​FOTO Cum vor arăta buletinele de vot la referendum. Proiect AEP ​Românii vor vota la referendumul pe teme de justiție pe doua buletine de vot, al caror model a fost propus de Autoritatea Electorala Permanent, printr-un proiect de hotarâre de guvern.



Astfel, fiecare întrebare va fi tiparita pe câte un buletin de vot. Buletinul de vot are formatul A5. A doua pagina a buletinului de vot (versoul primei coperti) va ramâne goala, având înscrisa, în subsol, doar numerotarea paginii.Pe pagina a treia a buletinului de vot (versoul copertii finale) se imprima întrebarea precum si patratele, cu latura de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

