Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.Citește și: De unde atația bani?! Averea URIAȘA a lui Liviu Tit Brailoiu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi, care aduc implinire si liniste in vietile noastre. Sa ne bucuram de…

- Mesajul președintelui Iohannis, de Craciun: Sarbatoarea nașterii Domnului este un bun indemn la compasiune și solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru, a transmis șeful statului, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. Președintele le-a mai urat romanilor sa se bucure de aceste…

- Pe cat de speciala este aceasta perioada a anului, pe atat de multe superstitii naste, in intreaga lume. Litera de lege pentru unii ori amuzament pentru altii, trebuie sa recunoastem ca ansamblul credintelor in supranatural dau o magie aparte Craciunului. 1. Copiii nascuti…

- Craciunul este, probabil, cea mai asteptata sarbatoare si perioada a anului. Desi se celebreaza doar 3 zile, toata luna decembrie sta sub semnul Craciunului. Cadouri, intalniri cu cei dragi, familie, prieteni, buna dispozitie, poate si impacare sau momente de meditatie. Dar ce ar fi Craciunul fara cel…

- Carmen, fiica lui Adrian Minune, este o tanara credincioasa, insa marturiseste ca ii este imposibil sa tina post in preajma Craciunului. Vedeta a precizat ca nu se poate abtine sa nu consume carne in aceasta perioada. A

- Dupa cum este tradiția la romani in preajma Craciunului, elevii Liceului „Ana Ipatescu” Gherla s-au organizat și au realizat activitați frumoase, menite sa aduca un zambet pe chipurile unor familii fara posibilitați din oraș. Chiar de la inceputul lunii decembrie au avut loc spectacole tematice, puse…

- De Craciun, polițiștii tbrașoveni vor fi la datorie, astfel incat cetațenii sa se bucure in liniste de sarbatoarea Craciunului alaturi de cei dragi. Incepand de astazi și pana pe 26 decembrie, aproximativ 740 de polițiști vor acționa la nivelul județului, in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite…

- Deși Craciunul este sarbatoarea in care majoritatea familiilor se reunesc la masa și iși deschid cadourile, mulți ani, Oana Roman a fost lipsita de aceasta experiența. Vedeta iși aduce aminte cu nostalgie de Craciunul petrecut cu parinții ei. Pana sa-și intemeieze propria familie, Oana Roman a suferit…

- Cadrele medicale din serviciile de urgența ale spitalelor timișene vor fi ”la posturi” pe intreaga perioada a Sarbatorilor de iarna. ”La noi se lucreaza continuu, tot timpul anului, in ture de 12 ore. In zilele de sarbatoare, cand majoritatea structurilor din sanatate iși reduc motoarele, la unitațile…

- "Respect tradițiile și nu ma abțin de la nimic cand este vorba de mancarurile delicioase care se pregatesc de Sarbatori. O data pe an e Craciunul, cum sa refuzi niște șorici proaspat? Cum sa refuzi un carnacior? La noi se procedeaza așa: se taie porcul in ajunul Craciunului și impreuna il pregatim:…

- Cu toate ca se afla in plin proces de divorț, Laurette nu-si neglijeaza copilul. Vedeta a demonstrat ca este o mama de nota zece. „Modelul de ciocolata” face tot ce-i sta in putinta sa o rasfete pe fiica ei, in preajma Sarbatorilor de iarna.

- De Craciun, nu va fi sarbatoare la cel mai mare retailer european si al doilea din lume. Gigantul distributiei este amenintat de o masiva greva a angajatilor care se mobilizeaza impotriva unui plan de restructurare. Confederatia generala a muncii (CGT) sindicatul francez al salariatilor a cerut mobilizarea…

- Mai toate televiziunile și-au pregatit programele speciale pentru sarbatori, toata lumea venind cu exclusivitați și numeroase surprize pentru cei ce aleg sa petreaca sarbatorile in fața micului ecran. Este și cazul indragitului Paul Surugiu-Fuego, care realizeaza de ani un buni, un show de divertisment,…

