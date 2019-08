Stiri pe aceeasi tema

- Inca o fabrica, in care in urma cu mai bine de 20 de ani lucrau sute de lugojeni, va fi rasa de pe fata pamantului. Cladirile fostei fabrici Calapoade (Rosada) vor fi puse la pamant in cateva luni. Anuntul a fost facut de un dezvoltator imobiliar care sustine ca in locul halelor ar urma sa fie ridicat…

- Strazile din satul Cucuiș, comuna Beriu, vor fi modernizate. Obiectul contractului il reprezinta execuția lucrarilor de modernizare a drumurilor de interes local in cadrul proiectului ”Modernizare strazi in satul Cucuiș, comuna Beriu, județul Hunedoara”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare…

- Republica Radauti nu se dezminte. In cursul zilei de ieri s-au inregistrat scene demne de cascadorii rasului, dupa ce o crescatoare de animale a decis sa-si duca oile in fata sediului Primariei Radauti.Motivul pentru care Domnica Ilica a recurs la acest protest mai putin obisnuit este acela ca nu ...

- In luna aprilie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 9,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 6,2%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…

- Experienta ultimelor decenii din Romania arata ca relatia dintre guverne si organizatiile religioase este una de parteneriat social, de cooperare in folosul societatii in general, a afirmat patriarhul Daniel, joi, la conferinta internationala "Dimensiunea pozitiva a libertatii religioase: cum pot…

- Experienta ultimelor decenii din Romania arata ca relatia dintre guverne si organizatiile religioase este una de parteneriat social, de cooperare in folosul societatii in general, a afirmat patriarhul Daniel,...

- La data de 5 iunie , în jurul orei 09.30, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut un barbat urmarit național. Cel în cauza - un barbat în vârsta de 44…

- Un cititor al TurdaNews ne-a transmis o sesizare privind inchiderea accesului pietonal dintre strazile Decebal și Clujului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!