- Dupa ce autoritațile engleze au confirmat ca trupul gasit sub apa, in Canalul Manecii, este al lui Emiliano Sala, 28 de ani, a aparut o noua teorie despre ce ar fi dus la prabușirea avionului. David Learmount, fost instructor de zbor și actual specialist la Flight Global, a dezvaluit ce ar fi dus la…

- Deocamdata nu se cunoaște identitatea corpului. La bordul aeronavei care s-a prabușit in Canalul Manecii, se aflau numai fotbalistul Emiliano Sala și pilotul. Avionul a fost gasit la doua saptamani distanța de momentul in care a disparut de pe radare. Citeste si Sora lui Emiliano Sala a postat…

- Dupa doua saptamani de la momentul disparitiei aparatului de zbor in care se aflau pilotul si fotbalistul argentinian de 28 de ani, s-a dat de urma avionului. Cautarile private desfasurate in adancurile Canalului Manecii, cu ajutorul unei aparaturi speciale, au identificat, duminica, o parte din epava…

- Ramașițele avionului Piper PA – 46 Malibu care il transporta pe fotbalistul Emiliano Sala au fost gasite pe fundul Canalului Manecii, duminica, dupa doua saptamani de cautari. Pilotul avionului și...

- Aparatul de zbor Piper PA-46 Malibu a disparut luni deasupra Canalului Manecii, la bord fiind jucatorul transferat de Cardiff City cu 17 milioane de euro, Emiliano Sala, si pilotul Dave Ibbotson, informeaza Mediafax.Dupa cateva zile de cautari, autoritatile au anuntat joi ca au incetat cautarile,…

- Fondurile stranse din donatii pentru finantarea cautarii avionului disparut deasupra Canalului Manecii, in care se afla atacantul Emiliano Sala, au depasit, duminica dimineata, suma de 300.000 de euro, informeaza presa franceza.Potrivit Le Figaro, cea mai mare donatie, de 30.100 de euro, a…