- Mare petrecere, mare, de Craciun, la Taverna Buzoiana! Cel mai cunoscut restaurant din Buzau a pregatit o seara deosebita de Craciun. Incepand cu ora 18.00, se da startul petrecerii. Organizatorii promit o atmosfera de sarbatoare, cu bucate alese: doua feluri de mancare și un desert delicios. Pentru…

- De ce trebuie sa ții cont atunci cand ai chef de vopsit și nu vrei sa te trezești cu parul ars, mai ales ca de sarbatori vrei sa arați cat mai bine posibil! Unica.ro iți spune de ce trebuie sa ții cont. Citește și: 3 intrebari pe care sa ți le pui iarna despre parul tau Expertii Nioxin, brand de renume…

- Catinca Roman nu este o persoana care ține cont de tradiții, insa asta nu inseamna ca nu a intrat in spiritul Craciunului. Vedeta va pregati bradul la tatal ei acasa, alaturi de fiica ei, Calina.

- DARURI… Oamenii ingeri au ajuns la familia Stancu din comuna Zorleni, pentru care cotidianul nostru a facut o campanie de suflet, in cadrul actiunii „De Craciun sa fii mai bun”. Cei sase copii, dintre care trei sunt la scoala si sunt premianti, simt din plin magia Craciunului. Au primit ieri atatea…

- Anul acesta de Craciun, crescatorii vor pune la vanzare in jur de 2.000 de porci Mangalita si Bazna, doua rase rudimentare, crescute in spatii semideschise, a caror carne este recunoscuta pentru calitatile nutritionale deosebite-contine o cantitate ridicata de acizi grasi omega-3 si antioxidanti…

- bty Elevii clasei a X-a – profilul Servicii din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși deruleaza, pana pe 19 decembrie, campania “De Craciun, fii Moș Craciun!” pentru a aduce speranța și caldura in inimile a 28 de copii aflați in grija fundației “Star of Hope”. Cei care doresc pot face…

- Violet este culoarea oficiala Pantone in 2018 In fiecare an specialistii de la Institutul Pantone decid o singura nuanta ca si culoarea anului, ce este adoptata de marii designeri in colectiile lor, fie ca vorbim de haine, accesorii, machiaj sau decoratiuni interioare. In 2017 culoarea oficiala a fost…

- Andreea Berecleanu (42 de ani) a fost greu incercata in ultimele luni. scrie click.ro. Prezentatoarea de la Antena 1 a trecut prin momente cumplite dupa ce si-a pierdut tatal in aceasta toamna. Magia sarbatorilor nu o va cuprinde anul acesta pe vedeta, care a declarat ca asteapta ca 2017 sa se termine…

- Desi are o casa de 500.000 de euro in care, fara prea mult efort, ar putea amplasa cei mai frumosi si mai impozanti brazi, Andreea Balan isi doreste ca anul acesta sa aiba un pom cat mai mic, scrie spynews.ro. Ba mai mult, acesta trebuie suspendat! Motivul? Fiica sa, Ella, a devenit o mica nazdravana.…

- Meteorologii ne dau vesti bune! Conform prognozei pentru perioada Craciunului sunt asteptate ninsori. Acestea vor veni in a doua parte a lunii decembrie. Din 17 decembrie avem sanse sa ne bucuram de...

- Cunoscuta ca o persoana careia ii plac sarbatorile de iarna la nebunie, Andreea Balan a luat o decizie fara precedent. Daca in ultimii ani a respectat toate traditiile legate de Craciun, in 2017 vedeta a decis ca a venit vremea unei schimbari.

- Sarbatorile de iarna din acest an nu sunt deloc fericite pentru vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1. In luna septembrie a acestui an, Andreea Berecleanu…

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- Fanii Selenei Gomez stiu ca artista nu se numara printre vedetele care apeleaza frecvent la schimbari de look. De-a lungul timpului, cantareata si-a tuns parul si si-a ajustat stilul vestimentar, insa aceste transformari nu au fost radicale.

