Stiri pe aceeasi tema

- Imagine deplorabila pentru ceea ce, altadata, era un derby incantator. Pe un stadion ”Dinamo” acoperit de zapada, lucru care a intarziat startul jocului cu o ora, cateva sute de suporteri ai ”cainilor” au venit sa vada la treaba echipa de pe locul 11. Impotriva Craiovei,...

- Astazi, la conferința de presa de dinaintea meciului cu U Craiova, Mircea Rednic a parut vizibil deranjat de faptul ca Gazeta Sporturilor a scris despre activitatea de impresar a fiicei sale, Luana. "Sa fie clar, fata mea nu ia comisioane de la jucatori, da?!", a spus antrenorul lui Dinamo, vizibil…

- Derby-ul etapei a 20-a a Ligii 1 Betano se disputa sambata, de la ora 20:00, in "Stefan cel Mare", intre Dinamo si U Craiova. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, spune ca nu conteaza locurile din clasament la un meci intre cele doua

- CSU Craiova și Dinamo se vor duela sambata, de la ora 20:00, intr-un meci din etapa a 20-a din Liga 1. Inainte de meci, Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a spus ca se teme de atacantul lui Dinamo, italianul Mattia Montini, 26 de ani. "Este un italian care tot timpul a facut meciuri bune contra mea.…

- Devis Mangia surprinde dupa meciul castigat de echipa sa, U Craiova, impotriva ultimei clasate din Liga 1 Betano, FC Voluntari, scor 3-1. Antrenorul italian nu considera ca echipa sa este deja calificata in play-off.

- Laurențiu Rus, fundașul celor de la Poli Iași, a fost protagonistul unui fault extrem de dur asupra lui Valentin Mihaila, in startul meciului Poli Iași - CS U Craiova. Acesta l-a lovit cu pumnul in gat pe jucatorul Craiovei, care a ramas inert pe gazon. Fostul fotblist al celor de la Dinamo și CFR Cluj…

- CS U Craiova n-a obținut decat o remiza in meciul cu Hermannstadt de pe teren propriu, scor 1-1, iar moraul echipei inaintea meciului cu FCSB nu e cel mai bun. Mai mult, Devis Mangia nu se va putea baza la acest meci pe Alexandru Cicaldau, unul dintre cei mai buni oameni ai sai in acest sezon. ...

- CFR Cluj a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in optimile competitiei.Golul a fost marcat de Tambe, in minutul 33, scrie news.ro. Mai sunt calificate in optimi formatiile…