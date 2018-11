Banci cu incarcator, stalpi de electricitate cu WIFI, statii de incarcare pentru trotinete, masini, biciclete si o șosea de doua ori mai mica. Așa va arata o strada din Cluj-Napoca . Demna de secolul in care traim, se lauda autoritatile locale. Daca va fi un succes, Primaria va construi strazi high tech si in alte cartiere. PROIECTUL AICI Consilierii locali vor aproba, luni, in ședința extraordinara, indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea și pietonalizarea strazii Molnar Piuariu in vederea atragerii de fonduri europene. “Municipalitatea clujeana are posibilitatea depunerii unor…