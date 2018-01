Stiri pe aceeasi tema

- Fostul arbitru roman, Ioan Danciu a povestit pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in stare grava in spital chiar de ziua sa de nastere. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de…

- Alina Pușcaș, accidentata grav la schi. Vedeta, care se afla la Poiana Brașov, alaturi de soțul și copiii ei, trece prin momente grele, dupa ce o tanara a intrat in plin in picioarele ei. O tanara a lovit-o puternic la picior, apoi Alina a avut nevoie urgenta de ingrijiri medicale. Din pacate, Alina…

- Alina Pușcaș a facut primele declarații dupa ce a fost ranita grav pe o partie din poiana Brașov. Vedeta spune ca o domnișoara a dat peste ea cu placa și a avut o reacție suparatoate, spunandu-i: „E, se mai intampla!”

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Monica Davidescu (45 de ani) va primi despagubiri financiare de zeci de mii de euro de la o companie din trustul Pro, dupa ce in 2012 actrita a suferit o accidentare grava in emisiunea „Dansez pentru tine“.

- Veste soc din partea lui Catrinel Sandu. Vedeta a anuntat public ca s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a facut anuntul public, printr-o postare pe o retea de socializare in care a spus ca ea si sotul sau Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe…

- Carismaticul actor care il interpreteaza pe Giani in serialul „Las Fierbinți”, Constantin Dita, a trecut in ultima perioada prin momente dificile in ultima din cauza unor probleme de sanatate.

- Argentinianul Sergio Aguero, atacantul lui Manchester City, are doar 7 meciuri complete in acest campionat și unul singur in Liga Campionilor. "Uneori, cred ca Jesus merita sa joace", spune antrenorul Pep Guardiola. Acesta este cel mai bun sezon al lui Manchester City, care are 17 victorii la rand in…

- Vești bune de la spitalul din Buzau. Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava din cauza unei butelii defecte, s-a trezit, insa primele cuvinte i-au cutremurat pe toți cei din jurul ei.

- Internaționalul nigerian Henry Onyekuru s-a accidentat, vineri, in partida caștigata pe teren propriu de echipa sa, Anderlecht Bruxelles, in fața lui Eupen, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 20-a a campionatului belgian de fotbal. Clubul sau a anunțat ca Onyekuru a suferit o ruptura de ligamente…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vesti ingrijoratoare despre starea lui Ion Iliescu: a ajuns la spital! VEZI cum se simte fostul presedinte Se pare ca starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu nu este tocmai buna. Potrivit ultimelor informatii acesta a ajuns la spital din cauza unor probleme la picior care persista si care…

- DJ Wanda sufera de boala Crohn, maladie care ataca intreg tractul gastrointestinal. Invitata la un post de televiziune, artista a vorbit despre cum a fost acest an pentru ea. Aceasta a mai precizat ca starea ei se imbunatateste si ca va lupta pana in panzele albe pentru a trece peste problemele de sanatate.…

- Oana Zavoranu continura razboiul cu mamele care alapteaza in public. Vedeta a pus-o la zid pe Cristina Siscanu, care a militat pentru hranirea bebelusilor in vazul tuturor. Bruneta sustine ca acest lucru este ingrozitor si grotesc. A

- Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru mama ei, cu ocazia zilei de naștere. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu cea care i-a dat viața. Simona Gherghe a postat un mesaj emotionant pe o retea de socializare, acolo unde a atasat si o fotografie. Prezentatoarea de la Acces Direct…

- Oana Zavoranu le declara femeilor care alapteaza in public un adevarat razboi. Vedeta susține ca un asemenea gest este unul grotesc și ingrozitor și trebuie facut doar in intimitate și condiții de igiena.

