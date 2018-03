Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a cazut in aceasta dimineata cu liftul din sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Liftul este in functiune din 1998, iar revizia acestuia trebuia facuta in luna aprilie.

- Lucian Pricop, vicepreședintele executiv al Uniunii Cineaștilor din Romania (UCIN) a explicat pentru Libertatea ca liftul urma sa fie verificat peste o luna de inspectorii ISCIR și ca femeia nu a cazut de la o inalțime foarte mare. „Femeia nu a urcat pana la etajul 3 și a cazut de acolo pentru ca un…

- O femeie a cazut cu liftul in sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Liftul este in functiune din 1998 iar revizia acestuia trebuia facuta in luna aprilie.

- O femeie a fost transportata de urgenta, marti, la Spitalul Floreasca, dupa ce a cazut cu liftul intr-o cladire din Strada Mendeleev 28-30 ce apartine Uniunii Cineastilor, informeaza ISU Bucuresti -...

- O femeie a fost transportata de urgenta, marti, la Spitalul Floreasca, dupa ce a cazut cu liftul intr o cladire din Strada Mendeleev 28 30 ce apartine Uniunii Cineastilor, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro. Victima este in stare constienta. Au intervenit un echipaj al Detasamentului…

- O femeia a cazut cu liftul in sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc pe strada Mendeleev din Capitala.

- O femeie a cazut cu liftul intr-un bloc din București, dupa ce un cablu s-ar fi rupt. Victima a fost transportata in stare grava la Spitalul Floreasca. Incidentul s-a produs, marți dimineața, in jurul orei 10, intr-un bloc de pe strada Mendeleev care aparține Uniunii Cineaștilor. O femeie…

- Locatarii unui bloc din zona centrala a Capitalei au chemat de urgenta cadrele medicale in ajutorul unei femei care a cazut in gol cu liftul. Incidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10. Femeia care urcase in respectivul ascensor avea 50 de ani, iar in urma accidentului a fost gasita de…

- O femeia a cazut cu liftul intr-un bloc din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc pe strada Mendeleev din Capitala.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, marti, ca o femeie a cazut cu liftul intr-un bloc de pe strada Mendeleev din Sectorul 1 al Capitalei. Ea a fost transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, fiind constienta. La fata locului au actionat…

- O femeie a cazut in gol trei etaje dupa ce cablul ascensorului s-a rupt. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor și doua ambulanțe SMURD. O femeie a cazut marti in gol trei etaje cu liftul, intr-un bloc din Capitala, dupa ce un cablu s-a rupt, titreaza News.ro. Femeia, in varsta…

- O femeie a cazut cu liftul intr-un bloc din București, dupa ce un cablu s-ar fi rupt. Victima a fost transportata in stare grava la Spitalul Floreasca. Post-ul O femeie a cazut cu liftul intr-un bloc din București. A fost transportata in stare grava la spital apare prima data in Libertatea.ro .

- Un accident neobisnuit a avut loc marti, 27 martie, intr-un bloc de pe strada Mendeleev din Bucuresti. Un lift s-a prabusit trei etaje dupa ruperea unui cablu de sustinere. In lift se afla o femeie.Incidentul a avut loc in jurul orei 10.00. Vecinii au fost alertati de zgomotul puternic facut…

- Aproximativ 20 de autoturisme sunt blocate pe DN 4 Bucuresti - Frumusani, in unul dintre ele aflandu-se o gravida, a anuntat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). De asemenea, pe aceeasi sectiune de drum, un microbuz este in cazut in sant, fara persoane ranite.…

- Un autocar cu 22 de copii a ramas blocat vineri pe platoul din fata Academiei Militare, ingreunand o perioada traficul in zona, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). Copiii din autocar au plecat cu alte masini. La fata…

- Un echipaj de salvare din București a fost nevoit sa mearga mai bine de un kilometru pe jos, prin zapada, pentru a salva o pacienta in varsta de 85 de ani, dupa ce ambulanța a ramas impotmolita in nameți. O ambulanța a Serviciului de Ambulanța București-Ilfov a ramas inzapezita in Bragadiru, pe strada…

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, prin Serviciul Unic de Urgența 112 s-a raportat azi, in jurul 18.00, faptul ca o persoana a cazut in raul Sasar, in zona Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Echipajele…

- In ziua de 18 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Garda de Intervenție Nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Bogați,…

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a fost adusa in stare foarte grava la Spitalul Floreasca din Capitala, intubata si ventilata mecanic dupa ce a inghitit clor si detartrant in dimineata zilei de duminica, 18 martie.

