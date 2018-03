Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe angajari în urmatoarele trei luni (aprilie-iunie 2018) se vor face în regiunea de Centru a țarii. Cele mai slabe perspective de angajare sunt pentru zona de Sud-Est a României, potrivit unui studiu recent

- Cei 22,1 de kilometri ai Lotului IV din Autostrada Lugoj - Deva, intre Deva si Ilia, trebuiau finalizati in luna mai a anului 2016, conform contractului semnat de constructori. „Dupa zilele geroase, antreprenorul a reinceput activitatea pe santierul Lotului 4 A1 Lugoj – Deva. Peste 600 de oameni si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei…

- In anul centenarului Marii Uniri, mai facem un pas spre apropierea celor doua țari. Asociația Tot Mai Verde din Brașov impreuna cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova au semnat un parteneriat de colaborare pe data 19 februarie 2018. Prin acest parteneriat se lanseaza proiectul ”Da viața…

- Alin Cocoș urmeaza sa se insoare. Nu cu Gina Pistol, cu care a avut o relație tumultoasa și de lunga durata, ci cu o alta persoana feminina din lumea mondena a Capitalei. Astfel, fiul lui Dorin Cocoș urmeaza urmeaza sa se casatoreasca inainte de a deveni parinte, prietena acestuia, Monica Orlanda, fiind…

- Astazi,1 martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze la Bucuresti turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin. Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii…

- Peste 27 de milioane de lei vor costa lucrarile de reabilitare ale Palatului Baroc, unul din cele mai valoroase edificii construite in stil baroc pe teritoriul Romaniei.Lucrarile se vor finaliza in 2020.

- Patriarhia Romana a transmis, marti, ca nu construieste ”cartiere” rezidentiale, ci lacasuri de cult sau centre sociale si culturale, iar solicitarea de actualizare a PUZ-ului din zona Pajura din Capitala este ”perfect legala si urmareste scoaterea din categoria regimului industrial si trecerea in cel…

- Acesta a urcat pe scena inca de la varsta de cinci ani si a cantat alaturi de cele mai mari orchestre ale vremii. Nicolae Voiculeț reprezinta si promoveaza Romania, evidentiind puterea incredibila a folclorului si a autenticitatii romanesti, pe marile scene ale lumii in fata a numeroase personalitati,…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Cea mai mare banca din Romania taie prezența umana din interacțiunea cu clientul și aduce in locul acestuia mașinarii prin care clientul sa iși faca toate operațiunile de care are nevoie. In acest fel, spune Olimpia Frațica, șef Servicii Rețea Retail BCR, se eficientizeaza lucru cu clientul ți timpul…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege semnat de PSD, ALDE și UDMR, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone cele strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare…

- Chestiunea a fost mentionata si într-un comunicat al Guvernului, care arata laconic ca "o atentie deosebita a fost acordata proiectelor privind spitalele regionale" în discutia Cretu - Dancila. "Având în vedere ca, asa cum arata lucrurile în prezent,…

- Compania de Autostrazi reia montarea separatoarelor din beton la Cluj Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va demara miercuri lucrarile de montare a parapetelor de beton, pentru separarea fluxurilor de trafic. Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost…

- 100 de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire timp de trei luni de zile la Parlamentul de la Bucuresti. La evenimentul de lansare a proiectului de internship au fost prezenti o buna parte dintre cei 100 de senatori si deputati care vor primi stagiari.„Ma bucura si…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata…

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granița dintre Romania și Ungaria, de municipiul Constanța, de la malul Marii Negre. Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe creșterea…

- Ziua Indragostiților a fost sarbatorita și in Romania, iar vedetele s-au pregatit ca la carte pentru a-și surprinde partenerul de viața. Unele dintre persoanele publice autohtone au ales sa scrie cateva cuvinte frumoase pentru iubirea vieții lor pe rețelele de socializare, altele au impartașit momente…

- Lacurile glaciare de pe cele mai inalte piscuri montane sau barajele naturale desavarșite de natura emana o frumusețe incredibila in orice anotimp, oferind linistea și desfatarea de care cu toții avem nevoie. Pentru ca fiecare dintre aceste intinderi de apa este spectaculoasa și unica in felul…

- America a schimbat-o total. Nu ca infatisare, care a ramas surprinzator de fresh, ci la nivel mental. Caci, desi reuseste sa insele timpul cu aspectul sau fizic, ceasul biologic ticaie la fel si pentru ea. Pana acum, s-a axat pe cariera, iar planul personal a cazut cumva pe plan secund. Acum, pentru…

- Primul centru de transplant de celule stem din Romania a fost realizat la Timisoara cu bani din donatii, dotat cu aparatura medicala, iar mai apoi renovat tot cu ajutorul sponsorilor. In ultimii 17 ani, sute de copii si adulti cu cancer sau leucemie au beneficiat de un astfel de transplant salvator.

