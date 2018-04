Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania acontinuat in forța! Delia, Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția a cincea a fost una memorabila! Cei trei jurați au vizionat numere care de care…

- Plutonierul adjutant Doncea Catalin din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Giurgiu a ocupat locul I la Campionatul de Tenis de masa, faza finala organizata la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Prin acest rezultat jandarmul a adus, pentru a șaptea oara, medalia de aur la Giurgiu. Competitia…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numeste „Du-te-ma“. Piesa a fost compusa integral de artista si produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar si single-ul anterior al Deliei, „Fata lu’ tata“.

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Ziua de 29 martie sosește cu o veste foarte buna pentru Teatrul Municipal Baia Mare- Secția Papuși. Indragitul spectacol „Petrica și lupul”, in regia Iulian Bulancea, reprezentat in cadrul Teatrului Municipal Baia Mare- Secția Papuși, a fost invitat sa participe in programul celui mai longeviv festival…

- Dupa 32 de ani de la filmarea peliculei "Napasta", primul si singurul film in care au jucat impreuna, Dorel Visan si Vladimir Gaitan au stat fata in fata, din nou, in "Platoul prietenilor de la 11", de aceasta data, in postura de invitati.

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Intrigata de sfaturile date de membrii unei trupe de teatru dintr-un sat din Bistrița-Nasaud, Delia incearca, duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, sa afle cum i-ar putea gasi pereche colegului sau Mihai Bendeac.

- Dirijorul Florin Totan este autorul unui proiect cultural cu un imens succes in Romania, "Bucuriile muzicii", o serie de spectacole realizate intr-un format care se adreseaza tuturor. Publicul l-a numit Andre Rieu de Romania, asemanare pe care artistul si-o explica doar prin bucuria si entuziasmul produse…

- Delia, cu parul lung și vopsit brunet. Reacția fanilor a venit imediat, iar parerile lor au fost imparțite. In timp ce unii sunt de parere ca ar trebui sa ramana blonda, alții cred ca noul look o prinde de minune. In imaginea postata pe internet, Delia e bruneta. Schimbarea nu este definitiva, așa cum…

- Avand in vedere faptul ca in aceasta perioada se executa lucrari de schimbare a instalatiei electrice in mai multe compartimente din Palatul Cenad, fapt care presupune intreruperea furnizarii energiei electrice, Primaria Municipiului Arad a dispus ca activitatea de Relatii cu publicul sa sufere unele…

- ”Cupa Vrancei Stan Gheorghiu” la minifotbal, organizata de Jani Olteanu, președintele clubului Viitorul Cimpineanca in colaborare cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret a ajuns la final! Astazi, 3 martie, in Sala Polivalenta, va fi desemnata caștigatoarea, ca și echipele clasate…

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie, la iUmor. O concurenta a calatorit cale lunga, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa…

- De Marțișor, l-am provocat Matei Dima (BRomania), entertainer online de succes, la o discuție cu mama lui, cu are o relație extrem de apropiata. Mai nou, cei doi fac un serial online in care doamna Dima (BRomama) vorbește despre parenting din propria sa experiența. La o cafea, cei doi au depanat pentru…

- The Humans a caștigat finala Eurovision Romania 2018, de duminica, 25 februarie , eveniment organizat la Sala Polivalenta din Capitala. Publicul a fost cel care și-a ales preferații. Duminica, 25 februarie, publicul roman a ales castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care s-a desfasoara…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Doar unul dintre cei doi candidați inscriși la concurs a trecut de proba eliminatorie (validarea dosarului) și urmeaza ca saptamana viitoare sa susțina proba scrisa. Din luna martie, Constantin Nițuc, actualul purtator de cuvant al Primariei Barlad sau, mai pompos spus, șeful Biroului Presa, Relații…

- Delia, Smiley, Elena Gheorghe, 3 Sud Est si Voltaj sunt printre cei mai ascultati artisti ai momentului. Iata care sunt piesele de top. De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate…

- Publicul timișorean este invitat sa descopere cum autorul reușește sa traseze in eseul sau puncte de legatura intre doua spații culturale, prin prisma receptarii lui Roland Barthes in cultura romana, in perioada comunista. Lansarea va avea loc joi, 1 martie, de la ora 18.30. Invitați sa prezinte…

- Odata cu scandalul de la DNA Ploiesti, ies la iveala si unele “scurgeri” si “turnatorii” din urbe. Ce este mai grav, este faptul ca s-au aflat si fapte ale unor “acoperiti” importanti – nume sonore – din urbe, care nu au fost straini de scandalurile si procesele din ultima perioada.

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci "iUmor" va putea fi urmari in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta va juca, duminica, 18 februarie, de la ora 12, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM CSU Oradea, cel de-al treilea meci al turneului semifinal al Ligii l. Dupa doua succese obtine in acest an, ambele in deplasare (86-52 cu CSM-CSS Ploiesti si…

- Bancurile cu Bula au fost mereu dintre cele mai gustate in Romania, in special in perioada comunista. Personaj fictiv, de la idiot la geniu, pe seama lui sunt puse mereu diferite intamplari amuzante din viata de zi cu zi.

