Stiri pe aceeasi tema

- Andrei ~tefEnescu a dat o veste tristE astEzi in direct la "Star Matinal de Weekend", emisiune pe care o prezintE alEturi de Nasrin Ameri. Din pEcate, un prieten foarte bun de-ai sEi de la echipa Rapid, a murit sambEtE in timp ce era colindat.

- Andreea Marin xi-a surprins astEzi admiratorii cu o fotografie mai putin obixnuitE. Vedeta s-a fotografiat in cadE, in timpc e avea parte de cateva momente de relaxare, axa cum rar se intamplE.

- Andreea Mantea si-a uimit fanii cu schimbarea de look uluitoare pe care si-a facut-o. Vedeta nu este adepta schimbarilor si de cele mai multe ori o vedem cu parul indreptat, pe spate, sau cu el prins in coada, insa de aceasta data a aparut total schimbata.

- A nascut in urma cu doar o luna, dar are o silueta ca trasa prin inel. Celebra actrița din filmul "Troia" a atras privirile tuturor atunci cand și-a facut apariția la un eveniment alaturi de soțul sau.

- AstEzi, familia lui Andrei, alEturi de prietenii tanErului, l-au condus pe acesta pe ultimul drum, dupE ce in urmE cu douE zile, s-a sinucis la doar cateva ore de la pronun:area divor:ului de so:ia sa, izbindu-se violent cu ma"ina de o pasarelE.

- Andreea Mantea a pregatit o surpriza de proporții pentru fanii ei, vedeta se muta in Turcia, alaturi de fiul ei, David, și bona copilului. La fel ca și Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal…

- Anca Serea face dezvEluiri dupE ce s-a speculat cE ar avea probleme serioase in cEsnicia lui Adi SinE. Sunt sau nu probleme in cluplu? Vedeta a vorbit despre planurile pe care le are alEturi de sotul ei.

- Fostul Principe Nicolae xi Alina Binder s-au cEsEtorit, astEzi, in fata Lui Dumnezeu, la Biserica Sf. Ilie, din Sinaia. Slujba a fost una extrem de emotionantE, alEturi de miri luand parte familia Alinei Binder, sora fostului Principe, dar xi prietenii apropiati. Mama fostului Principe Nicolae a lipsit…