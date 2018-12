Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ești Justin Bieber, este inevitabil ca toți ochii lumii sa fie ațintiți asupra ta și a vieții personale. Inca de dinainte de a se casatori cu Hailey Baldwin, au existat zvonuri cum ca relația lor se racea deja. Ba mai mult, in ultima perioada, s-a spus ca chiar s-ar fi desparțit!

- Mirela Vaida a fost mereu o femeie curajoasa. Acest lucru l-a dovedit joi in fața fanilor: prezentatoarea a mers pe autodrom, unde a avut parte de adrenalina maxima, chiar daca este insarcinata. Mirela Vaida s-a distrat alaturi de un pilot, simțind ce inseamna cu adevarat o cursa de raliu. Vedeta, insarcinata…

- Mister in jurul indragitei artiste Andra Maruța! Iar acesta este legat de faptul ca artista ar putea fi insarcinata. Ultima poza postata pe Instagram de Andra i-a facut pe fanii ei sa dezvolte subiectul. ”Cum incepem luna, așa va fi pana la final… Va pup și nu uitați sa zambiți! ??”, a scris artista,…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara și, acum, ea este in culmea fericirii. Deși este insarcinata in ultimul trimestru, vedeta este foarte activa și face mișcare in fiecare zi. Vezi galeria foto + 2 + 2 Adela Popescu o sa devina din nou mamica in curand. Totuși, acest lucru nu o impiedica…

- Andreea Ibacka, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Cabral, le-a aratat tuturor fanilor ei de pe rețelele de socializare cate kilograme are. Andreea Ibacka este insarcinata . Bebelușul care urmeaza sa vina pe lume este primul copil al blondei și al doilea al partenerului ei de viața,…