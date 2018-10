Stiri pe aceeasi tema

- Vara anului 2018 a fost una plinE de bucurii in showbiz! Mai multe vedete au devenit mame, iar viata lor s-a schimbat radical. Fie cE au adus pe lume un bEiat, fie o fetitE, fiecare s-a bucurat enorm xi se mandre"te cu copilul ei pe re:elele de socializare "i nu numai.

- La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscuta artista de muzica populara din Ardeal, și-a schimbat total viața in ultima perioada și s-a pus pe slabit. Nu e ușor, insa artista este disciplinata și adoptat un nou stil de viața și se straduiește sa manance cat mai sanatos. A avut peste 80 de kg,…

- Femeile se plictisesc foarte repede de culoarea pErului, a"a cE o schimbare de look uneori, este tot ce trebuie! Dana Roba "i-a schimbat culoarea pErului "i a trecut, de la brunet, la o culoare indrEznea:E.

- FCSB s-a impus in deplasarea de la Viitorul, scor 4-1. Dupa meci, Gica Hagi a evidențiat reușitele Academiei sale de la Ovidiu. "Fac eu ce fac, rau, așa cum sunt, și capitanii din Liga 1 sunt ai mei. Astazi, amandoi au fost ai mei. Florin Tanase e jucator produs de Viitorul! Și la Craiova tot al meu…

- Albastrul este una dintre cele mai dorite culori in ceea ce privește ochii din intreaga lume. Adanci și senzuali, ochii albaștri reflecta oceanul și cerul, dar și frumusețea personalitații tale. Acest lucru a fost confirmat acum de știința! Persoanele cu ochii albaștri sunt mai atractive, este concluzia…

- Familia de SUV-uri Volkswagen va primi in aceasta toamna un nou membru. T-Cross este numele sau, iar pana in acest moment, producatorul german a publicat cateva imagini din timpul testelor. Acum, Volkswagen vine cu un clip video cu ajutorul caruia scoate in evidența spațiul oferit de viitorul T-Roc.…

- Printr-un ordin de prefect, incepand de joi, 26 iulie, pana la 31 august 2018, se prelungește programul de lucru la Serviciul Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple. Astfel, in fiecare zi, de luni pana vineri, cetațenii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Indiferent de marimea business-ului tau, un lucru care iti poate influenta succesul este acela de a-ti face auzita vocea brandului. Mai ales daca te afli intr-un sector de business competitiv, acest lucru trebuie sa devina o prioritate. Va trebui sa inveti cum sa scoti tot ce e mai bun din campaniile…