- Florin Andone n-a prins in aceasta seara nici macar banca de rezerve pentru Deportivo, in meciul pe care echipa sa il va disputa pe terenul Barcelonei, de la ora 21:45. Atacantul roman a ratat meciul cu Barcelona din cauza unei accidentari. Spre finalul ultimului antrenament, s-a plans de dureri la…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- DJ Wanda ar fi capabila sa faca orice pentru a scapa de boala de care sufera. DJ Wanda a inceput sa aiba mari probleme de sanatate in urma cu cateva luni . Ea a fost și la o clinica din Turcia pentru a face invetigații. DJ Wanda a fost prezenta in platoul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars,…

- Polițistul din Suceava, care a fost atacat și taiat in timpul unor percheziții, a ramas paralizat pe partea stanga, insa medicii sunt optimiști și spera sa se poata recupera dupa șase luni de exerciții zilnice.

- Vesti bune pentru fanii Simonei Gherghe! Vedeta se intoarce pe sticla, mai curand decat se asteptau telespectatorii Antenei 1. Prezentatoarea, care in urma cu sase luni a devenit mamica, a facut anuntul pe contul sau personal de Instagram.

- Pe langa scorul neașteptat de pe tabela, 1-2, Nicolae Dica a primit o veste cat se poate de proasta in a doua repriza a partidei cu Lugano. In minutul 55, tehnicianul a fost nevoit sa efectueze cea de-a treia schimbare dupa ce Florin Tanase s-a accidentat și nu a mai putut continua partida. ...

- Mesajul Irinei Columbeanu pentru mama ei, Monica Gabor. Chiar daca se afla departe de ea, vedeta și fiica ei au o relație speciala și sunt cele mai bune prietene. Fiica Monicai Gabor i-a transmis mamei sale un mesaj emoționant, alaturi de fotografia cu ele doua, realizata in urma cu ceva timp, cand…

- Soția lui Madalin Ionescu și Gabriela Cristea au ieșit in oraș. Micuța Victoria le-a insoțit pe cele doua, iar Cristina Șișcanu a marturisit ca data viitoare va veni și Petra, fetița ei. Cristina Șișcanu și Grabriela Cristea au ieșit in oraș, ca fetele. In timp ce soția lui Tavi Clonda a venit insoțita…

- Ce mananca Gabriela Cristea la micul dejun. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, asemenea soțului ei, Tavi Clonda, și au scris un mesaj pentru fani. Cei doi le-au aratat prietenilor cum se rasfața in acest weekend. Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt casatoriți și au impreuna o fetița.…

- Judecatoarea Dana Girbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), explica noua forma a raspunderii materiale a magistraților, adoptata miercuri, 29 noiembrie, in comisia speciala pentru legile justiției. Potrivit judecatoarei, modificarile sunt o veste buna pentru cetațeni,…

- Oana Lis si sotul ei au mers din nou la un spital din Bucuresti. Vedeta a facut public un mesaj cu putin timp inainte ca Viorel Lis sa ajunga in mainile medicilor. Fanii i-au transmis fostului primar al Capitalei multe mesaje de insanatosire grabnica.

- Cristina Spatar a trecut prin momente foarte delicate si s-a speriat teribil. Un sofer nu a respectat culoarea rosie a semaforului si a intrat frontal in masina in care se afla ea. Din fericire, accidentul nu a fost unul grav, iar vedeta a scapat cu bine. A

- „L-am vizitat pe Ionuț Zavoianu, care este un copil excepțional, ințelept, cuminte și ințelegator. Am vorbit despre multe lucruri impreuna și am aflat ca Ionuț este un mic gospodar, un iubitor de animale... La sfarșitul intalnirii, acest copil bun nu a uitat sa ne mulțumesca pentru toate gandurile bune…

- Cristina Șișcanu și-a atras o mulțime de critici dupa ce și-a alaptat fetița intr-un spațiu public, mai exact intr-un restaurant dintr-un mall. Cristina Șișcanu este o jurnalista care este casatorita cu fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu . Cristina Șișcanu a devenit mamica pentru prima…

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Regele Mihai se simte mai bine, anunta TVR, precizand ca informatia nu este comunicata oficial de Casa Regala.Potrivit corespondentului TVR in Elvetia, nu mai sunt motive de ingrijorare la resedinta regelui de la Aubonne. Citește și: Scandalul ia amploare in familia regala: Principesa…

- Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici s-a emoționat foarte tare cand a vorbit despre mama ei. Ilinca Vandici, care este mamica unui baiețel , a participat zilele acestea la un eveniment moden. La gala respectiva, Ilinca Vandici, care s-a maritat anul acesta , a fost intrebata cui i-ar da un premiu…

- Maria Constantin a facut cea mai emoționanta declarație de dragoste pentru cea mai importanta persoana din viața sa. Cantareața de muzica populara Maria Constantin, care a fost acuzata de furt , a trecut printr-un scandal monstruos legat de divorțul de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea…

- Alina Pușcaș și-a pierdut tatal in urma cu cateva zile. In ultima perioada de timp, acesta slabise infiorator de mult. Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș, care recent a implinit 32 de ani , trece printr-o mare suferința. Tatal vedetei, Marcel Pușcaș, a incetat din viața in urma unei boli cumplite,…

- Alina Puscas este, in aceste momente, daramata de durere. Mai exact, tatal ei a murit in aceasta dimineata dupa ce a pierdut lupta pe care o ducea cu o boala cumplita. Marcel Pușcaș, tatal Alinei Pușcaș, avea 57 de ani și suferea de cancer de mai multa vreme, el fiind, de altfel, operat, in urma cu…

- Roxana Ciuhulescu iubește din nou, la aproape 5 luni de la divorț. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine in care apare ținandu-se de mana cu barbatul din viața ei. Roxana Ciuhulescu și-a gasit liniștea in brațele altui barbat. ”Pentru un intreg e nevoie de doi”, a scris ea in dreptul fotografiei…

- Frumoasa actrita, Eva Longoria, in varsta de 42 de ani se afla la a treia casnicie, cu Jose Anton Baston. Vedeta are parte de toata atentia si afectiunea sotului sau, insa de data aceasta au cam exagerat si au dat frau liber gesturilor tandre, chiar in public.

- Alina Pușcaș a implinit 32 de ani, iar soțul ei a surprins-o primul. Cei doi au mers intr-un loc romantic, iar vedeta a fost copleșita de emoții. Spre deosebire de alți ani, anul acesta vedeta și-a petrecut ziua de naștere cu soțul ei și nu cu prietenii, așa cum planuise Alina Pușcaș a implinit 32 de…

- Pepe a facut public ce s-a intamplat joi dupa-amiaza in culise cu Alina Pușcaș. Alina Pușcaș implinește joi, 2 noiembrie, 32 de ani. Vedeta este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra ca model, actrița și prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Alina Pușcaș, care anul…

- FC Voluntari nu mai poate conta cateva luni pe aportul lui Alex Tudorie, primul marcator al echipei in acest sezon și unul dintre cei mai in forma oameni ai formației antrenate de Claudiu Niculescu. Accidentarea din meciul de Cupa Romaniei cu FC Hermanstadt s-a dovedit a fi mai grava decat se estimase…

- E o mama singura, dar implinita si foarte rasfatata de tatal copilului ei, chiar daca acesta se afla dupa gratii. Valentina Pelinel a ramas fara replica azi-dimineata, dupa ce a sunat cineva la usa. Fericita pana peste cap, vedeta a dezvaluit cum a fost surprinsa de Cristi Borcea.

- Oana Roman nu a scapat de problemele de sanatate! Vedeta a marturisit ca a fost diagnosticata cu o boala autoimuna si trebuie sa ia multe pastile. Oana Roman a ajuns pe mana medicilor, deoarece dupa moartea matusii sale a inceput sa se simta foarte rau. ”A trebuit sa incep un tratament foarte complicat.…

- Alina Puscas a trecut printr-un amalgam de sentimente in ultimii doi ani, de cand l-a cunoscut pe Mihai Stoenescu, iar viata ei personala s-a schimbat la 180 de grade! A devenit mama de doua ori, s-a casatorit cu alesul inimii ei, care a si inceput sa caute un nou "cuibusor" pentru familia lor, asa…