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Vasluieni, nu puneți in pericol viața trecatorilor! Este mesajul transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt”, care le reamintește proprietarilor și administratorilor de cladiri ca este in responsabilitatea lor indepartarea țurțurilor formați la streșinile și jgheaburile…

- A cazut cu cada pe bulevard, in timpul cutremurului din 1977, și a scapat nevatamat! Este povestea șocanta a unui profesor universitar, dezvaluita pentru Libertatea, la 41 de ani de la teribilul seism care a luat 1.570 de vieți in Romania, de cascadorul Dan Steinhardt, care s-a numarat printre oamenii…

- Un baietel in varsta de doi ani din localitatea Duda-Epureni, judetul Vaslui, a fost transportat de la Spitalul Husi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. "Este vorba despre un baietel de doi ani, din localitatea Duda-Epureni, care a fost adus la Spitalul Husi, dupa ce s-a impiedicat…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Doi batrani au murit intr-un incendiu in Gaiceana, Bacau. Pensionarii de 75 și 81 de ani n-au avut nicio șansa pentru ca flacarile le-au mistuit casa in noaptea de miercuri spre joi. Cei doi bacauani dormeau in momentul in care casa le-a luat foc, cel mai probabil de la jarul cazut din soba, așa dupa…

- Un barbat in varsta de 25 ani s-a accidentat grav, marti dupa-masa, dupa ce a cazut de pe un stalp de electricitate, de la o inaltime de aproximativ 5-6 metri, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs in comuna Magura Ilvei.…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Un microbuz s-a rasturnat, cu putin timp in urma, pe DN7, la iesirea din localitatea Odvos spre Arad. Trei persoane, constiente, sunt blocate in interiorul microbuzului, a declarat mr. George Plesca de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad. La fata locului au intervenit Sectia Barzava si…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova anunța ca un copac a cazut pe firele electrice in Sinaia, in sensul giratoriu de la Penny, pe DN 1, la km 124. Un echipaj de pompieri intervine pentru a degaja copacul. De asemenea, un echipaj Electrica a venit la fața locului pentru a opri…

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov au intervenit, vineri dimineata, la un incediu in Centrul Vechi al Brasovului. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In plus, doua autospeciale SMURD au intervenit, in conditiile…

- Pompierii lugojeni au incepand cu 1 februarie un nou sef. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a anuntat ca incepand de joi este imputernicit pe functia de loctiitor comandant Detasament, pentru o perioada de 6 luni, sublocotenentul Ovidiu Ioan Lefter. Noul sef este lugojean, a terminat academia,…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- O femeie de 80 ani a decedat, vineri dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, fe...

- Dupa ce anul trecut, Primaria Brașov a semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea energetica, cu soluții smart a Scolii Gimnaziale nr. 4 prin programul de Cooperare Romano Elvetian, aceasta va intra de saptamana viitoare in faza executie a lucrarilor. Se estimeaza ca…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- "Arde un autoturism in totalitate, pe Splaiul Independei nr. 5. Din fericire, nu sunt victime. Nu se cunosc inca motivele care au dus la aprinderea focului, se fac cercetari la fata locului, unde au fost trimise doua autospeciele de stingere", a declarat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratul…

- O masina a luat foc langa Curtea de Apel Bucuresti, aceasta arzand in totalitate, fara a fi ranita vreo persoana. Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscuta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti intervenind la fata locului.

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Reprezentații ISU au transmis initial ca barbatul a fost scos de sub tramvai fara semne de viata, iar ulterior au revenit cu precizari.

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Barbatul in varsta de 60 de ani, calcat de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, a fost transportat cu semne vitale la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov anuntasera initial ca acesta prezinta "rani incompatibile cu viata". Un barbat in varsta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov revine cu precizari legate de barbatul lovit de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, afirmand ca acesta a fost resuscitat si transportat la spital. Initial, ISU anuntase ca barbatul "a suferit rani incompatibile cu viata". Reprezentantii…

- Peste 600 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) in noaptea de Revelion, potrivit managerului SABIF, Alis Grasu. Tot in noaptea de Revelion, in Capitala au fost si trei nasteri. In noaptea de Revelion, mai exact de duminica seara, de la ora 19.00 si pana luni dimineata…

- Echipajele SMURD din Capitala au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru a acorda asistenta medicala in cazul a 245 de persoane, in timp ce pompierii au avut 25 de interventii pentru stingerea incendiilor, numarul solicitarilor primite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov fiind…

- Sarbatori linistite si cu sanatate! In cadrul ultimei reuniuni din 2017 a Colegiului Prefectural Ilfov a fost adoptat ”Planul comun de actiuni privind coordonarea activitatilor specifice sarbatorilor de iarna intreprinse in judet, pentru protejarea sanatatii si sigurantei cetatenilor, precum si pentru…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…