la fata locului, politistii…

- Un barbat din Cugir si fiul acestuia, un adolescent de 16 ani, au fost retinuti de politistii din Cugir, pentru furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. Potrivit IPJ Alba, marti, 16 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului…

- La data de 14 ianuarie a.c., ora 12.00, politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda, Postul de Politie Silistea, au fost sesizati, printr-un apel 112, despre faptul ca pe un domeniu de vanatoare din apropierea localitatii Vlad Tepes, judetul Constanta, s-ar afla persoane care nu intrunesc conditiile…

- Doi barbati,. banuiti de comiterea unei infractiuni de braconaj cinegetic au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 ianuarie a.c., ora 12.00, politistii din cadrul Sectei 6 Rurala Cernevoda, Postul de Politie Silistea, au fost sesizati, printr un apel 112,…

- Un politist din Timis a fost lovit cu masina, in timpul unei misiuni pentru prinderea membrilor unei retele de trafic de droguri, actiunea fiind organizata in flagrant. Trei barbati au fost retinuti, vineri, de procurorii DIICOT, in acest caz.

- Potrivit dejeanul.ro, pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul României, iar unul dintre barbati va fi îndepartat sub escorta si la iesirea din tara, pe numele sau, va fi instituit consemn de nepermitere a intrarii în…

- Doi barbati si un adolescent au fost retinuti dupa ce au fost prinsi in flagrant, in timp ce furau motorina din rezervorul unui autobuz. In urma unei sesizari facute cu privire la comiterea unui furt de combustibil, polițiștii din Ineu, judetul Arad, au reușit prinderea in flagrant a doi barbați și…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Șpring s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea o autoutilitara, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat…

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiștiLa data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit focuri de arma…

- Patru barbati au fost retinuti de Pollitie, la Blaj, pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare, in urma unui scandal in care au fost implicate aproximativ 20 de persoane. Potrivit IPJ Alba, joi seara, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul…

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiști La data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de distrugere, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au identificat doi barbati, cu varste de 30, respectiv 44 de ani, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 decembrie, in jurul orei 03.30, cei doi barbati ar fi distrus un…

- Patru indivizi au fost retinuti in flagrant delict, fiind suspectati de comercializarea stupefiantelor. Acestia au fost inctusati de oamenii legii prin parcurile publice din sectoarele Buiucani si Ciocana.