- Reprezentanții Primariei Alba Iulia spera ca lucrarile pentru Monumentul Unitații Naționale și la Parcul Unirii vor incepe in aprilie, astfel incat sa fie finalizate inaintea zilei de 1 Decembrie 2019, cand se implinesc 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania. Primarul din Alba Iulia, Mircea…

- In contextul in care Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2018 drept An omagial al unitatii de credinta si de neam si An comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei organizeaza,…

- Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat ca o astfel de lege este necesara in conditiile in care in toata Europa exista reglementari cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-si curata terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor populatiei conectate la Internet este de 49,9%, transmite…

- Oferta turistica a Clujului, primita cu interes in Țara Cantoanelor FOTO Centrul de Informare și Promovare Turistica Cluj a participat in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO Zurich, cel mai important eveniment de profil din Elveția și unul dintre cele mai atractive targuri…

- Peste 200 de școlari și preșcolari timișeni vor avea bucuria ca atunci cand caldura devine copleșitoare, sa faca ore la… ștrand. O localitate timișeana aflata in apropierea frontierei cu Serbia va avea un centru de natație modern ce va fi construit printr-un proiect transfrontalier. Lucrarile vor incepe…

- Este considerata cea mai frumoasa cascada din Romania. Clocota, locul unde 16 izvoare termale se unesc pentru a oferi un spectacol unic, arata acum ca o groapa de gunoi.Malurile s-au umplut de deseuri si peturi care ofera o imagine dezolanta pentru turisti.

- Viitorul in construcții este rezervat proiectelor imobiliare mixte, care imbina componenta rezidențiala cu cea comerciala și de birouri, oferind un ecosistem complet. Dupa acest principiul s-au ghidat și dezvoltatorii celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania – Immochan și Kasper Development.…

- Consilierii locali municipali au decis, in ședința de Consiliu local de joi, 25 ianuarie, ca Punctul termic 17 situat pe Aleea Torentului nr. 24, in cartierul zalauan Dumbrava 2, sa fie transformat in Centru de Zi pentru copii. Amenajarea acestei cladiri și dotarile ce vor intra in componența ei vor…

- GameDev Academy este primul centru de training autorizat Unity din România, alaturându-se astfel unui grup select de numai 7 astfel de centre pe care Unity Technologies, compania care dezvolta și comercializeaza acest software specializat, le-a autorizat sa ofere aceste training-uri…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Un pod energetic va uni doua maluri ale Prutului. Moldelectrica va construi o noua line electrica de inalta tensiune de 400 kV intre Chisinau si Vulcanesti - localitate in sudul Moldovei situata la circa 35 kilometri de granita cu Romania, o statie electrica de tip back-to-back, de 600 MW, in Vulcanesti…

- Ne spuneți ce pregatiti pentru anul acesta? Care este surpriza Lizicai Mihut pentru 2018? LIZICA MIHUT. Dupa cum bine se stie, anul acesta este Centenarul – 100 de ani de la Marea Unire, iar eu ocupadu-ma de istoria teatrului transilvanean si, in general, de istoria culturii in Transilvania,…

- „Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, care se sarbatorește astazi in Romania, am susținut la Biserica Ortodoxa Romana „Sf. Maria” din Queens, New York, doua recitaluri extraordinare: „Metanie Ție, Parinte” și „Domnule și frate Eminescu”. Deși am un program foarte incarcat, consider ca este un inceput…

- La Londra, 15 ianuarie inseamna atat marcarea Zilei Culturii Naționale, cat și debutul unui program de nu mai puțin de 100 de evenimente din toate domeniile (literatura, film, muzica, arte vizuale, cultura tradiționala, multimedia), care vor evoca de-a lungul intregului an, prin abordarile cele mai…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Intr-un interviu acordat Ziare.com privind perspectivele anului 2018, Iulian Fota remarca, printre altele, faptul ca "se schimba ecuatia EST-VEST in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci si China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea…

- EVENIMENT…Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- Autostrazile de pe hartie. Ce promiteau și ce s-a ales de ele In urma cu patru ani, Guvernul prezenta o harta privind rețeaua de autostrazi care vor fi construite pana in 2018. Potrivit planului, anul acesta trebuia sa avem deja 1.000 km, insa ne-am oprit la 748. Din pacate au fost…

- Lora este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar fanii o admira pentru diferite motive, nu doar pentru vocea fabuloasa. Urmarita de peste 1 milion de persoane pe Facebook, cantareața primește zilnic mesaje frumoase de la fanii ei, dar și mesaje șocante. O fana i-a declarat astazi ca o adora…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- 1.JURNAL ARADEAN. Domnule Caba, iata-ne in luna decembrie la final de an. Ce reprezinta pentru dumneavoastra aceasta luna și acest final de an?! Samuel Caba: Fiecare luna a anului iși are semnificația și frumusețea ei. Luna decembrie cunoscuta la noi, la romani ca andrea, indrea, undrea…

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…

- CNAIR – sute de km de drum național reabilitați, poduri consolidate și zeci de proiecte deblocate in anul 2017. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dat în folosința în acest an 15,4 kilometri de autostrada. ”În luna martie 2017 CNAIR SA a receptionat primii 15,4 km de autostrada din acest an, pe lotul 2 al autostrazii…

- Gara din Iași a fost una dintre primele stații de calatori din Romania, fiind inauguranta la 1 iunie 1870. Edificiul a fost modelat și construit dupa dupa Palatul Dogilor din Venetia si este una dintre ce...