- Publicul poate alege prin vot trupele pe care dorește sa le vada la Bucovina Rock Castle 2018, trupe care vor evolua la scena a doua, amplasata pe platoul de la intrarea in incinta Cetatii de Scaun, langa zona de camping. Accesand pagina de Facebook – Concurs Bucovina Rock Castle 2018, ...

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Erik Finman, tanarul care a devenit milionar la 18 ani. Erik Finman, tanarul care a devenit milionar in dolari la doar 18 ani, cu o investiție in Bitcoin, este de parere ca urmatorii 10 ani vor reprezenta o oportunitate pentru cei care vor sa se imbogațeasca peste noapte… așa ca el. Cu toate acestea,…

- Indragitul actor Florin Piersic a recunoscut ca in perioada in care era casatorit cu Ana Szeles a avut o aventura cu cantareata Angela Similea. Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, scrie apropotv.ro. Actorul a explicat ca era imposibil sa nu ii faca…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Dupa ce, in martie și noiembrie 2017, Primaria Barlad a organizat concurs pentru un al doilea post de purtator de cuvant, fara insa a fi angajat cineva, zilele trecute l-a scos din nou la “mezat”. Constantin Nițuc, purtatorul de cuvant al Primariei Barlad sau, oficial, șeful Biroului Presa, Relații…

- Artista face investiții majore. Ce planuri secrete mai are Delia? Pe langa un nou local pe care il va deschide soțul sau, cei doi mai vor un apartament de lux. In urma cu ceva timp, Delia și soțul sau, Razvan Munteanu, investeau nu mai puțin de un milion de euro intr-un penthouse situat intr-un bloc…

- Povești clasice la Teatrul „Puck” in weekend: „Capra cu trei iezi” și „Eu sunt Pinocchio” Basmele clasice iși pastreaza farmecul și invațaturile peste timp și sunt iubite de toate generațiile de copii. Este și cazul poveștilor care vor fi prezentate la Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca in 27…

- Simona Halep, liderul mondial, a marturisit ca a abordat meciul cu germanca Angelique Kerber plina de incredere si s-a declarat emotionata de faptul ca va juca a treia finala de Grand Slam a carierei, precizand ca de aceasta data va face tot ce ii va sta in putinta ca sa castige. "A fost…

- Unirea Principatelor (Mica Unire) a avut loc la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate – la 5 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Tara Romaneasca.

- Nonconformista si de data aceasta, Anna Lesko, revine cu un nou single “Ce m-as face”- feat. Anuryh, lansand pentru prima data o piesa alaturi de o alta voce feminina. Piesa a fost compusa de echipa DeMoga Music: Marius Moga, Robert Toma, Bogdan Todor, Florian Rus si Diana Rubinescu. “”Ce m-as face”…

- Daca s-ar da un premiu pentru cele mai spectaculoase vacante, cu siguranta Delia l-ar primi! Vedeta s-a intors de curand in tara pentru cateva concerte, iar acum a fugit inapoi acolo unde se relaxeaza cel mai mult.

- Presa internationala a scris, sambata, dupa ce Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open trecand de Lauren Davis dupa un meci de aproape patru ore, ca romanca este “marathon woman” si confruntarea dintre cele doua sportive a fost una epica, un “thriller”. “Halep supravietuieste unui…

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Sezonul reducerilor e in plina desfașurare și magazinele online se intrec in afișarea și promovarea de oferte atragatoare pentru clienți. Publicul target și mizele sunt mari și fiecare factor diferențiator, așa-numitul as din maneca, poate aduce vanzari mai mari.

- Pe 15 ianuarie, la ora 18,00 la Palatul Cantacuzino din Calea Victoriei nr. 141, va fi organizata expozitia "Muzica de camera a lui George Enescu, potrivit NEWS.RO.Lucrari fara numar de opus", realizata de muzeograf dr. Adina Sibianu. Publicul va putea asista si la un recital de poezie sustinut…

- Se numara printre persoanele care, ori de cate ori au cate puțin timp liber, merg intr-o vacanța. Chiar daca de fiecare data alege doar destinații exotice, cantareața Delia și soțul ei, afaceristul gorjean Razvan Munteanu, nu fac gaura in bugetul familiei. Delia nu cheltuiește mulți…

- Ricky Martin și-a facut apariția la gala de decernare a Globurilor de Aur 2018, așa cum era de așteptat, de mana cu logodnicul sau, Jwan Yosef, insa nu acest aspect ne-a șocat, ci declarația pe care artistul a facut-o cu atata lejeritate. Ricky Martin, care este deja tatal gemenilor in varsta de 9 ani,…

- Publicul dornic sa vada cele mai apreciate productii ale Teatrului sucevean „Matei Visniec" are ocazia ca, incepand de saptamana viitoare, de joi, sa urmareasca cele sase reprezentatii programate pentru prima luna din 2018, pe scena tinerei institutii culturale.Programul spectacolelor ...

- Delia a pornit intr-un pelerinaj tare interesant in India. De aceasta data, jurata X FACTOR nu a mai cautat hoteluri de lux, ci a vrut sa simta viata reala a oamenilor de acolo si sa se purifice spiritual.