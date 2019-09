Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca a fost inclus in top 20 realizat de CNN cu cele mai frumoase orașe din Europa cu turiști puțini.Topul CNN al celor mai frumoase orașe europene cu aproape deloc turiști: Orange - Franța Norwich - Anglia Aarhus - Danemarca Anvers - Belgia Haga - Olanda Sarajevo…

- Clujul este cautat de calatorii in cautare de aventuri in aer liber in Muntii Apuseni sau pentru cei dornici sa admire istoria Transilvaniei. Catedrala gotica Sf. Mihai si fascinanta Fabrica de Pensule, o galerie si un spatiu de arta amplasata intr-o fosta fabrica de pensule sunt doar doua dintre…

- O femeie care a urcat de trei ori in masina lui Gheorghe Dinca, ca sa ajunga la serviciu dupa ce pierduse autobuzul, spune ca barbatul nu a dat nicio clipa de banuit ca ar fi capabil de faptele brutale de care este acuzat acum. Femeia, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, a povestit experienta ei.…

- În realizarea acestui clasament, jurnaliștii americani au luat în calcul oportunitațile pe care aceste orașe le ofera turiștilor care doresc sa ajunga în locuri mai puțin frecventate. Cluj-Napoca este al doilea oraș ca marime din România și este adesea vazut ca o oprire pentru…

- Cluj-Napoca se numara printre cele mai frumoase 20 de orașe din Europa cu prea puțini turiști, conform unui top realizat de jurnaliștii de la CNN. Este singurul oraș din Romania inclus in clasament.

- Jurnaliștii de la CNN au realizat un top al celor mai frumoase 20 de orașe din Europa care au prea puțini turiști. Printre acestea se afla și Cluj-Napoca, singurul oraș din Romania aflat in acest top. Jurnaliștii americani au luat in calcul oportunitațile pe care aceste orașe le ofera turiștilor care…

- Delta Dunarii s-a numarat dintotdeauna printre cele mai atractive tinuturi ale Romaniei. O arata si nenumaratele ilustrate din anii de comunism, pe care oaspetii Deltei le trimiteau celor dragi.

- Un gest initiat anul trecut alaturi de copiii din comunitatea baimareana, dar si de Doamnele liberale il voi pastra an de an. Ne-am bucurat impreuna cu copiii de la Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” de o lectie de educatie civica in Parcul “Regina Maria”. In semn de pretuire pentru valorile culturii…