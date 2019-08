Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 19.08.2019 - 24.08.2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mitropolit Petru Movila, in perimetrul str. 31 August 1989 și str. A. Corobceanu.

- Grav accident rutier astazi, in jurul pranzului, pe strada Petru Poni din Iași, in care au fost implicate patru autoturisme. In urma impactului 3 persoane au necesitat ingrijiri medicale. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Poliție Iași, Ioana Bilea: „Astazi, in jurul orei 12,20, am…

- Traficul rutier pe DN 17C, la ieșire din localitatea Dumitra, spre Bistrița, este blocat la aceasta ora, din cauza producerii unui accident rutier grav soldat cu trei victime ramase încarcerate.

- FOTO – Mediafax Un echipaj de la Politia Locala a Primariei Cluj-Napoca a incatusat un sofer pe care l-a scos dintr-o masina de teren oprita la semafor in centrul orasului, dupa ce acesta a calcat cu roata un politist. Vehiculul a ramas abandonat in strada, blocand traficul, transmite Mediafax. Un martor…

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Gh. Marinescu si Varful cu Dor, din municipiul Constanta, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe o banda de circulatie de pe strada…

- Un incident a avut astazi in parcarea din spatele Caminului Pentru Persoane Varstnice, cand utilajele au intrat pe strada B.P. Hasdeu, bl. L3 L4. Un cetatean in varsta, foarte agitat, a incercat sa opreasca demararea lucrarilor, asezandu se in fata buldozerului si strigand ca in aceasta zona nu se doreste…

- Percheziții la Deva, în plina strada, sub privirile a zeci de curioși. Mașini de intervenție, mascați, procurori și ofițeri de combatere a criminalitații organizate au umplut strada, în zona Dorobanți, într-o acțiune fulger.

- Si in Pacurari, strada Neculau, situata intre Petru Poni si Moara de Foc, a fost efectiv inundata, doar soferii curajosi incumetandu-se ore bune dupa ploaie sa treaca pe acolo. Probleme au fost pe mai multe strazi din cartierul Nicolina, dar si in Bucium, unde un iesean a cerut ajutorul autoritatilor…