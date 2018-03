Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-10 martie 2018, o delegatie a Asociatiei Municipiilor din Romania condusa de Robert Negoita (presedinte AMR) si Gheorghe Falca (presedintele sucursalei regionale Vest a AMR), a efectuat o vizita de lucru in Estonia si Olanda. Unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda…

- Fizicianul Stephen Hawking, cel mai celebru om de stiinta britanic al vremurilor actuale, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii secretelor Universului a decedat miercuri, 14 martie 2018 la varsta de 76 de ani, potrivit AFP.Fizicianul s-a stins din viata in liniste in locuinta sa din Cambridge,…

- In perioada 26 februarie– 02 martie 2018 doua cadre didactice din Gradinița „Raza de Soare” din Targoviște au participat in Sandnes, Post-ul Doua cadre didactice din Gradinița „Raza de Soare” Targoviște, schimb de experiența in Norvegia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatul a adoptat proiectul de lege potrivit caruia tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente. Institutiile...

- “Wedding Fever” – cea mai mare și creativa expoziție dedicata nunților a revenit cu forțe proaspete in inima oltenilor, pentru a sprijini și pentru a oferi sfaturi tinerilor miri. “Targul de nunți Wedding Fever aflat la cea de a IX-a ...

- Huawei a lansat, în cadrul MWC, Huawei 5G, primul dispozitiv comercial de acest tip care suporta standardul global de telecomunicații 3GPP, pentru tehnologia 5G. Acest dispozitiv marcheaza un nou moment important pentru Huawei, deschizând drumul spre noua generație a conectivitații wireless.…

- Patima alcoolului nu e singura problema a lui Gabriel! Maria are probleme si cu fosta lui sotie! "Rautatile din partea ei au explodat", a declarat in lacrimi femeia, greu incercata de viața.

- Maria are 36 de ani si este mama a doi baieti. Ea se afla la cea de-a doua casatorie, dar actualul sot a cazut in patima alcoolului! Este rezumatul unui caz cutremurator, prezentat la „Totul pentru dragoste”.

- Paralela 45 Turism angajeaza 3 agenti de turism/ticketing pentru agentia din Timisoara. Experienta minim 2 ani pe o pozitie similara Contact: hr@paralela45.ro, timisoara@paralela45.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- Titlul acestui articol mi-a fost oferit de postarea facuta la 18 februarie, ora 11:04, pe pagina de facebook Nadia Comaneci official: ” Congrats Romania!Felicitari fetelor participante la Nadia Comaneci Invitational 2018: Maria, Silvia, Ana și Lisa”. ”Zeița…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Anastasia Cecati de abia devenise mama, iar cariera ei de actrita incepuse sa prinda contur. Putea deveni o mare vedeta, dar viata i-a fost curmata de propriul sot. Oribila crima a avut loc la Chisinau. Politistii au gasit-o pe Anastasia in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o…

- Politistii se confrunta zilnic cu infractiuni comise de cei aflati la volan, intre care conducerea sub influenta alcoolului sau fara permis de conducere valabil sunt cel mai des intalnite. Cateva astfel de infractiuni au fost constatate in diferite zone ale judetului si la finalul saptamanii ...

- Dupa un proces de redesign al restaurantului din Dorobanți, in care a fost introdus un meniu special, incepand cu septembrie 2017, Pizza Hut Romania continua sa se reinventeze. Din luna februarie, noul meniu este disponibil si in cadrul altor restaurante din Bucuresti, precum Plaza Romania, Bucuresti…

- La Antena 1 a luat startul cel mai dur reality show din Romania, Asia Express. Lora a povestit la "Prietenii de la 11" cat de greu i-a fost in unele momente ei și iubitului sau, Ionuț Ghenu, cel alaturi de care face pereche in competiție

- Angajatii se vor ocupa cu plantarea, plivitul si recoltarea florilor, sortarea, aranjarea in buchete si expedierea acestora. Se lucreaza alternativ in sere, pe camp si in depozit. Au mari sanse de angajare persoanele care au experienta in agricultura si o buna conditie fizica. Nu se solicita cunoasterea…

- Claudia Pavel, cea de-a doua eliminata din echipa Faimosilor de la „Exatlon”, a ajuns in tara, teribil de emotionata la intalnirea cu cei dragi. Cu zambetul pe buze si incarcata de cadouri pentru fiul ei, Noah, Claudia a povestit cum a perceput aceasta experienta unica pentru ea. A

- Moneycorp, expert international in plati si schimburi valutare, a anuntat astazi promovarea lui Cosmin Bucur in functia de Director General al sucursalei din Romania, odata cu incheierea mandatului lui Johan Gabriels, la un an si jumatate dupa ce Moneycorp a devenit operationala in Romania. Nick…

- ING Bank a operat o schimbare majora la nivelul conducerii: divizia care se ocupa de produsele si serviciile oferite celor 1,1 milioane de clienti (activi) persoane fizice urmand sa aiba un nou sef. Noul Head of Retail este Javier Montes Pita (foto), in prezent Executive VP Retail Customers in ING…

- Gimnastul nu-și face alte planuri pana in Jocurile Olimpice de la Tokyo, din anul 2020. Totuși, daca i s-ar mai oferi ocazia, nu ar zice ”nu” unei emisiuni tv. Marian Dragulescu s-ar ”antrena” și-ntr-un reality show. Cel mai titrat gimnast din Romania va avea 40 de ani cand va concura, la ultima sa…

- Asia Express, cuvintele care stau pe buzele tuturor. Mai sunt cateva zile pana cand incepe cel mai autentic show de aventura realizat in Romania. 12 februarie, ziua cand se da startul competiției de la Antena 1. Personajele principale sunt 14 vedete.

