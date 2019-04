FOTO: Discuţii aprinse, dar vot unanim la şedinţa Consiliului Judeţean Iaşi Proiectele de hotarare puse in discutia sedintei extraordinare de ieri a Consiliului Judetean au trecut cu unanimitate de voturi, desi la unele s-au iscat discutii in contradictoriu, ca de obicei, intre conducerea executiva si opozitie. Cu doua luni inainte de vacanta, licitatiile Programului pentru scoli – cum se numeste acum furnizarea produselor alimentare catre copiii claselor primare (inclusiv pregatitoare) – din sase comune si un oras vor fi prelua (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

