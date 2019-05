Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 6 ani disparuta de patru zile, din localitatea Repedea, județul Maramureș, este cautata inclusiv de Poliția de Frontiera, in condițiile in care raul Tomnatic in care ar fi cazut se varsa in Tisa, care e la granița cu Ucraina, transmite Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramureș,…

- Noi detalii ies la iveala in cazul elicopterului prabușit intr-o padure din Sapanța, județul Maramureș. In epava aparatului de zbor a fost descoperit cadavrul pilotului. Este vorba despre Dimitri Evghenevic Kostikov, din Belarus, comandantul adjunct al echipei de elicoptere din Minsk. Inițial, anchetatorii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, 8.000 pachete cu tigari de contrabanda in valoare de 93.600 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri,…

- Un grup de persoane care transportau mai multe colete voluminoase ce contineau tutun de contrabanda a reusit sa scape de politistii de frontiera. Oamenii legii au tras trei focuri de arma in incercarea de a-i prinde, insa acestia au trecut inot in Ucraina, abandonand coletele pe teritoriul Romaniei.

- Trei focuri de arma au fost trase pentru avertizarea carausilor, care au reusit sa treaca raul Tisa, pe teritoriul roman, cu mai multe pachete voluminoase, care contineau tigari de contrabanda. Din pacate, infractorii s-au aruncat in rau si au reusit sa ajunga pe malul ucraineana. Incidentul s-a petrecut…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au depistat, in ultima luna, peste 4.700 de pachete cu tigari de contrabanda. In ultima luna, in urma activitatilor informativ operative desfasurate, politistii…

- Intr-o prima faza, traficantii de tigari au abandonat pachetele si s-au facut nevazuti datorita prezentei frontieristilor, iar la Valea Viseului au fost gasite doua colete abandonate. Astfel, tigarile care ar fi trebuit sa ajunga pe piata neagra din Maramures au fost confiscate. Astfel, un echipaj al…