- Marco Lucchesi, un rafinat traducator de poezie romaneasca, a tradus poezii de George Bacovia, Dinu Flamand, Stefan Petica si George Popescu. Intr-un interviu pentru Adevarul, Marco Lucchesi vorbeste despre poeticitatea limbii romane si ca s-a indragostit iremedibial de Romania.

- Fiecare mama iși dorește ca momentele precum prima mișcare a bebelușului in burtica, prima ecografie, primul alaptat, sa ramana amintiri prețioase, pastrate cu drag pentru totdeauna. Prezentatoarea TV Cristina Cojocaru este una dintre mamicile care la aproape un an și jumatate distanța, retraiește cu…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Rurala Giubega au oprit, ieri dupa amiaza, pentru control, in comuna Perisor, un autoturism condus de D. Constantin, de 61 de ani, din localitate. Intrucat conducatorul auto emana vapori de alcool, a fost testat cu ...

- Ministrul in exercitiu al Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca Lucian Sova, propunerea PSD pentru preluarea portofoliului de la Transporturi, va fi un ministru bun, intrucat este un om cu experienta."Cu siguranta, da. Este un om cu experienta si uitati-va ce zi frumoasa e afara", a…

- Functionarea liniilor anticoruptie, ponderea apelurilor de la cetateni si modurile de solutionare si examinare a informatiilor, receptionate prin intermediul telefoanelor de incredere, au constituit subiectele de discutii intre mai multi ofiteri CNA, care au intreprins recent o

- Dupa ce a baut cateva paharele, un barbat de 36 de ani s-a urcat la volan, miercuri seara, si si-a vazut de treaba. Insa, pe Strada Iuliu Maniu, brasoveanul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere, care a sesizat stilul diferit de condus. Politistii au constatat ca acesta se afla sub…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Citește și: Carrefour…

- Solista de muzica populara Steliana Sima și-a deschis sufletul și a vorbit despre o problema de sanatate pe care a avut-o și despre experiența pe care a trait-o. Steliana Sima, care s-a operat in secret in urma cu cațiva ani , este o cunoscuta cantareața de muzica populara. Steliana Sima, care este…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea.

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- „Pianul cu poeme” este un recital unic de muzica și poezie de dragoste, susținut de actrița Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu pe scene importante ale teatrelor și filarmonicilor din țara și strainatate, inclusiv la Ateneul Roman, ajunge si la Brasov, marti, 16 ianuarie 2017, de la ora 18.00,…

- Politistii de la Rutiera au identificat cinci persoane care consumasera bauturi alcoolice peste limita legala inainte de a se urca la volan. Acestia aveau alcoolemii intre 0,50 mg/l si 0,91 mg/l.

- Vrei sa faci parte dintr-o echipa de profesionisti? Acum, poti veni alaturi de colectivul DruRelax. Complexul acvatic si de relaxare angajeaza EXPERT CONTABIL. Experienta in domeniul serviciilor de alimentatie publica, turism si cunoasterea programului Winmentor constituie un avantaj. Tot ce ai de facut…

- Cove are experiența la lipeli, iar asta il ajuta de minune in noua postura, de Cupidon, la emisiunea “Ma insoara mama!”. Primul episod, in care vor fi prezentați tinerii aflați in cautare de neveste, va fi difuzat la inceputul lunii viitoare. Pana atunci insa, simpaticul prezentator – care ne-a dezvaluit…

- Politistii rutieri au retinut un conducator auto aflat sub influenta alcoolului, implicat intr-un accident rutier. La data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un conducator auto aflat sub influenta…

- Locuri de munca in Emiratele Arabe Unite. Romanii care vor sa lucreze in Orientul Mijlociu au la dispoziție mai multe joburi in aceasta perioada. Un mare avantaj al acestor locuri de munca in Emiratele Arabe Unite este ca salariile sunt scutite de taxe. Joburile disponibile sunt foarte diverse, de la…

- ”Mi-aduc aminte ca prima data cand am intrat intr-un studio foarte mic, foarte ingust, cu trei kilograme de fond de ten pe fața, mi s-a parut cea mai oribila experiența din viața mea. Și la propriu, și la figurat! Am plecat de acolo fleașca, curgeau apele de pe mine, tremurand, cu fața schimonosita…

- Fierul de calcat are origini umile, insa tehnologiile moderne i-au oferit funcții de care acum nu te poți desparți. Inainte de a face cumparaturi, iți recomandam sa arunci o privire peste urmatoarele 5 funcții despre care noi credem ca ai nevoie la un fier de calcat.Tipuri diferite de material…

- Actrița Diana Dumitrescu a facut un bilanț al lucrurilor care i s-au intamplat anul acesta. Diana Dumitrescu, care anul acesta a implinit 34 de ani , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din telenovelele de succes in care a jucat de-a lungul anilor. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta…

- O femeie care calatorea cu avionul, aflata în stare de ebrietate, a fost scoasa afara de catre polițiști dupa ce a atacat o stewardesa. Momentul în care urla isteric și polițiștii o târau efectiv afara de avion, fiindca nu se putea ține pe picioare, a fost filmat și…

- “Daca îți place sa ai de-a face în fiecare zi cu ceva nou, sa gasești un motiv de optimism în fiecare experiența, sa fii activ și sa nu te plictisești – acum știi ca la KFC îți poți gasi povestea de success, chiar daca nu ai experiența”, se menționa într-un…