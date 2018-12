Stiri pe aceeasi tema

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Arheologii aflati in stravechiul oras Pompeii au descoperit o fresca remarcabila ce infatiseaza o scena senzuala dintre zeul roman Jupiter si regina Leda a Spartei din mitologia greaca.

- O data inscriptionata pe o vila din Pompeii care era in renovari reprezinta cea mai precisa dovada a datei cand Vezuviu a erupt, eveniment care a dus la ingroparea orasului antic roman sub un strat de cenusa.

- Un altar vechi de 2.000 de ani a fost descoperit in ruinele orasului Pompeii. Spatiul din interiorul altarului a fost conservat perfect de cenusa vulcanica provenita de la eruptia vulcanului Vezuviu din 79 d.Hr.

- O inscriptie din carbune descoperita de arheologi pe un zid in Pompei pare sa confirme ca orasul roman a fost ingropat de eruptia vulcanului Vezuviu in luna octombrie a anului 79 d.Hr., si nu in august, asa cum era cunoscut, anunta marti presa italiana.Potrivit directorului escavarilor de…