- Vremea se schimba in urmatoarele zile, urmand ca de Sarbatori sa avem parte de precipitații, ninsori și frig. In urmatoarele zile Mai multe formațiuni noroase vor aparea in zilele urmatoare. Urmeaza o perioada de ploo in regiunile sudice și de Sud Est. Ulterior, aceste ploi se vor transforma…

- Cand fetița ei a rugat-o sa-i vopseasca parul albastru, Mary Thomaston nu a putut sa-i spuna ”nu”. Mary este stilist și fetița ei, Lyra, vede tot timpul rezultatele muncii ei. ”Pe clientele mele le vopsesc in culori puternice, vesele. Fetița vede asta tot timpul, plus ca și eu am parul colorat. Era…

- Bianca Rus a primit deja inelul de logodna si se marita cu iubitul ei, pe care vrea sa-l tina departe de lumina reflectoarelor. Vedeta si-a ales deja rochia de mireasa si a fost ”dragoste la prima vedere”!

- Monica Anghel și-a vopsit parul roz. Artista, care s-a operat in urma ca doar cateva luni, la coloana, a sințit nevoie de o schimbare de look, una chiar indrazneața, dupa parerea fanilor. Interpreta a postat pe contul de socializare un video, de la salonul de infrumusețare, in care le marturisește fanilor…

- Monica Anghel surprinde pe toata lumea! Vedeta a decis sa renunțe la parul ei blond, in favoarea culorii roz. Intr-un interviu acordat pentru emisiunea Rai da buni, vedeta a povestit despre aceasta schimbare radicala.

- Monica Anghel demonstreaza ca este o femeie curajoasa, nonconformista și total lipsita de inhibiții. Artista a decis ca este momentul pentru o noua schimbare radicala de look, insa, de data aceasta, a ales o culoare extravaganta, cu care a reușit sa surprinda pe toata lumea. Monica Anghel și-a vopsit…

- Razvan explica cum a fost inșelat de gradinari, atunci cand și-a cumparat brazi pentru gradina. ”Pana la urma, dupa ce am bagat mulți bani, am vopsit brazii cu verde!”, a afirmat dezamagit prezentatorul tv.

- Mara și Cezara, cele doua fetițe gemene ale realizatorului de radio și televiziune Mihai Morar, vin joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, alaturi de tatal lor, la “Aici eu sunt vedeta”. Iar adorabilele copile in varsta de opt ani vor dezvalui, printre altele, cateva dintre secretele și ciudațeniile celebrului…

- Iulia Albu a reușit din nou sa lase pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta s-a afișat cu cel mai excentric look al ei. Iulia Albu este cunoscuta pentru faptul ca este foarte critica in ceea ce privește ținutele pe care le adopta vedetele la diverse evenimente. De asemenea, fashion-editorul este recunoscuta…

- Iulia Vantur le raspunde celor interesați de relația cu Salman Khan. Satula de barfe și speculații, vedeta a ținut sa precizeze ca nici macar nu mai este sigura ca vrea sa se casatoreasca. Iulia Vantur va pleca maine intr-o vacanța cu parinții ei, urmand ca apoi sa se intoarca in India. Mai mult, aceasta…

- Una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicala romaneasca a fost surprinsa intr-o ipostaza de-a dreptul uimitoare. Atunci cand vrea sa iti satisfaca capriciile, vedeta profita din plin de bunatatea si de cardul sotului.

- In varsta de 42 de ani, Andreea Marin arata ca la 22. Si asta pentru ca de cand a divortat, ea are tot mai multa grija de felul in care arata, iar pentru acest lucru face sport si are o dieta echilibrata. Cand vine vorba despre haine, fosta “zana a surprizelor” are un ajutor nemaipomenit: fiica ei!…

- Ion Dichiseanu și fiica sa, Ioana, vin, joi, 26 octombrie, la “Aici eu sunt vedeta”, sa puna in dificultate celebritațile care vin alaturi de copiii lor, in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman.

- Dupa ani de zile in care parea ca nu isi mai gaseste fericirea, Bianca Rus nu numai ca este bucuroasa, ci se declara cea mai implinita femeie. Fosta prezentatoare TV a fost ceruta in casatorie.

- Beyonce de Romania iubeste schimbarile! Toata lumea stie ca deseori apare cu alt look, insa de aceasta data schimbarea s-a produs asupra parului fetitei ei. Cea mai recenta fotografie cu micuta o prezinta cu parul de o culoare mult mai inchisa decat cea naturala.