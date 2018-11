Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele au petrecut Halloween alaturi de copiii lor in cadrul unui mare eveniment desfașurat in cunoscutul parc de distracții din AFI Mall Cotroceni. Prezenta printre invitați, dar și pentru a susține un super recital, Anda Adam și-a facut apariția intr-o rochie albastra de prințesa, precum Elsa, indragitul…

- Fiica lui Mark Zuckerberg, cofondatul Facebook, crede ca tatal ei lucreaza la o librarie, iar motivul este unul extrem de draguț. Soția acestuia a facut dezvaluiri incredibile despre relația lor, in cadrul unui interviu. Princilla Chan a povestit ca la inceput, ea credea ca Mark nu o sa faca nimic cu…

- Elena Udrea a nascut in Costa Rica o fetița careia i-a pus numele Eva Maria. Romania TV a prezentat in cadrul emisiunii ”Ediție Speciala”, moderata de Victor Ciutacu, primele imagini cu micuța.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica…

- Vedetele si copiii lor, super party in Miramagica Park din Herastrau Anda Adam a sosit alaturi de fiica ei, Evelin. Micuta s-a plimbat cu trenuletul colorat, s-a invartit in caruselul pentru copii mici, pentru ca apoi sa urce alaturi de mama ei pe scena si sa danseze pe muzica Xoniei. A fost prima reprezenatie…

- Președintele Colegiului Farmaciștilor din Gorj, Valentin Nanescu, și-a creștinat fiica de numai cateva luni! Evenimetul a avut loc zilele trecute la un cunoscut restaurant din Targu- Jiu. Proaspeții parinți au mers la biserica alaturi de cațiva apropiați pentru a o creștina pe Anastasia.…

- A venit pe lume intr-un moment extrem de dificil al parinților ei. Totuși, Khloe și Tristan au reușit sa puna problemele de cuplu deoparte și sa-i ofere un camin liniștit și plin de iubire fiicei lor, True. Tristan a inșelat-o pe Khloe cand era insarcinata, iar aceasta a aflat fix cand trebuia sa nasca…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a sarbatorit-o pe fiica sa, Alma. Feti’a a avut parte de o petrecere de poveste. In luna august a anului 2016, vedeta de televiziune Amalia Enache a devenit mamica unei fetițe care a primit numele Alma. Un an mai tarziu, Alma a fost botezata in Brazilia .…