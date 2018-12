Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase este o mama fericita, iar relația cu cei trei copii ai sai este una foarte buna. Mai mult, fosta soție a lui Ilie Nastase a vorbit despre relația speciala pe care o are cu fiicele sale. „Imi place sa ii iau bluzele și tocurile, dar nu ma descurc. Mergem in parc, la cumparaturi, la prezentari,…

- Simona Florescu, fosta sotie a lui Ion Dichiseanu, arata ca o adolescenta la varsta de 50 de ani, iar silueta sa este una absolut de invidiat. Deja bunica, Simona Florescu poate fi confundata cu usurinta cu o tinerica, iar felul in care arata poate face geloasa orice femeie.

- Un fost polițist din comuna Viziru a fost dat disparut de sora lui in februarie 2017. Mihalache Lupu, zis „Meluța” avea 54 de ani și nu mai daduse niciun semn de viața inca din decembrie 2016. La momentul dispariției barbatului, soția lui cu 20 de ani mai tanara le-a spus polițiștilor ca acesta a plecat…

- Dean Corbett a inceput sa lucreze la Casa Grisanti si Fifth Avenue la inceputul anilor 1980, potrivit unei biografii de pe site-ul restaurantului american Corbett. El a cumparat Equus in 1985, inainte de a deschide Salonul lui Jack in 2000, care a fost numit dupa tatal si totodata partenerul lui…

- M-am nascut intr-o familie? Legal, nu. Erau parinții mei o familie in acel moment? Legal, nu. Am avut eu o familie cand m-am nascut? Da! Legea, autoritațile și gura lumii nu au putut sa ne ia asta. Mama și tatal meu erau o familie. Tradiționala? Nu, aș zice. Și, totuși, o familie? Categoric, da!

- George Copos, fost patron al echipei Rapid, s-a recasatorit in cursul verii, cu Elena Stoica, o femeie mai tanara, cu care ar fi avut o relație mai bine de 10 ani, potrivit Digi Sport."Copos și-a revenit foarte greu. A fost distrus (n.r. dupa ce a facut inchisoare pentru implicarea in Dosarul…

- Radu Sirbu, fostul concurent al trupei "O-Zone" s-a confruntat cu probleme in casnicie din cauza fanelor in trecut, iar sotia sa a vorbit deschis despre ele la inceputul lunii septembrie. Dupa subiectul controversat al crizelor de gelozie, un mesaj emotionant a aparut, din partea artistului. Cei doi…