Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba organizeaza in data de 12 aprilie 2019, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Actiunea se desfasoara in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte PAEM…

- Tinerii cu varsta cuprinsa intre 13 și 18 ani din Alba Iulia sunt așteptați in curtea Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan”, vineri, de la ora 17.00, pentru a participa la o selecție in vederea formarii unei noi echipe de rugby a orașului. Mai multe cadre didactice ale Universitații ”1 Decembrie…

- O femeie din Albac a recurs la fals in acte, pentru a ajunge studenta la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specilizarea Asistenta Sociala. Aceasta s-a folosit de o diploma de bacalaureat si o foaie matricola, ambele false. Pentru scurt timp femeia a femeia a reusit sa devina studenta,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” este partener Universitații de Arte din Targu-Mureș, care organizeaza, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, in perioada 1 – 8 aprilie 2019, un turneu național cu spectacolele studenților anului III – Licența – Artele Spectacolului, specializarea Actorie. Turneul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca Legea referendumului "prevede expres" ca, in conditiile in care alegerile europarlamentare si referendumul anuntat de presedinte sunt organizate in aceeasi zi, ele se desfasoara in aceeasi sectie de votare, subliniind ca afirmatiile sefului de campanie…

- Cercul de Marketing al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza in perioada 28 – 29 martie 2019, in intervalul 10.00 – 13.00, evenimentul Marketing one on one. Evenimentul, aflat la prima ediție, se adreseaza deopotriva elevilor și studenților, cat și pasionaților de marketing. Acesta…

- Intreaga conducere a celei mai noi aliante politice din Romania s-a aflat ieri la Iasi, in debutul unui turneu national prin marile orase pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidatilor in alegerile europarlamentare. De altfel, acesti candidati i-au insotit pe Dacian Ciolos, de la PLUS, si…